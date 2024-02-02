定期存款｜6個月4.4厘收息$22,000、低門檻4.2厘｜17銀行有4厘

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定期存款｜3個月6厘年利率、1000元起存｜現有客戶4.5厘
美聯儲主席鮑威爾明言3月不宜減息，市場大多估計推遲至年中，甚至下半年才減息。因此，未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款目前最高仍有4.4厘，有17間銀行仍有4厘年利率以上的高息水平。
6個月高息 「三跑債」退款宜留意
機管局發行的零售債券已有分配結果，每人最多僅獲3手，3萬元本金實際收息不多，但若有大額退款，可留意6個月港元定存，南洋商業銀行本周雖然減息，仍有高達4.4厘，100萬元新資金起存，半年收息$22,000，回報更勝機管局的「三跑債」。
事實上，雖然近日定期存款現減息潮，但6個月存期仍有17間銀行在4厘或以上，詳情可看下表︰
|6個月港元定期存款
（4厘或以上）
|銀行
|新資金年利率
|存款額
|南洋商業銀行
|4.4厘
|100萬元（特選理財客戶）
|信銀國際
|4.35厘
|10萬元（理財客戶）
|東亞銀行
|4.35厘
|200萬元（全新理財客戶）
|華僑銀行
|4.35厘
|10萬元（理財客戶）
|工銀亞洲
|4.3厘
（188天）
|300萬元（理財客戶）
|招商永隆
|4.25厘
|500萬元（手機銀行）
|集友銀行
|4.25厘
|100萬元（分行新資金）
|交銀香港
|4.2厘
|2萬元（一般客戶電子渠道）
|星展銀行
|4.2厘
|5萬元（電子渠道新資金）
|中銀香港
|4.2厘
|1萬元（電子渠道新資金）
|建行亞洲
|4.1厘
|100萬元（新資金）
|大眾銀行
|4.1厘
|50萬元（手機銀行）
|大新銀行
|4.1厘
|10萬至50萬元（全新理財客戶）
|天星銀行
|4.1厘
|1000元（現有資金）
|富融銀行
|4.1厘
|不設最低起存額（現有資金）
|富邦銀行
|4.0厘
|50萬元（手機銀行）
|Mox Bank
|4.0厘
|1元（新資金）
虛擬銀行匯立則由全城最高4.5厘減至3.8厘，發鈔行滙豐及渣打近日均減至3.9厘，它們都跌出上述高息榜。大型銀行之中，僅中銀香港能守住6個月4厘高息，目前有4.2厘。
高息優惠往往要求是新資金，不過現有資金也有高達4.3厘，屬信銀國際的優惠，10萬元起存，需為CITICdiamond客戶，若是一般客戶也有4.2厘。
若想門檻再低一點，交銀香港的電子渠道優惠，2萬元起存，6個月存期也是4.2厘。
星展銀行5萬元起存，新資金4.2厘，現有資金4.15厘，也是較佳選擇，同樣需在電子渠道開立。
虛擬銀行的門檻最低，天星銀行及富融銀行都有4.1厘，後者不設最低起存額。
6個月美元定存4.9厘
美元定期存款也減息，目前6個月存期已全線失守5厘，但最高仍有4.9厘，比港元定存高息，本身有美元存款的讀者，宜在美國減息前部署。
|高息美元定期
（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|南洋商業銀行
|4.9厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
|信銀國際
|4.9厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|東亞銀行
|4.8厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|富邦銀行
|4.8厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|4.8厘
（188天）
|10萬美元
|分行新資金
本文最後更新日期︰2024年2月2日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息