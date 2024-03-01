定期存款｜6個月重現4.5厘！新舊資金都有｜3銀行搶加息　收息$22,500

▲ 美國減息預期有變，未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款是不二之選，本周有3間銀行加息，低門檻重返最高4.5厘年利率。

美國減息預期有變，近日有分析員大膽預測今年減不了息，即使是市場共識，最快也要到6月才減息。

未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款是不二之選，本周有3間銀行加息，低門檻重返最高4.5厘年利率。

6個月港元定存最高4.5厘，兩間銀行提供，新舊資金都有

100萬元新資金起存，半年收息$22,500

低門檻4.5厘，10元現有資金可開立

最高息的6個月港元定存（請按下圖）

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新舊資金都有4.5厘

過去一周，有部分低門檻的半年期高息重新浮現，不再像以往由高門檻壟斷。

上圖所見，最高息的半年期定存是4.5厘，虛銀匯立10元起存，毋需新資金。

華僑銀行也有4.5厘，屬全新宏富理財客戶優惠，100萬元新資金，在基本年利率4.25厘加上相當於0.25厘的回贈，就有合共4.5厘。

信銀國際本周也加半年期息，理財戶口加至最高4.33厘，1萬元起存4.23厘；一般客戶10萬元起存加至4.23厘。

本文搜羅以下低門檻的6個月4厘之選，部分現有資金也可開立，起存額甚至低至零。即看下表︰

低門檻之選 --- 6個月港元定期存款 匯立銀行 4.5厘 10元 信銀國際 4.23厘 1萬元 大眾銀行 4.1厘 1萬元 星展銀行 4.05厘 5萬元 招商永隆 4.05厘 1萬元 交銀香港 4.0厘 2萬元 富融銀行 4.0厘 不設最低存款額

4大銀行全跌穿4厘

上表不見4間大型銀行，包括3大發鈔行在內，近日都把6個月存期減至4厘以下，目前滙豐、恒生及渣打一律為3.7厘，中銀最高僅3.4厘。

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低門檻4.5厘

若起存額在10萬元或以下，除了上述提及過的匯立銀行及信銀國際，大眾銀行1萬元起存也有4.1厘，屬手機新資金優惠。

電子渠道開立，星展、交銀及招商永隆都有4.05厘，低至1萬元起存。

最低要求是虛銀富融，目前6個月存期有4厘，不設最低存款額。

6個月美元定存重返5厘

高息美元定期（6個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富融銀行 5.0厘 不設最低存款額 虛擬銀行 大新銀行 5.0厘 10萬港元等值 全新VIP客戶新資金 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 東亞銀行 4.8厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 工銀亞洲 4.8厘（188天） 10萬美元 分行新資金 富邦銀行 4.8厘 3萬美元 手機銀行新資金 信銀國際 4.8厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金

雖然多間銀行減美元定期存款年利率，但6個月存期重返5厘，屬虛擬銀行富融的優惠，其他銀行亦有不少高於4.5厘的選擇，例如大新銀行，近日連環加至4.9厘，都比港元定存高息，本身有美元存款的讀者，宜在美國減息前部署。

本文最後更新日期︰2024年3月1日

責任編輯︰廖毅然

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