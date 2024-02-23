定期存款｜6個月4.6厘收息$23,000、盤點10款低門檻4厘｜美元重返5厘

▲ 6個月港元定期存款重返4.6厘，美元定存更重返5厘年利率，宜趁美國減息前作部署。

美國減息最快要到6要，根據利率期貨，即使是6月的減息機會率，最新也降至6成左右，若美國經濟數據再走強，不排除下半年才減息。無論如何，未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款近日重返最高4.6厘年利率，有15間銀行仍有4厘年利率以上的高息水平。

6個月港元定存最高4.6厘，100萬元新資金起存，半年收息$23,000

低門檻4.2厘，現有資金可開立

6個月美元定存最高重返5厘，多間銀行仍有接近5厘。

最高息的6個月港元定存（請按下圖）

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高息門檻皆高

如上圖所見，最高息的半年期定存，全部都要大額新資金、或高端理財客戶，不算親民。

例如華僑銀行的4.6厘，要全新宏富理財客戶的100萬元新資金，在基本年利率4.35厘加上相當於0.25厘的回贈，就有合共4.6厘。

上圖最低起存額（10萬元）的大新銀行及信銀國際，也需指定理財戶口才可開立。

然而，本文搜羅以下低門檻的6個月4厘之選，部分現有資金也可開立，起存額甚至低至零。即看下表︰

6個月港元定期存款（低門檻高息） 銀行 新資金年利率 存款額 東亞銀行 4.25厘 2萬元（全新至尊理財客戶） 信銀國際 4.15厘 10萬元（一般客戶、新資金） 工銀亞洲 4.15厘

（188天） 10萬元（一般客戶、新資金） 南洋商業銀行 4.1厘 10萬元（一般客戶、新資金） 大眾銀行 4.1厘 1萬元（手機銀行、新資金） 匯立銀行 4.1厘

（7個月） 10元（現有資金） 星展銀行 4.05厘 5萬元（電子渠道、新資金） 交銀香港 4.05厘 2萬元（電子渠道、現有資金） 招商永隆 4.05厘 1萬元（手機銀行、現有資金） 富融銀行 4.0厘 不設最低存款額（現有資金）

4大銀行全跌穿4厘

上表不見4間大型銀行，包括3大發鈔行在內，近日都把6個月存期減至4厘以下，目前滙豐、恒生及渣打一律為3.7厘，中銀最高僅3.4厘。

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低門檻4.25厘

若起存額在10萬元或以下，東亞銀行的全新至尊理財客戶，6個月存期有4.25厘，這並非高端理財客戶，最低結餘僅10萬元。

若不想開新戶口，信銀國際及工銀亞洲的一般客戶都有4.15厘，後者為188天存期。南商、大眾及匯立都有4.1厘，匯立為7個月存期。

手機銀行開立，星展、交銀及招商永隆都有4.05厘，低至1萬元起存。

最低要求是虛銀富融，目前6個月存期有4厘，不設最低存款額。

6個月美元定存重返5厘

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富融銀行 5.0厘 不設最低存款額 虛擬銀行 大新銀行 5.0厘 10萬港元等值 全新VIP客戶新資金 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 東亞銀行 4.8厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 工銀亞洲 4.8厘（188天） 10萬美元 分行新資金 富邦銀行 4.8厘 3萬美元 手機銀行新資金 信銀國際 4.8厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金

雖然多間銀行減美元定期存款年利率，但6個月存期重返5厘，屬虛擬銀行富融的優惠，其他銀行亦有不少高於4.5厘的選擇，例如大新銀行，近日連環加至4.9厘，都比港元定存高息，本身有美元存款的讀者，宜在美國減息前部署。

本文最後更新日期︰2024年2月23日

責任編輯︰廖毅然

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