定期存款｜1年期4.2厘、6銀行重返4厘｜20萬被動收入抗通脹

▲ 美國減息預期有變，本周再有搶加12個月港元定期存款年利率，目前最高4.2厘，多達6間銀行的長息重返4厘。

3月份減息機會緲茫，目前市場預期最快要6月才減息，美聯儲主席鮑威爾近日強調「不急於減息」，市場或調整今年減息次數的預測。

減息預期有變，本周再有搶加12個月港元定期存款年利率，目前最高4.2厘，多達6間銀行的長息重返4厘。

12個月港元定存最高4.2厘

涵蓋6間銀行，高、中、低門檻都有

低門檻、現有資金也有4厘

最高息的12個月港元定存（請按下圖）

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6間銀行有4厘長息

最高息︰信銀國際4.2厘，適用於CITICdiamond客戶新資金，10萬元起存，新舊資金皆可。

一般客戶最高息︰信銀國際4.1厘，一般客戶手機新資金，10萬元起存。

最低門檻︰平安壹賬通4厘，100元起存，毋需新資金。

中等門檻︰富邦銀行4.1厘，50萬元手機新資金。

最高門檻︰招商永隆4厘，需500萬元起存，毋需新資金。

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除上述6間銀行外，其餘銀行的12個月港元定存，仍在4厘以下。下表盤點逾10間銀行的12個月存期年利率︰

銀行 年利率 起存額 備註 工銀亞洲 3.9厘 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 南洋商業銀行 3.9厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 建行亞洲 3.8厘 100萬元 所有客戶新資金 星展銀行 3.7厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 交銀香港 3.7厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 匯立銀行 3.7厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 天星銀行 3.7厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 3.5厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打銀行 3.4厘 1萬元 網上新資金 中銀香港 3.4厘 1萬元 網上/手機銀行新資金

大型銀行絕跡

上表可見，無論最高息或是最低門檻，大型銀行一律絕跡，皆因滙豐及恒生未見有12個月存期的推廣，而中銀香港及渣打的12個月存期，則最高只有3.4厘。大型銀行可能會給予特選客戶較高息的「枱底價」，但至少從牌價來看，明顯較其他銀行低息。

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低門檻3.9厘

大部分銀行退守4厘以下，10萬元起存額或以下，低門檻要數大眾銀行，若是1萬元起存，也有3.9厘，需為手機新資金。

招商永隆若是1萬元起存，12個月都有3.8厘，現有資金也可。

星展、交銀香港及匯立銀行，門檻都很低，也是現有資金也可開立，但目前減至約3.7厘。

美元長息4.7厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.7厘，令美元長息全線失守5厘，但仍然比港元定存更高息，本身有美元存款的讀者宜趁美國減息前部署︰

美元高息定期（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 富邦銀行 4.7厘 3萬美元 手機銀行新資金 工銀亞洲 4.6厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 信銀國際 4.55厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金 南洋商業銀行 4.5厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 東亞銀行 4.5厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶

本文最後更新日期︰2024年3月8日

責任編輯︰廖毅然

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