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定期存款｜12個月最高4厘、低門檻3.85厘｜減息前部署4厘被動收入

收息攻略 08:00 2024/02/23

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市場人士普遍預料今年會減息3-5次。因此，銀行大減12個月港元定期存款年利率，目前，僅有2間銀行守住12個月4厘年利率。

雖然近日市場對於美國減息時間點存在爭議，但大多數預期1年後的市場利率會較現時低，市場人士普遍預料今年會減息3-5次。因此，銀行大減12個月港元定期存款年利率，目前，僅有2間銀行守住12個月4厘年利率。

  • 12個月港元定存目前最高4厘
  • 均需逾百萬元起存額
  • 低門檻最高3.8厘

最高息的12個月港元定存（請按下圖）

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4厘長息僅餘2間銀行

本周信銀國際把12個月存期減至3.95厘，跌穿4厘。「長息王」的寶座由招商永隆及東亞銀行取代。

招商永隆及東亞銀行的4厘，起存額都要7位數字之多！前者雖然可以用現有資金開立，但起存額要500萬元；後者需為高端理財客戶，起存額要200萬元新資金。

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目前低門檻的12個月港元定存，大概在3.8厘左右，雖然沒有4厘，但在減息預期之下，能近乎零風險鎖定一年3.8厘，仍屬可觀。下表盤點10款低門檻長息︰

低門檻高息之選（12個月港元定存）
銀行年利率起存額條件
信銀國際3.85厘10萬元一般客戶、新資金
大眾銀行3.8厘1萬元手機銀行、新資金
招商永隆3.8厘1萬元手機銀行，現有資金
平安壹賬通3.8厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行3.8厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
南洋商業銀行3.75厘10萬元一般客戶、新資金
星展銀行3.75厘5萬元網上/手機銀行新資金
交銀香港3.75厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
工銀亞洲3.7厘5萬元一般客戶、現有資金
東亞銀行3.65厘1萬元一般客戶、現有資金
  • 大型銀行絕跡

上表可見，無論最高息或是最低門檻，大型銀行一律絕跡，皆因滙豐及恒生未見有12個月存期的推廣，而中銀香港及渣打的12個月存期，則最高只有3.4厘。大型銀行可能會給予特選客戶較高息的「枱底價」，但至少從牌價來看，明顯較其他銀行低息。

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  • 低門檻3.85厘

大部分銀行退守4厘以下，10萬元起存額或以下，低門檻要數信銀國際的3.85厘最高息，屬一般客戶的手機新資金優惠。

若是現有資金，也有3.8厘水平，例如平安壹賬通、匯立等虛銀，12個月存期都有3.8厘，毋需新資金。

招商永隆及大眾銀行若是1萬元起存，12個月都有3.8厘，兩者均需在手機銀行開立，後者需為新資金。

即使是早前一度高據「存息王」寶座的富邦銀行，近日亦連番減息，12個月存期也一同退守3.8厘，要50萬元起存。

  • 美元長息4.7厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.7厘，令美元長息全線失守5厘，但仍然比港元定存更高息，本身有美元存款的讀者宜趁美國減息前部署︰

美元高息定期（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
富邦銀行4.7厘3萬美元手機銀行新資金
工銀亞洲4.6厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
信銀國際4.55厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
南洋商業銀行4.5厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
東亞銀行4.5厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶

本文最後更新日期︰2024年2月23日

責任編輯︰廖毅然

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