定期存款｜12個月最高4厘、低門檻3.85厘｜減息前部署4厘被動收入

▲ 市場人士普遍預料今年會減息3-5次。因此，銀行大減12個月港元定期存款年利率，目前，僅有2間銀行守住12個月4厘年利率。

雖然近日市場對於美國減息時間點存在爭議，但大多數預期1年後的市場利率會較現時低，市場人士普遍預料今年會減息3-5次。因此，銀行大減12個月港元定期存款年利率，目前，僅有2間銀行守住12個月4厘年利率。

12個月港元定存目前最高4厘

均需逾百萬元起存額

低門檻最高3.8厘

最高息的12個月港元定存（請按下圖）

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4厘長息僅餘2間銀行

本周信銀國際把12個月存期減至3.95厘，跌穿4厘。「長息王」的寶座由招商永隆及東亞銀行取代。

招商永隆及東亞銀行的4厘，起存額都要7位數字之多！前者雖然可以用現有資金開立，但起存額要500萬元；後者需為高端理財客戶，起存額要200萬元新資金。

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目前低門檻的12個月港元定存，大概在3.8厘左右，雖然沒有4厘，但在減息預期之下，能近乎零風險鎖定一年3.8厘，仍屬可觀。下表盤點10款低門檻長息︰

低門檻高息之選（12個月港元定存） 銀行 年利率 起存額 條件 信銀國際 3.85厘 10萬元 一般客戶、新資金 大眾銀行 3.8厘 1萬元 手機銀行、新資金 招商永隆 3.8厘 1萬元 手機銀行，現有資金 平安壹賬通 3.8厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 3.8厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 南洋商業銀行 3.75厘 10萬元 一般客戶、新資金 星展銀行 3.75厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 交銀香港 3.75厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 工銀亞洲 3.7厘 5萬元 一般客戶、現有資金 東亞銀行 3.65厘 1萬元 一般客戶、現有資金

大型銀行絕跡

上表可見，無論最高息或是最低門檻，大型銀行一律絕跡，皆因滙豐及恒生未見有12個月存期的推廣，而中銀香港及渣打的12個月存期，則最高只有3.4厘。大型銀行可能會給予特選客戶較高息的「枱底價」，但至少從牌價來看，明顯較其他銀行低息。

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低門檻3.85厘

大部分銀行退守4厘以下，10萬元起存額或以下，低門檻要數信銀國際的3.85厘最高息，屬一般客戶的手機新資金優惠。

若是現有資金，也有3.8厘水平，例如平安壹賬通、匯立等虛銀，12個月存期都有3.8厘，毋需新資金。

招商永隆及大眾銀行若是1萬元起存，12個月都有3.8厘，兩者均需在手機銀行開立，後者需為新資金。

即使是早前一度高據「存息王」寶座的富邦銀行，近日亦連番減息，12個月存期也一同退守3.8厘，要50萬元起存。

美元長息4.7厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.7厘，令美元長息全線失守5厘，但仍然比港元定存更高息，本身有美元存款的讀者宜趁美國減息前部署︰

美元高息定期（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 富邦銀行 4.7厘 3萬美元 手機銀行新資金 工銀亞洲 4.6厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 信銀國際 4.55厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金 南洋商業銀行 4.5厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 東亞銀行 4.5厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶

本文最後更新日期︰2024年2月23日

責任編輯︰廖毅然

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