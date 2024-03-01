定期存款｜6個月重現4.5厘！新舊資金都有｜3銀行搶加息　收息$22,500

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定期存款｜4個月4.58厘收息逾$12,000｜3個月6厘年利率 被動收入不求人
美國減息預期有變，近日有分析員大膽預測今年減不了息，即使是市場共識，最快也要到6月才減息。
未來半年的息口有望維持在高水平。6個月港元定期存款是不二之選，本周有3間銀行加息，低門檻重返最高4.5厘年利率。
最高息的6個月港元定存（請按下圖）
新舊資金都有4.5厘
過去一周，有部分低門檻的半年期高息重新浮現，不再像以往由高門檻壟斷。
上圖所見，最高息的半年期定存是4.5厘，虛銀匯立10元起存，毋需新資金。
華僑銀行也有4.5厘，屬全新宏富理財客戶優惠，100萬元新資金，在基本年利率4.25厘加上相當於0.25厘的回贈，就有合共4.5厘。
信銀國際本周也加半年期息，理財戶口加至最高4.33厘，1萬元起存4.23厘；一般客戶10萬元起存加至4.23厘。
本文搜羅以下低門檻的6個月4厘之選，部分現有資金也可開立，起存額甚至低至零。即看下表︰
|低門檻之選 --- 6個月港元定期存款
|匯立銀行
|4.5厘
|10元
|信銀國際
|4.23厘
|1萬元
|大眾銀行
|4.1厘
|1萬元
|星展銀行
|4.05厘
|5萬元
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|交銀香港
|4.0厘
|2萬元
|富融銀行
|4.0厘
|不設最低存款額
上表不見4間大型銀行，包括3大發鈔行在內，近日都把6個月存期減至4厘以下，目前滙豐、恒生及渣打一律為3.7厘，中銀最高僅3.4厘。
若起存額在10萬元或以下，除了上述提及過的匯立銀行及信銀國際，大眾銀行1萬元起存也有4.1厘，屬手機新資金優惠。
電子渠道開立，星展、交銀及招商永隆都有4.05厘，低至1萬元起存。
最低要求是虛銀富融，目前6個月存期有4厘，不設最低存款額。
6個月美元定存重返5厘
|高息美元定期（6個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富融銀行
|5.0厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行
|大新銀行
|5.0厘
|10萬港元等值
|全新VIP客戶新資金
|南洋商業銀行
|4.9厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
|東亞銀行
|4.8厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|工銀亞洲
|4.8厘（188天）
|10萬美元
|分行新資金
|富邦銀行
|4.8厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.8厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
雖然多間銀行減美元定期存款年利率，但6個月存期重返5厘，屬虛擬銀行富融的優惠，其他銀行亦有不少高於4.5厘的選擇，例如大新銀行，近日連環加至4.9厘，都比港元定存高息，本身有美元存款的讀者，宜在美國減息前部署。
本文最後更新日期︰2024年3月1日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息