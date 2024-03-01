定期存款｜12個月重返4厘！3銀行搶加息　低門檻、現有資金｜4厘被動收入抗通脹

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定期存款｜6個月重現4.5厘！新舊資金都有｜3銀行搶加息 收息$22,500
美國核心通脹依然高企，3月份減息機會緲茫，目前市場預期最快要6月才減息，甚至有個別分析估計，今年全年也減不了息。
減息預期有變，本周有3間銀行搶加12個月港元定期存款年利率，目前多達5間銀行的長息重返4厘。
最高息的12個月港元定存（請按下圖）
5間銀行有4厘長息
本周平安壹賬通、大眾銀行及富邦銀行都加了長息，12個月存期重返4厘年利率。
平安壹賬通的門檻最低，100元起存、毋需新資金、亦無指定戶口要求，是低門檻之中最高息。不過需留意，該行屬於虛擬銀行。
傳統銀行方面，大眾及富邦的4厘都屬新資金優惠，且均需在手機銀行開立，起存額同樣都是50萬元。門檻屬於中等。
招商永隆及東亞銀行的4厘，則是大戶專享，起存額都要7位數字之多！前者雖然可以用現有資金開立，但起存額要500萬元；後者需為高端理財客戶，起存額要200萬元新資金。
除上述5間銀行外，其餘銀行的12個月港元定存，仍在4厘以下。下表盤點逾10間銀行的12個月存期年利率︰
|銀行
|年利率
|起存額
|備註
|信銀國際
|3.95厘
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金
|工銀亞洲
|3.9厘
|300萬元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|南洋商業銀行
|3.9厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|建行亞洲
|3.8厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|星展銀行
|3.75厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|交銀香港
|3.7厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金均可
|匯立銀行
|3.7厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|天星銀行
|3.6厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|富融銀行
|3.5厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|渣打銀行
|3.4厘
|1萬元
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|1萬元
|網上/手機銀行新資金
上表可見，無論最高息或是最低門檻，大型銀行一律絕跡，皆因滙豐及恒生未見有12個月存期的推廣，而中銀香港及渣打的12個月存期，則最高只有3.4厘。大型銀行可能會給予特選客戶較高息的「枱底價」，但至少從牌價來看，明顯較其他銀行低息。
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大部分銀行退守4厘以下，10萬元起存額或以下，低門檻要數大眾銀行，若是1萬元起存，也有3.9厘，需為手機新資金。
招商永隆若是1萬元起存，12個月都有3.8厘，現有資金也可。
星展、交銀香港及匯立銀行，門檻都很低，也是現有資金也可開立，但目前減至約3.7厘。
美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.7厘，令美元長息全線失守5厘，但仍然比港元定存更高息，本身有美元存款的讀者宜趁美國減息前部署︰
|美元高息定期（12個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|富邦銀行
|4.7厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|4.6厘
|100萬美元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|信銀國際
|4.55厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|南洋商業銀行
|4.5厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
|東亞銀行
|4.5厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
本文最後更新日期︰2024年3月1日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息