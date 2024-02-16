定期存款｜3個月兩款6厘高息、現有資金4.4厘賺$5,500｜被動收入不求人

▲ 3個月港元定存最高6.1厘，兩銀行有高達6厘年利率，逾10間銀行仍有4厘或以上，被動收入不求人。

龍年理財以穩健為主，若有部分資產想尋找高息，可留意3個月港元定期存款，由於存期短，年利率仍然較高，本周仍繼續有6厘高息，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配，被動收入不求人！

3個月港元定存最高6.1厘，屬大新銀行的稅貸客戶優惠，做盡50萬元收息$7,625。

工銀亞洲全新客戶也有6厘，低門檻1000元起存，上限10萬元速賺$1,500。

花旗全新高端理財客戶，繼續有5厘年利率。

現有客戶新資金最高4.5厘，需為華僑銀行的理財客戶。

現有資金最高也有4.4厘，屬創興銀行優惠，毋需理財客戶。

3個月存期目前仍有不少高息選擇，以下列出4.4厘或以上的10間銀行︰

最高息的港元定期（3個月存期） 銀行 新資金年利率 存款額 大新銀行 6.1厘 1萬至50萬元（全新稅貸客戶） 工銀亞洲 6.0厘 1000至10萬元（全新客戶） 花旗銀行 5.0厘 5萬元（全新高端理財客戶） 華僑銀行 4.5厘 10萬元（理財客戶新資金） 建行亞洲 4.45厘 100萬元（新資金） 南洋商業銀行 4.45厘 100萬元（理財客戶新資金） 東亞銀行 4.4厘 10萬元（全新理財客戶） 交銀香港 4.4厘 100萬元（理財客戶新資金） 創興銀行 4.4厘 50萬元（網上現有資金） 富邦銀行 4.4厘 50萬元（手機銀行新資金）

6厘速賺$1,500

工銀亞洲個人新客戶

透過手機銀行「e定存」開立

首10萬元的3個月定期存款有6厘年利率

每筆定期存款須為1000元或以上

存10萬元，3個月速賺1500元

推廣期暫至2月29日

4.7厘速賺$9,400

工銀亞洲的6厘門檻雖低，但有存款上限10萬元，未必滿足到大額本金的你。但如果有80萬元，也可選擇其4.7厘的全新客戶分行新資金優惠，3個月可速賺$9,400。

花旗銀行的私人客戶業務戶口新客戶，本月繼續有5厘高息，雖然較上月的5.2厘略低，但仍然市面上碩果僅存的高息產品。

現有客戶4.5厘、需理財戶口新資金

現有客戶而言，以華僑銀行的4.5厘最高息，但需為理財客戶新資金，10萬元起存。

現有資金4.4厘、毋需理財戶口

現有客戶、現有資金而言，可留意創興銀行的4.4厘，50萬元起存，不論新舊資金、毋需理財客戶，但需在電子渠道開立。如果低門檻5000元起存，也有4.25厘。

定期存款｜不同存期仍有4厘！專家解構美國減息時間點

低門檻之選 --- 3個月港元定期存款 創興銀行 4.25厘 5000元 星展銀行 4.15厘 5萬元 交銀香港 4.1厘 2萬元 大眾銀行 4.1厘 1萬元 天星銀行 4.1厘 1000元 富融銀行 4.1厘 不設最低存款額 東亞銀行 4.05厘 1萬元 平安壹賬通 4.0厘 100元

低門檻4.25厘

在渣打減息後，本周大型銀行的低門檻高息，已全線跌穿4厘，滙豐、恒生、中銀香港及渣打的3個月港元定存，目前最高一律為3.8厘。

但中小型銀行仍有低門檻高息，創興銀行5000元起存4.25厘，交銀香港2萬元起存4.1厘。

虛擬銀行仍值得關注，天星及富融均有4.1厘，平安壹賬通4厘。

美元最高5.25厘

美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.25厘，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 條件 建行亞洲 5.25厘 40萬美元 所有客戶新資金 富邦銀行 5.2厘 10萬美元 手機銀行新資金 東亞銀行 5.15厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 集友銀行 5.15厘 12.5萬美元 分行新資金 創興銀行 5.1厘 1萬美元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 信銀國際 5.05厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金

本文最後更新日期︰2024年2月16日

責任編輯︰廖毅然

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