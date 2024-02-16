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定期存款｜3個月兩款6厘高息、現有資金4.4厘賺$5,500｜被動收入不求人

收息攻略 08:00 2024/02/16

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3個月港元定存最高6.1厘，兩銀行有高達6厘年利率，逾10間銀行仍有4厘或以上，被動收入不求人。

龍年理財以穩健為主，若有部分資產想尋找高息，可留意3個月港元定期存款，由於存期短，年利率仍然較高，本周仍繼續有6厘高息，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配，被動收入不求人！

  • 3個月港元定存最高6.1厘，屬大新銀行的稅貸客戶優惠，做盡50萬元收息$7,625。
  • 工銀亞洲全新客戶也有6厘，低門檻1000元起存，上限10萬元速賺$1,500。
  • 花旗全新高端理財客戶，繼續有5厘年利率。
  • 現有客戶新資金最高4.5厘，需為華僑銀行的理財客戶。
  • 現有資金最高也有4.4厘，屬創興銀行優惠，毋需理財客戶。

3個月存期目前仍有不少高息選擇，以下列出4.4厘或以上的10間銀行︰

最高息的港元定期（3個月存期）
銀行新資金年利率存款額
大新銀行6.1厘1萬至50萬元（全新稅貸客戶）
工銀亞洲6.0厘1000至10萬元（全新客戶）
花旗銀行5.0厘5萬元（全新高端理財客戶）
華僑銀行4.5厘10萬元（理財客戶新資金）
建行亞洲4.45厘100萬元（新資金）
南洋商業銀行4.45厘100萬元（理財客戶新資金）
東亞銀行4.4厘10萬元（全新理財客戶）
交銀香港4.4厘100萬元（理財客戶新資金）
創興銀行4.4厘50萬元（網上現有資金）
富邦銀行4.4厘50萬元（手機銀行新資金）

6厘速賺$1,500

  • 工銀亞洲個人新客戶
  • 透過手機銀行「e定存」開立
  • 首10萬元的3個月定期存款有6厘年利率
  • 每筆定期存款須為1000元或以上
  • 存10萬元，3個月速賺1500元
  • 推廣期暫至2月29日

4.7厘速賺$9,400

工銀亞洲的6厘門檻雖低，但有存款上限10萬元，未必滿足到大額本金的你。但如果有80萬元，也可選擇其4.7厘的全新客戶分行新資金優惠，3個月可速賺$9,400。

花旗銀行的私人客戶業務戶口新客戶，本月繼續有5厘高息，雖然較上月的5.2厘略低，但仍然市面上碩果僅存的高息產品。

現有客戶4.5厘、需理財戶口新資金

現有客戶而言，以華僑銀行的4.5厘最高息，但需為理財客戶新資金，10萬元起存。

現有資金4.4厘、毋需理財戶口

現有客戶、現有資金而言，可留意創興銀行的4.4厘，50萬元起存，不論新舊資金、毋需理財客戶，但需在電子渠道開立。如果低門檻5000元起存，也有4.25厘。

定期存款｜不同存期仍有4厘！專家解構美國減息時間點

低門檻之選 --- 3個月港元定期存款
創興銀行4.25厘5000元
星展銀行4.15厘5萬元
交銀香港4.1厘2萬元
大眾銀行4.1厘1萬元
天星銀行4.1厘1000元
富融銀行4.1厘不設最低存款額
東亞銀行4.05厘1萬元
平安壹賬通4.0厘100元

低門檻4.25厘

在渣打減息後，本周大型銀行的低門檻高息，已全線跌穿4厘，滙豐、恒生、中銀香港及渣打的3個月港元定存，目前最高一律為3.8厘。

但中小型銀行仍有低門檻高息，創興銀行5000元起存4.25厘，交銀香港2萬元起存4.1厘。

虛擬銀行仍值得關注，天星及富融均有4.1厘，平安壹賬通4厘。

美元最高5.25厘

美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.25厘，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率條件 
建行亞洲5.25厘40萬美元所有客戶新資金
富邦銀行5.2厘10萬美元手機銀行新資金
東亞銀行5.15厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
集友銀行5.15厘12.5萬美元分行新資金
創興銀行5.1厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
信銀國際5.05厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金

本文最後更新日期︰2024年2月16日

責任編輯︰廖毅然

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