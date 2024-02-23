定期存款｜6個月4.6厘收息$23,000、盤點10款低門檻4厘｜美元重返5厘

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定期存款｜3個月收息$6,100、現有資金4.5厘｜6厘被動收入不求人
美國減息最快要到6要，根據利率期貨，即使是6月的減息機會率，最新也降至6成左右，若美國經濟數據再走強，不排除下半年才減息。無論如何，未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款近日重返最高4.6厘年利率，有15間銀行仍有4厘年利率以上的高息水平。
最高息的6個月港元定存（請按下圖）
高息門檻皆高
如上圖所見，最高息的半年期定存，全部都要大額新資金、或高端理財客戶，不算親民。
例如華僑銀行的4.6厘，要全新宏富理財客戶的100萬元新資金，在基本年利率4.35厘加上相當於0.25厘的回贈，就有合共4.6厘。
上圖最低起存額（10萬元）的大新銀行及信銀國際，也需指定理財戶口才可開立。
然而，本文搜羅以下低門檻的6個月4厘之選，部分現有資金也可開立，起存額甚至低至零。即看下表︰
|6個月港元定期存款（低門檻高息）
|銀行
|新資金年利率
|存款額
|東亞銀行
|4.25厘
|2萬元（全新至尊理財客戶）
|信銀國際
|4.15厘
|10萬元（一般客戶、新資金）
|工銀亞洲
|4.15厘
（188天）
|10萬元（一般客戶、新資金）
|南洋商業銀行
|4.1厘
|10萬元（一般客戶、新資金）
|大眾銀行
|4.1厘
|1萬元（手機銀行、新資金）
|匯立銀行
|4.1厘
（7個月）
|10元（現有資金）
|星展銀行
|4.05厘
|5萬元（電子渠道、新資金）
|交銀香港
|4.05厘
|2萬元（電子渠道、現有資金）
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元（手機銀行、現有資金）
|富融銀行
|4.0厘
|不設最低存款額（現有資金）
上表不見4間大型銀行，包括3大發鈔行在內，近日都把6個月存期減至4厘以下，目前滙豐、恒生及渣打一律為3.7厘，中銀最高僅3.4厘。
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若起存額在10萬元或以下，東亞銀行的全新至尊理財客戶，6個月存期有4.25厘，這並非高端理財客戶，最低結餘僅10萬元。
若不想開新戶口，信銀國際及工銀亞洲的一般客戶都有4.15厘，後者為188天存期。南商、大眾及匯立都有4.1厘，匯立為7個月存期。
手機銀行開立，星展、交銀及招商永隆都有4.05厘，低至1萬元起存。
最低要求是虛銀富融，目前6個月存期有4厘，不設最低存款額。
6個月美元定存重返5厘
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富融銀行
|5.0厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行
|大新銀行
|5.0厘
|10萬港元等值
|全新VIP客戶新資金
|南洋商業銀行
|4.9厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
|東亞銀行
|4.8厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|工銀亞洲
|4.8厘（188天）
|10萬美元
|分行新資金
|富邦銀行
|4.8厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.8厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
雖然多間銀行減美元定期存款年利率，但6個月存期重返5厘，屬虛擬銀行富融的優惠，其他銀行亦有不少高於4.5厘的選擇，例如大新銀行，近日連環加至4.9厘，都比港元定存高息，本身有美元存款的讀者，宜在美國減息前部署。
本文最後更新日期︰2024年2月23日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息