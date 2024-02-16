定期存款｜3個月兩款6厘高息、現有資金4.4厘賺$5,500｜被動收入不求人

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【定期存款2024】20大銀行4厘年利率任選｜6厘高息速賺$1,500｜龍年港元定存新趨勢
龍年理財以穩健為主，若有部分資產想尋找高息，可留意3個月港元定期存款，由於存期短，年利率仍然較高，本周仍繼續有6厘高息，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配，被動收入不求人！
3個月存期目前仍有不少高息選擇，以下列出4.4厘或以上的10間銀行︰
|最高息的港元定期（3個月存期）
|銀行
|新資金年利率
|存款額
|大新銀行
|6.1厘
|1萬至50萬元（全新稅貸客戶）
|工銀亞洲
|6.0厘
|1000至10萬元（全新客戶）
|花旗銀行
|5.0厘
|5萬元（全新高端理財客戶）
|華僑銀行
|4.5厘
|10萬元（理財客戶新資金）
|建行亞洲
|4.45厘
|100萬元（新資金）
|南洋商業銀行
|4.45厘
|100萬元（理財客戶新資金）
|東亞銀行
|4.4厘
|10萬元（全新理財客戶）
|交銀香港
|4.4厘
|100萬元（理財客戶新資金）
|創興銀行
|4.4厘
|50萬元（網上現有資金）
|富邦銀行
|4.4厘
|50萬元（手機銀行新資金）
6厘速賺$1,500
4.7厘速賺$9,400
工銀亞洲的6厘門檻雖低，但有存款上限10萬元，未必滿足到大額本金的你。但如果有80萬元，也可選擇其4.7厘的全新客戶分行新資金優惠，3個月可速賺$9,400。
花旗銀行的私人客戶業務戶口新客戶，本月繼續有5厘高息，雖然較上月的5.2厘略低，但仍然市面上碩果僅存的高息產品。
現有客戶4.5厘、需理財戶口新資金
現有客戶而言，以華僑銀行的4.5厘最高息，但需為理財客戶新資金，10萬元起存。
現有資金4.4厘、毋需理財戶口
現有客戶、現有資金而言，可留意創興銀行的4.4厘，50萬元起存，不論新舊資金、毋需理財客戶，但需在電子渠道開立。如果低門檻5000元起存，也有4.25厘。
|低門檻之選 --- 3個月港元定期存款
|創興銀行
|4.25厘
|5000元
|星展銀行
|4.15厘
|5萬元
|交銀香港
|4.1厘
|2萬元
|大眾銀行
|4.1厘
|1萬元
|天星銀行
|4.1厘
|1000元
|富融銀行
|4.1厘
|不設最低存款額
|東亞銀行
|4.05厘
|1萬元
|平安壹賬通
|4.0厘
|100元
低門檻4.25厘
在渣打減息後，本周大型銀行的低門檻高息，已全線跌穿4厘，滙豐、恒生、中銀香港及渣打的3個月港元定存，目前最高一律為3.8厘。
但中小型銀行仍有低門檻高息，創興銀行5000元起存4.25厘，交銀香港2萬元起存4.1厘。
虛擬銀行仍值得關注，天星及富融均有4.1厘，平安壹賬通4厘。
美元最高5.25厘
美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.25厘，如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|條件
|建行亞洲
|5.25厘
|40萬美元
|所有客戶新資金
|富邦銀行
|5.2厘
|10萬美元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|5.15厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|集友銀行
|5.15厘
|12.5萬美元
|分行新資金
|創興銀行
|5.1厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|信銀國際
|5.05厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
本文最後更新日期︰2024年2月16日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息