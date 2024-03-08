定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！現有資金4.33厘｜美元5.05厘

▲ 未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款是不二之選，目前最高有4.45厘，可收息逾$22,000。

美國減息預期有變，近日美聯儲主席鮑威爾明言「不急於減息」，目前市場共識是最快6月減息。

未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款是不二之選，目前最高有4.45厘，可收息逾$22,000。

6個月港元定存最高4.45厘，屬華僑銀行全新理財客戶優惠

100萬元新資金起存，半年收息逾$22,000

現有資金最高4.33厘，屬信銀國際的優惠

最高息的6個月港元定存（請按下圖）

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新舊資金都有4.33厘

信銀國際把現有資金優惠加至4.33厘，與新資金一樣水平，屬CITICdiamond客戶優惠，而一般客戶也有4.23厘。

現有資金而言，招商永隆有4.25厘，但屬於超高起存門檻，而500萬元。

4.45厘收息逾$22,000

華僑銀行有4.45厘，屬全新宏富理財客戶優惠，100萬元新資金，在基本年利率4.2厘加上相當於0.25厘的回贈，就有合共4.45厘。

低門檻的6個月4厘之選

低門檻之選 --- 6個月港元定期存款 信銀國際 4.23厘 1萬元 大眾銀行 4.1厘 1萬元 星展銀行 4.05厘 5萬元 交銀香港 4.0厘 2萬元 匯立銀行 4.0厘 10元 富融銀行 4.0厘 不設最低存款額

4大銀行全跌穿4厘

上表不見4間大型銀行，包括3大發鈔行在內，近日都把6個月存期減至4厘以下，例如滙豐、恒生為3.5厘，中銀香港3.4厘，渣打3.65厘屬4大行最高。

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低門檻4厘之選

若起存額在10萬元或以下，除了上表的信銀國際4.23厘，大眾銀行1萬元起存也有4.1厘，屬手機新資金優惠。

電子渠道開立，星展有4.05厘，交銀香港有4厘，都是5萬元或以下起存。

最低要求是虛銀富融，目前6個月存期有4厘，不設最低存款額。

6個月美元定存最高5.05厘

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 信銀國際 5.05厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金 富融銀行 5.0厘 不設最低存款額 虛擬銀行 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 東亞銀行 4.8厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 工銀亞洲 4.8厘（188天） 10萬美元 分行新資金 富邦銀行 4.8厘 3萬美元 手機銀行新資金

雖然多間銀行減美元定期存款年利率，但6個月存期重返5厘，信銀國際理財客戶有5.05厘，而虛擬銀行富融零元起存也有5厘。其他銀行亦有不少高於4.5厘的選擇，本身有美元存款的讀者，宜在美國減息前部署。

本文最後更新日期︰2024年3月8日

責任編輯︰廖毅然

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