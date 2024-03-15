  • 21°C
香港時間 : 2024315日 (週五) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期存款｜美長債息升　12個月港元定存4.2厘、5銀行有4厘｜20萬被動收入抗通脹

收息攻略 08:00 2024/03/15

分享：

分享：

美國減息預期有變，長債息升，12個月港元定期存款年利率維持高企，目前最高4.2厘，5間銀行有4厘。

美國PPI數據超預期，高通脹揮之不去，美長債息又重返4.3厘，本月減息機會接近零，加上早前美聯儲主席稱「不急於減息」，不少分析員已調整今年減息次數的預測。

高息環境料將持續，本周12個月港元定期存款年利率維持在4厘以上，目前最高4.2厘，多達5間銀行的長息有4厘。

  • 12個月港元定存最高4.2厘
  • 涵蓋5間銀行，高、中、低門檻都有
  • 低門檻、現有資金也有4厘

最高息的12個月港元定存（請按下圖）

點擊圖片放大
+3
+2

5間銀行有4厘長息

  • 最高息︰信銀國際4.2厘，適用於CITICdiamond客戶新資金，10萬元起存，新舊資金皆可。
  • 一般客戶最高息︰信銀國際4.1厘，一般客戶手機新資金，10萬元起存。
  • 最低門檻︰平安壹賬通4厘，100元起存，毋需新資金。
  • 中等門檻︰富邦銀行4.1厘，50萬元手機新資金。
  • 最高門檻︰招商永隆4厘，需500萬元起存，毋需新資金。若符合條件，1年可收息20萬元。

善用「100法則」 10厘高息股、5厘活期存款全捕捉

除上述5間銀行外，其餘銀行的12個月港元定存，仍在4厘以下。下表盤點逾10間銀行的12個月存期年利率︰

銀行年利率起存額備註
工銀亞洲3.9厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南洋商業銀行3.9厘100萬元特選南商理財客戶新資金
東亞銀行3.8厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
建行亞洲3.8厘100萬元所有客戶新資金
天星銀行3.8厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
星展銀行3.7厘5萬元網上/手機銀行新資金
交銀香港3.7厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
匯立銀行3.7厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行3.5厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
渣打銀行3.4厘1萬元網上新資金
中銀香港3.4厘1萬元網上/手機銀行新資金

港元定存新趨勢｜銀行搶攻一個存期 3款高息推介勁賺$12,000

低門檻3.95厘

大部分銀行退守4厘以下，10萬元起存額或以下，低門檻要數信銀國際，一般客戶1萬元至10萬以下，有3.95厘，新舊資金同價。

大眾銀行1萬元起存也有3.9厘，但需為手機新資金。

招商永隆及天星銀行都有3.8厘，分別1萬元或1000元起存，同樣是新舊資金皆可。

星展、交銀香港及匯立銀行，門檻都很低，也是現有資金也可開立，但目前減至約3.7厘。

  • 大型銀行絕跡

上表可見，無論最高息或是最低門檻，大型銀行一律絕跡，皆因滙豐及恒生未見有12個月存期的推廣，而中銀香港及渣打的12個月存期，則最高只有3.4厘。大型銀行可能會給予特選客戶較高息的「枱底價」，但至少從牌價來看，明顯較其他銀行低息。

  • 美元長息4.7厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.7厘，令美元長息全線失守5厘，但仍然比港元定存更高息，本身有美元存款的讀者宜趁美國減息前部署︰

美元高息定期（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
富邦銀行4.7厘3萬美元手機銀行新資金
工銀亞洲4.6厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
信銀國際4.55厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
南洋商業銀行4.5厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
東亞銀行4.5厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶

本文最後更新日期︰2024年3月15日

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
善用「100法則」　10厘高息股、5厘活期存款全捕捉

想知更多高息產品，即睇︰

定期存款利率邊間好？現有資金4.35厘｜新客戶6厘（附不同存期最高息之選）

定期存款｜18厘港元定存　指定分行才有｜盤點新客戶特別年利率

【扣稅年金比較】保證攞到100歲的長壽年金　邊份回報好？

【港元短期儲蓄保險比較2024】保證回報邊間好？有3年期產品回報高達4.75%

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

10萬港元定期存款｜收息高達$4,200、10大銀行現有資金4厘
今日
10萬港元定期存款｜收息高達$4,200、10大銀行現有資金4厘
50萬港元定期存款｜收息$21,000、推介4款收息2萬元！被動收入最佳之選
今日
50萬港元定期存款｜收息$21,000、推介4款收息2萬元！被動收入最佳之選
定期存款｜3個月4.4厘收息$5,500　保本不二之選｜3款低門檻4.2厘
今日
定期存款｜3個月4.4厘收息$5,500　保本不二之選｜3款低門檻4.2厘
定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！8款低門檻4厘推介｜美元5.05厘
今日
定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！8款低門檻4厘推介｜美元5.05厘
高息活期存款｜月月派息3.5厘毋需登記、無任務6.88厘、中銀加入戰團｜3月份優惠有驚喜
2024/03/14
高息活期存款｜月月派息3.5厘毋需登記、無任務6.88厘、中銀加入戰團｜3月份優惠有驚喜
退休規劃產品 財富及退休規劃 退休 退休基金 財富及資產管理 收息產品 被動收入 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011）

上一篇文章

定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！8款低門檻4厘推介｜美元5.05厘

下一篇文章

高息活期存款｜月月派息3.5厘毋需登記、無任務6.88厘、中銀加入戰團｜3月份優惠有驚喜
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款