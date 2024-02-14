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定期存款｜6個月重現4.6厘！收息$23,000、低門檻4.2厘｜17銀行有4厘

收息攻略 12:00 2024/02/14

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6個月港元定期存款目前最高仍有4.4厘，有17間銀行仍有4厘年利率以上的高息水平。

美聯儲主席鮑威爾明言3月不宜減息，市場大多估計推遲至年中，甚至下半年才減息。因此，未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款目前最高仍有4.6厘，有17間銀行仍有4厘年利率以上的高息水平。

  • 6個月港元定存最高4.6厘，100萬元新資金起存，半年收息$23,000
  • 低門檻4.2厘，現有資金可開立
  • 6個月美元定存最高4.9厘，多間銀行仍有接近5厘。

6個月高息　「三跑債」退款宜留意

機管局發行的零售債券已有分配結果，每人最多僅獲3手，3萬元本金實際收息不多，但若有大額退款，可留意6個月港元定存，南洋商業銀行本周雖然減息，仍有高達4.4厘，100萬元新資金起存，半年收息$22,000，回報更勝機管局的「三跑債」。

事實上，雖然近日定期存款現減息潮，但6個月存期仍有17間銀行在4厘或以上，詳情可看下表︰

6個月港元定期存款
（4厘或以上）
銀行新資金年利率存款額
華僑銀行4.6厘100萬元（全新理財客戶）
東亞銀行4.35厘200萬元（全新理財客戶）
工銀亞洲4.3厘
（188天）		300萬元（理財客戶）
南洋商業銀行4.3厘100萬元（特選理財客戶）
招商永隆4.25厘500萬元（手機銀行）
集友銀行4.25厘100萬元（分行新資金）
信銀國際4.25厘10萬元（理財客戶）
交銀香港4.2厘2萬元（一般客戶電子渠道）
星展銀行4.2厘5萬元（電子渠道新資金）
建行亞洲4.1厘100萬元（新資金）
大眾銀行4.1厘50萬元（手機銀行）
富融銀行4.1厘不設最低起存額（現有資金）
大新銀行4.0厘10萬至50萬元（全新理財客戶）
天星銀行4.0厘1000元（現有資金）
富邦銀行4.0厘50萬元（手機銀行）
Mox Bank4.0厘1元（新資金）
  • 4大銀行全跌穿4厘

上表不見4間大型銀行，包括3大發鈔行在內，近日都把6個月存期減至4厘以下，目前滙豐、恒生及中銀香港一律最高為3.7厘，而渣打為3.9厘。

  • 4.6厘需為全新理財客戶

目前最高息的6個月港元定存，分別是華僑銀行的4.6厘及東亞銀行的4.35厘，兩者均需為全新理財客戶，前者起存額為100萬元新資金，基本年利率4.35厘，計及現金回贈後有4.6厘。

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  • 低門檻4.2厘

高息優惠往往要求是新資金，現有資金也有高達4.25厘，屬招商永隆的優惠，不過起存額要達500萬元，明顯為吸納大戶而設。

若想門檻再低一點，交銀香港的電子渠道優惠，2萬元起存，6個月存期也是4.2厘。

星展銀行5萬元起存，新資金4.2厘，現有資金4.15厘，也是較佳選擇，同樣需在電子渠道開立。

虛擬銀行的門檻最低，富融銀行及天星銀行分別有4.1厘及4厘，起存門檻低至零元。

6個月美元定存4.9厘

美元定期存款也減息，目前6個月存期已全線失守5厘，但最高仍有4.9厘，比港元定存高息，本身有美元存款的讀者，宜在美國減息前部署。

高息美元定期
（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
信銀國際4.9厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
東亞銀行4.8厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
富邦銀行4.8厘3萬美元手機銀行新資金
工銀亞洲4.8厘
（188天）		10萬美元分行新資金

本文最後更新日期︰2024年2月14日

責任編輯︰廖毅然

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