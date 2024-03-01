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定期存款｜12個月重返4厘！3銀行搶加息　低門檻、現有資金｜4厘被動收入抗通脹

收息攻略 08:00 2024/03/01

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美國減息預期有變，本周有3間銀行搶加12個月港元定期存款年利率，目前多達5間銀行的長息重返4厘。

美國核心通脹依然高企，3月份減息機會緲茫，目前市場預期最快要6月才減息，甚至有個別分析估計，今年全年也減不了息。

減息預期有變，本周有3間銀行搶加12個月港元定期存款年利率，目前多達5間銀行的長息重返4厘。

  • 12個月港元定存最高4厘
  • 涵蓋5間銀行，高、中、低門檻都有
  • 低門檻、現有資金也有4厘

最高息的12個月港元定存（請按下圖）

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5間銀行有4厘長息

本周平安壹賬通、大眾銀行及富邦銀行都加了長息，12個月存期重返4厘年利率。

平安壹賬通的門檻最低，100元起存、毋需新資金、亦無指定戶口要求，是低門檻之中最高息。不過需留意，該行屬於虛擬銀行。

傳統銀行方面，大眾及富邦的4厘都屬新資金優惠，且均需在手機銀行開立，起存額同樣都是50萬元。門檻屬於中等。

招商永隆及東亞銀行的4厘，則是大戶專享，起存額都要7位數字之多！前者雖然可以用現有資金開立，但起存額要500萬元；後者需為高端理財客戶，起存額要200萬元新資金。

港元定存重新加息？即睇5厘快閃攻略 12個月4厘抗通脹

除上述5間銀行外，其餘銀行的12個月港元定存，仍在4厘以下。下表盤點逾10間銀行的12個月存期年利率︰

銀行年利率起存額備註
信銀國際3.95厘10萬元CITIdiamond客戶手機新資金
工銀亞洲3.9厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南洋商業銀行3.9厘100萬元特選南商理財客戶新資金
建行亞洲3.8厘100萬元所有客戶新資金
星展銀行3.75厘5萬元網上/手機銀行新資金
交銀香港3.7厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
匯立銀行3.7厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
天星銀行3.6厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行3.5厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
渣打銀行3.4厘1萬元網上新資金
中銀香港3.4厘1萬元網上/手機銀行新資金
  • 大型銀行絕跡

上表可見，無論最高息或是最低門檻，大型銀行一律絕跡，皆因滙豐及恒生未見有12個月存期的推廣，而中銀香港及渣打的12個月存期，則最高只有3.4厘。大型銀行可能會給予特選客戶較高息的「枱底價」，但至少從牌價來看，明顯較其他銀行低息。

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  • 低門檻3.9厘

大部分銀行退守4厘以下，10萬元起存額或以下，低門檻要數大眾銀行，若是1萬元起存，也有3.9厘，需為手機新資金。

招商永隆若是1萬元起存，12個月都有3.8厘，現有資金也可。

星展、交銀香港及匯立銀行，門檻都很低，也是現有資金也可開立，但目前減至約3.7厘。

  • 美元長息4.7厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.7厘，令美元長息全線失守5厘，但仍然比港元定存更高息，本身有美元存款的讀者宜趁美國減息前部署︰

美元高息定期（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
富邦銀行4.7厘3萬美元手機銀行新資金
工銀亞洲4.6厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
信銀國際4.55厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
南洋商業銀行4.5厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
東亞銀行4.5厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶

本文最後更新日期︰2024年3月1日

責任編輯︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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