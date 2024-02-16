定期存款｜12個月最高4.05厘、美元4.7厘｜減息前部署4厘被動收入

▲ 12個月港元定期存款最高4.05厘，目前，僅有3間銀行守住4厘年利率。

雖然近日市場對於美國減息時間點存在爭議，但大多數預期1年後的市場利率會較現時低，市場人士普遍預料今年會減息4-5次。因此，銀行大減12個月港元定期存款年利率，目前，僅有3間銀行守住12個月4厘長息。

12個月港元定存目前最高4.05厘

信銀國際的4.05厘，10萬元起存，需為高端理財客戶

東亞銀行及招商永隆也有4厘，但起存額達7位數字

僅剩3間銀行的12個月存期有4厘年利率水平

4厘長息僅餘3間銀行

近日南洋商業銀行把12個月存期減至3.95厘，跌穿4厘。「長息王」的寶座由信銀國際取代。

下表列出最高息的6間銀行，當中包括3個4厘選擇，大部分都需要新資金。

最高息的港元定存（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 信銀國際 4.05厘 10萬元 CITIdiamond客戶手機新資金 招商永隆 4.0厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 東亞銀行 4.0厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 南洋商業銀行 3.95厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 工銀亞洲 3.9厘 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 大眾銀行 3.9厘 50萬元 手機銀行新資金

4厘全屬高門檻

上表可見，4厘高息全屬高門檻的優惠，信銀國際的4.05厘，起存額雖然只10萬元，但屬於CITICdiamond客戶的優惠，資產值要有400萬元。一般客戶就要跌至3.95厘。

招商永隆的4厘雖然現有資金可開立，但起存額需達500萬元之多！若為50萬元或1萬元起存，則分別為3.9厘及3.8厘。

東亞銀行的4厘則需為全新顯卓私人理財客戶，現有客戶僅3.65厘。

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多間銀行3.8厘

大部分銀行退守4厘以下，有較多銀行在3.8厘水平，例如平安壹賬通、匯立及天星等虛銀，12個月存期都有3.8厘。

富邦銀行早前一度高據「存息王」寶座，但近日連番減息，12個月存期也一同退守3.8厘。

大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比市場水平略低。

多間銀行退守3.8厘（12個月港元定存） 星展銀行 3.85厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 建行亞洲 3.8厘 100萬元 所有客戶新資金 富邦銀行 3.8厘 50萬元 手機銀行新資金 天星銀行 3.8厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 平安壹賬通 3.8厘 100元 匯立銀行 3.8厘 10元 交銀香港 3.75厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 富融銀行 3.5厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打銀行 3.4厘 1萬元 網上新資金 中銀香港 3.4厘 1萬元 網上/手機銀行新資金

美元長息4.7厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.7厘，令美元長息全線失守5厘，但仍然比港元定存更高息，本身有美元存款的讀者宜趁美國減息前部署︰

美元高息定期（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 富邦銀行 4.7厘 3萬美元 手機銀行新資金 信銀國際 4.7厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金 工銀亞洲 4.6厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 南洋商業銀行 4.5厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 東亞銀行 4.5厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶

本文最後更新日期︰2024年2月16日

責任編輯︰廖毅然

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