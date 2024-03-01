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定期存款｜6個月重現4.5厘！新舊資金都有｜3銀行搶加息　收息$22,500

收息攻略 08:00 2024/03/01

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美國減息預期有變，未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款是不二之選，本周有3間銀行加息，低門檻重返最高4.5厘年利率。

美國減息預期有變，近日有分析員大膽預測今年減不了息，即使是市場共識，最快也要到6月才減息。

未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款是不二之選，本周有3間銀行加息，低門檻重返最高4.5厘年利率。

  • 6個月港元定存最高4.5厘，兩間銀行提供，新舊資金都有
  • 100萬元新資金起存，半年收息$22,500
  • 低門檻4.5厘，10元現有資金可開立

最高息的6個月港元定存（請按下圖）

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新舊資金都有4.5厘

過去一周，有部分低門檻的半年期高息重新浮現，不再像以往由高門檻壟斷。

上圖所見，最高息的半年期定存是4.5厘，虛銀匯立10元起存，毋需新資金。

華僑銀行也有4.5厘，屬全新宏富理財客戶優惠，100萬元新資金，在基本年利率4.25厘加上相當於0.25厘的回贈，就有合共4.5厘。

信銀國際本周也加半年期息，理財戶口加至最高4.33厘，1萬元起存4.23厘；一般客戶10萬元起存加至4.23厘。

本文搜羅以下低門檻的6個月4厘之選，部分現有資金也可開立，起存額甚至低至零。即看下表︰

低門檻之選 --- 6個月港元定期存款
匯立銀行4.5厘10元
信銀國際4.23厘1萬元
大眾銀行4.1厘1萬元
星展銀行4.05厘5萬元
招商永隆4.05厘1萬元
交銀香港4.0厘2萬元
富融銀行4.0厘不設最低存款額
  • 4大銀行全跌穿4厘

上表不見4間大型銀行，包括3大發鈔行在內，近日都把6個月存期減至4厘以下，目前滙豐、恒生及渣打一律為3.7厘，中銀最高僅3.4厘。

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  • 低門檻4.5厘

若起存額在10萬元或以下，除了上述提及過的匯立銀行及信銀國際，大眾銀行1萬元起存也有4.1厘，屬手機新資金優惠。

電子渠道開立，星展、交銀及招商永隆都有4.05厘，低至1萬元起存。

最低要求是虛銀富融，目前6個月存期有4厘，不設最低存款額。

6個月美元定存重返5厘

高息美元定期（6個月存期）
銀行年利率存款額條件
富融銀行5.0厘不設最低存款額虛擬銀行
大新銀行5.0厘10萬港元等值全新VIP客戶新資金
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
東亞銀行4.8厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
工銀亞洲4.8厘（188天）10萬美元分行新資金
富邦銀行4.8厘3萬美元手機銀行新資金
信銀國際4.8厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金

雖然多間銀行減美元定期存款年利率，但6個月存期重返5厘，屬虛擬銀行富融的優惠，其他銀行亦有不少高於4.5厘的選擇，例如大新銀行，近日連環加至4.9厘，都比港元定存高息，本身有美元存款的讀者，宜在美國減息前部署。

本文最後更新日期︰2024年3月1日

責任編輯︰廖毅然

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