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定期存款｜12個月最高4.05厘、美元4.7厘｜減息前部署4厘被動收入

收息攻略 08:00 2024/02/16

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12個月港元定期存款最高4.05厘，目前，僅有3間銀行守住4厘年利率。

雖然近日市場對於美國減息時間點存在爭議，但大多數預期1年後的市場利率會較現時低，市場人士普遍預料今年會減息4-5次。因此，銀行大減12個月港元定期存款年利率，目前，僅有3間銀行守住12個月4厘長息。

  • 12個月港元定存目前最高4.05厘
  • 信銀國際的4.05厘，10萬元起存，需為高端理財客戶
  • 東亞銀行及招商永隆也有4厘，但起存額達7位數字
  • 僅剩3間銀行的12個月存期有4厘年利率水平

4厘長息僅餘3間銀行

近日南洋商業銀行把12個月存期減至3.95厘，跌穿4厘。「長息王」的寶座由信銀國際取代。

下表列出最高息的6間銀行，當中包括3個4厘選擇，大部分都需要新資金。

最高息的港元定存（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
信銀國際4.05厘10萬元CITIdiamond客戶手機新資金
招商永隆4.0厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
東亞銀行4.0厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
南洋商業銀行3.95厘100萬元特選南商理財客戶新資金
工銀亞洲3.9厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
大眾銀行3.9厘50萬元手機銀行新資金
  • 4厘全屬高門檻

上表可見，4厘高息全屬高門檻的優惠，信銀國際的4.05厘，起存額雖然只10萬元，但屬於CITICdiamond客戶的優惠，資產值要有400萬元。一般客戶就要跌至3.95厘。

招商永隆的4厘雖然現有資金可開立，但起存額需達500萬元之多！若為50萬元或1萬元起存，則分別為3.9厘及3.8厘。

東亞銀行的4厘則需為全新顯卓私人理財客戶，現有客戶僅3.65厘。

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  • 多間銀行3.8厘

大部分銀行退守4厘以下，有較多銀行在3.8厘水平，例如平安壹賬通、匯立及天星等虛銀，12個月存期都有3.8厘。

富邦銀行早前一度高據「存息王」寶座，但近日連番減息，12個月存期也一同退守3.8厘。

大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比市場水平略低。

多間銀行退守3.8厘（12個月港元定存）
星展銀行3.85厘5萬元網上/手機銀行新資金
建行亞洲3.8厘100萬元所有客戶新資金
富邦銀行3.8厘50萬元手機銀行新資金
天星銀行3.8厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
平安壹賬通3.8厘100元
匯立銀行3.8厘10元
交銀香港3.75厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
富融銀行3.5厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
渣打銀行3.4厘1萬元網上新資金
中銀香港3.4厘1萬元網上/手機銀行新資金
  • 美元長息4.7厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.7厘，令美元長息全線失守5厘，但仍然比港元定存更高息，本身有美元存款的讀者宜趁美國減息前部署︰

美元高息定期（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
富邦銀行4.7厘3萬美元手機銀行新資金
信銀國際4.7厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
工銀亞洲4.6厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南洋商業銀行4.5厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
東亞銀行4.5厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
ET至高息
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本文最後更新日期︰2024年2月16日

責任編輯︰廖毅然

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