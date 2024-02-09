定期存款｜12個月最高4.15厘　今年料減息4次　把握4厘收息逾$40,000

▲ 近日南洋商業銀行把12個月存期減至4.15厘，但仍為全城最高的港元長息，而且條件高，要100萬元新資金起存，且需為特選理財客戶。

雖然近日市場對於美國減息時間點存在爭議，但大多數預期1年後的市場利率會較現時低，市場人士普遍預料今年會減息4-5次。因此，銀行大減12個月港元定期存款年利率，本周再陸續有銀行減至4厘以下。

12個月港元定存目前最高4.15厘

南商的4.15厘，需100萬元新資金起存，1年收息$41,500

信銀國際的4.05厘，10萬元起存，需為高端理財客戶

僅剩4間銀行的12個月存期有4厘年利率水平

4厘長息僅餘4間

近日南洋商業銀行把12個月存期減至4.15厘，但仍為全城最高的港元長息，而且條件高，要100萬元新資金起存，且需為特選理財客戶。

下表列出4個4厘選擇，除招商永隆之外，全部都要新資金。

最高息的港元長息

（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 南洋商業銀行 4.15厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 信銀國際 4.05厘 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 東亞銀行 4.05厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 招商永隆 4.0厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可

最低門檻的4厘︰信銀國際

上表可見，南商、東亞及招商永隆的4厘高息，全都要百萬元起存，門檻高。

信銀國際的4.05厘起存額為10萬元，門檻較為大眾化，雖然這是CITICdiamond客戶的優惠，但一般客戶、同樣條件就要跌至3.95厘。

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多間銀行3.8厘

大部分銀行退守4厘以下，有較多銀行在3.8厘水平，例如平安壹賬通、匯立及天星等虛銀，12個月存期都有3.8厘。

富邦銀行早前一度高據「存息王」寶座，但近日連番減息，12個月存期也一同退守3.8厘。

大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比市場水平略低。

多間銀行退守3.8厘

（12個月港元定存） 工銀亞洲 3.9厘 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 大眾銀行 3.9厘 50萬元 手機銀行新資金 星展銀行 3.85厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 建行亞洲 3.8厘 100萬元 所有客戶新資金 富邦銀行 3.8厘 50萬元 手機銀行新資金 天星銀行 3.8厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 平安壹賬通 3.8厘 100元 匯立銀行 3.8厘 10元 交銀香港 3.75厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 富融銀行 3.5厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打銀行 3.4厘 1萬元 網上新資金 中銀香港 3.4厘 1萬元 網上/手機銀行新資金

美元長息4.8厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.7厘，令美元長息全線失守5厘，但最高仍有4.8厘，比港元高息，本身有美元存款的讀者宜趁減息前部署︰

美元高息定期

（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 富邦銀行 4.7厘 3萬美元 手機銀行新資金 信銀國際 4.7厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金 工銀亞洲 4.6厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 南洋商業銀行 4.5厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 東亞銀行 4.5厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶

本文最後更新日期︰2024年2月9日

責任編輯︰廖毅然

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