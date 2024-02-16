定期存款｜6個月重現4.6厘！收息$23,000、低門檻4.2厘｜美元定存重返5厘

▲ 6個月港元定期存款重返4.6厘，美元定存更重返5厘年利率，宜趁美國減息前作部署。

美聯儲主席鮑威爾明言3月不宜減息，市場大多估計推遲至年中，甚至下半年才減息。因此，未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款目前最高重返4.6厘，有15間銀行仍有4厘年利率以上的高息水平。

6個月港元定存最高4.6厘，100萬元新資金起存，半年收息$23,000

低門檻4.2厘，現有資金可開立

6個月美元定存最高重返5厘，多間銀行仍有接近5厘。

6個月高息 「三跑債」退款宜留意

機管局發行的零售債券早前已經掛牌上市，每人最多僅獲3手，3萬元本金實際收息不多，但若有大額退款，可留意6個月港元定存。

事實上，雖然近日定期存款現減息潮，但6個月存期仍有15間銀行在4厘或以上，詳情可看下表︰

6個月港元定期存款 銀行 新資金年利率 存款額 華僑銀行 4.6厘 100萬元（全新理財客戶） 工銀亞洲 4.3厘

（188天） 300萬元（理財客戶） 東亞銀行 4.3厘 200萬元（全新理財客戶） 南洋商業銀行 4.3厘 100萬元（特選理財客戶） 招商永隆 4.25厘 500萬元（手機銀行） 信銀國際 4.25厘 10萬元（理財客戶） 集友銀行 4.2厘 100萬元（分行新資金） 交銀香港 4.2厘 2萬元（一般客戶電子渠道） 星展銀行 4.2厘 5萬元（電子渠道新資金） 建行亞洲 4.1厘 100萬元（新資金） 大眾銀行 4.1厘 50萬元（手機銀行） 大新銀行 4.1厘 10萬至50萬元（全新理財客戶） 匯立銀行 4.1厘

（7個月） 10元（現有資金） 富邦銀行 4.0厘 50萬元（手機銀行） 天星銀行 4.0厘 1000元（現有資金）

4大銀行全跌穿4厘

上表不見4間大型銀行，包括3大發鈔行在內，近日都把6個月存期減至4厘以下，目前滙豐、恒生及中銀香港一律最高為3.7厘，而渣打為3.9厘。

4.6厘需為全新理財客戶

目前最高息的6個月港元定存，分別是華僑銀行的4.6厘及東亞銀行的4.35厘，兩者均需為全新理財客戶，前者起存額為100萬元新資金，基本年利率4.35厘，計及現金回贈後有4.6厘。

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低門檻4.2厘

高息優惠往往要求是新資金，現有資金也有高達4.25厘，屬招商永隆的優惠，不過起存額要達500萬元，明顯為吸納大戶而設。

若想門檻再低一點，交銀香港的電子渠道優惠，2萬元起存，6個月存期也是4.2厘。

星展銀行5萬元起存，新資金4.2厘，現有資金4.15厘，也是較佳選擇，同樣需在電子渠道開立。

虛擬銀行的門檻最低，富融銀行及天星銀行分別有4.1厘及4厘，起存門檻低至零元。

6個月美元定存重返5厘

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富融銀行 5.0厘 不設最低存款額 虛擬銀行 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 東亞銀行 4.8厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 工銀亞洲 4.8厘（188天） 10萬美元 分行新資金 富邦銀行 4.8厘 3萬美元 手機銀行新資金 信銀國際 4.8厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金

雖然多間銀行減美元定期存款年利率，但6個月存期重返5厘，屬虛擬銀行富融的優惠，其他銀行亦有不少高於4.5厘的選擇，比港元定存高息，本身有美元存款的讀者，宜在美國減息前部署。

本文最後更新日期︰2024年2月16日

責任編輯︰廖毅然

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