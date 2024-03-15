定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！8款低門檻4厘推介｜美元5.05厘

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定期存款｜3個月4.4厘收息$5,500 保本不二之選｜3款低門檻4.2厘
美長債息重返4.3厘，較早前美聯儲主席鮑威爾明言「不急於減息」，目前市場共識是最快6月減息，市場對今年全年減息次數有不同意見。
未來半年的息口有望維持在高水平。若想保守一點，6個月港元定期存款是不二之選，目前最高有4.45厘，可收息逾$22,000。
最高息的6個月港元定存（請按下圖）
新舊資金都有4.33厘
信銀國際早前把現有資金優惠都加至4.33厘，與新資金一樣水平，屬CITICdiamond客戶優惠，而一般客戶10萬元起存也有4.23厘、1萬元起存4.13厘。
現有資金而言，招商永隆也有4.2厘，但屬於超高起存門檻，而500萬元，但50萬元起存4.15厘、1萬元起存也有4.05厘。
4.45厘收息逾$22,000
華僑銀行有4.45厘，屬全新宏富理財客戶優惠，100萬元新資金，在基本年利率4.2厘加上相當於0.25厘的回贈，就有合共4.45厘。
8款低門檻4厘
|低門檻之選 --- 6個月港元定期存款
|信銀國際
|4.23厘
|1萬元
|大眾銀行
|4.1厘
|1萬元
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|星展銀行
|4.0厘
|5萬元
|交銀香港
|4.0厘
|2萬元
|天星銀行
|4.0厘
|1000元
|匯立銀行
|4.0厘
|10元
|富融銀行
|4.0厘
|不設最低存款額
若起存額在10萬元或以下，除了上表的信銀國際4.23厘，大眾銀行1萬元起存也有4.1厘，屬手機新資金優惠。招商永隆1萬元起存4.05厘，毋需新資金，但要在手機銀行開立。
電子渠道開立，星展有4厘，交銀香港有4厘，都是5萬元或以下起存。
最低要求是虛銀富融，目前6個月存期有4厘，不設最低存款額。
4大銀行全跌穿4厘
上表不見4間大型銀行，包括3大發鈔行在內，近日都把6個月存期減至4厘以下，例如滙豐、恒生為3.5厘，中銀香港3.4厘，渣打3.65厘屬4大行最高。
6個月美元定存最高5.05厘
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|信銀國際
|5.05厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|富融銀行
|5.0厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行
|南洋商業銀行
|4.9厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
|東亞銀行
|4.8厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|工銀亞洲
|4.8厘（188天）
|10萬美元
|分行新資金
|富邦銀行
|4.8厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
雖然多間銀行減美元定期存款年利率，但6個月存期重返5厘，信銀國際理財客戶有5.05厘，而虛擬銀行富融零元起存也有5厘。其他銀行亦有不少高於4.5厘的選擇，本身有美元存款的讀者，宜在美國減息前部署。
本文最後更新日期︰2024年3月15日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息