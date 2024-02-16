定期存款｜12個月最高4.05厘、美元4.7厘｜減息前部署4厘被動收入

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定期存款｜6個月重現4.6厘！收息$23,000、低門檻4.2厘｜美元定存重返5厘
雖然近日市場對於美國減息時間點存在爭議，但大多數預期1年後的市場利率會較現時低，市場人士普遍預料今年會減息4-5次。因此，銀行大減12個月港元定期存款年利率，目前，僅有3間銀行守住12個月4厘長息。
4厘長息僅餘3間銀行
近日南洋商業銀行把12個月存期減至3.95厘，跌穿4厘。「長息王」的寶座由信銀國際取代。
下表列出最高息的6間銀行，當中包括3個4厘選擇，大部分都需要新資金。
|最高息的港元定存（12個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|信銀國際
|4.05厘
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金
|招商永隆
|4.0厘
|500萬元
|手機銀行開立，新舊資金均可
|東亞銀行
|4.0厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|南洋商業銀行
|3.95厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|工銀亞洲
|3.9厘
|300萬元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|大眾銀行
|3.9厘
|50萬元
|手機銀行新資金
上表可見，4厘高息全屬高門檻的優惠，信銀國際的4.05厘，起存額雖然只10萬元，但屬於CITICdiamond客戶的優惠，資產值要有400萬元。一般客戶就要跌至3.95厘。
招商永隆的4厘雖然現有資金可開立，但起存額需達500萬元之多！若為50萬元或1萬元起存，則分別為3.9厘及3.8厘。
東亞銀行的4厘則需為全新顯卓私人理財客戶，現有客戶僅3.65厘。
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大部分銀行退守4厘以下，有較多銀行在3.8厘水平，例如平安壹賬通、匯立及天星等虛銀，12個月存期都有3.8厘。
富邦銀行早前一度高據「存息王」寶座，但近日連番減息，12個月存期也一同退守3.8厘。
大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比市場水平略低。
|多間銀行退守3.8厘（12個月港元定存）
|星展銀行
|3.85厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|建行亞洲
|3.8厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|富邦銀行
|3.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|天星銀行
|3.8厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|平安壹賬通
|3.8厘
|100元
|匯立銀行
|3.8厘
|10元
|交銀香港
|3.75厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金均可
|富融銀行
|3.5厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|渣打銀行
|3.4厘
|1萬元
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|1萬元
|網上/手機銀行新資金
美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.7厘，令美元長息全線失守5厘，但仍然比港元定存更高息，本身有美元存款的讀者宜趁美國減息前部署︰
|美元高息定期（12個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|富邦銀行
|4.7厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.7厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|工銀亞洲
|4.6厘
|100萬美元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|南洋商業銀行
|4.5厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
|東亞銀行
|4.5厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
本文最後更新日期︰2024年2月16日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息