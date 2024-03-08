  • 21°C
香港時間 : 2024308日 (週五) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！現有資金4.33厘｜美元5.05厘

收息攻略 08:00 2024/03/08

分享：

分享：

未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款是不二之選，目前最高有4.45厘，可收息逾$22,000。

美國減息預期有變，近日美聯儲主席鮑威爾明言「不急於減息」，目前市場共識是最快6月減息。

未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款是不二之選，目前最高有4.45厘，可收息逾$22,000。

  • 6個月港元定存最高4.45厘，屬華僑銀行全新理財客戶優惠
  • 100萬元新資金起存，半年收息逾$22,000
  • 現有資金最高4.33厘，屬信銀國際的優惠

最高息的6個月港元定存（請按下圖）

點擊圖片放大
+4
+3

新舊資金都有4.33厘

信銀國際把現有資金優惠加至4.33厘，與新資金一樣水平，屬CITICdiamond客戶優惠，而一般客戶也有4.23厘。

現有資金而言，招商永隆有4.25厘，但屬於超高起存門檻，而500萬元。

4.45厘收息逾$22,000

華僑銀行有4.45厘，屬全新宏富理財客戶優惠，100萬元新資金，在基本年利率4.2厘加上相當於0.25厘的回贈，就有合共4.45厘。

低門檻的6個月4厘之選

低門檻之選 --- 6個月港元定期存款
信銀國際4.23厘1萬元
大眾銀行4.1厘1萬元
星展銀行4.05厘5萬元
交銀香港4.0厘2萬元
匯立銀行4.0厘10元
富融銀行4.0厘不設最低存款額
  • 4大銀行全跌穿4厘

上表不見4間大型銀行，包括3大發鈔行在內，近日都把6個月存期減至4厘以下，例如滙豐、恒生為3.5厘，中銀香港3.4厘，渣打3.65厘屬4大行最高。

港元定存新趨勢｜銀行搶攻一個存期 3款高息推介勁賺$12,000

  • 低門檻4厘之選

若起存額在10萬元或以下，除了上表的信銀國際4.23厘，大眾銀行1萬元起存也有4.1厘，屬手機新資金優惠。

電子渠道開立，星展有4.05厘，交銀香港有4厘，都是5萬元或以下起存。

最低要求是虛銀富融，目前6個月存期有4厘，不設最低存款額。

6個月美元定存最高5.05厘

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
信銀國際5.05厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
富融銀行5.0厘不設最低存款額虛擬銀行
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
東亞銀行4.8厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
工銀亞洲4.8厘（188天）10萬美元分行新資金
富邦銀行4.8厘3萬美元手機銀行新資金

雖然多間銀行減美元定期存款年利率，但6個月存期重返5厘，信銀國際理財客戶有5.05厘，而虛擬銀行富融零元起存也有5厘。其他銀行亦有不少高於4.5厘的選擇，本身有美元存款的讀者，宜在美國減息前部署。

本文最後更新日期︰2024年3月8日

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
港元定存新趨勢｜銀行搶攻一個存期　3款高息推介勁賺$12,000

更多高息存款︰

定期存款｜3個月兩款6厘高息、現有資金4.4厘賺$5,500｜被動收入不求人

定期存款｜1年期4.2厘、6銀行重返4厘｜20萬被動收入抗通脹

【扣稅年金比較】保證攞到100歲的長壽年金　邊份回報好？

【港元短期儲蓄保險比較2024】保證回報邊間好？有3年期產品回報高達4.75%

＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款2024】12個月4.2厘創長息新高！港元定存突現20厘｜特別存期328天收息$19,000
今日
【定期存款2024】12個月4.2厘創長息新高！港元定存突現20厘｜特別存期328天收息$19,000
定期存款｜4個月4.58厘收息逾$12,000｜3個月6厘年利率　被動收入不求人
今日
定期存款｜4個月4.58厘收息逾$12,000｜3個月6厘年利率　被動收入不求人
定期存款｜1年期4.2厘、6銀行重返4厘｜20萬被動收入抗通脹
今日
定期存款｜1年期4.2厘、6銀行重返4厘｜20萬被動收入抗通脹
定期存款｜1萬元起存4.2厘　純粹做定存、無任務不開新戶｜低門檻高息一文看清
2024/03/07
定期存款｜1萬元起存4.2厘　純粹做定存、無任務不開新戶｜低門檻高息一文看清
5厘美元定期存款｜低門檻5.1厘！減息前夕　鎖定15銀行5厘高息
2024/03/07
5厘美元定期存款｜低門檻5.1厘！減息前夕　鎖定15銀行5厘高息
儲蓄 儲蓄產品 退休規劃產品 財富及退休規劃 退休 退休基金 財富及資產管理 被動收入 收息產品 渣打集團（02888）

上一篇文章

定期存款｜4個月4.58厘收息逾$12,000｜3個月6厘年利率　被動收入不求人

下一篇文章

定期存款｜1年期4.2厘、6銀行重返4厘｜20萬被動收入抗通脹
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款