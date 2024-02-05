【投資C維】比特幣ETF拋售壓力已基本結束

▲ 雖然美國比特幣現貨ETF已開放交易，但看來投資者教育，甚至接通交易渠道仍然需時。可是，就資金流入情況來看，相信比特幣有一定發展潛力。

比特幣1月份最重要的新聞必然是美國正式推出比特幣現貨ETF，發行商包括貝萊德、Ark、富達、景順和VanEck等，為機構和零售投資者提供參與比特幣現貨投資的簡便渠道。

自美國比特幣現貨ETF於1月11日上市起，比特幣價格一度回落，曾跌近38500美元。市場關注新上市ETF的交易情況，就首兩個交易日（1月11日和12日）而言，9隻新上市ETF錄得14億美元資金流入。

ETF淨流出的兩大原因

雖然目前灰度信託仍錄得資金淨流出，其中一個可能性是投資者把資金轉入較低收費的ETF。另外，有研究報告指早前以折扣價買入灰度信託的投資者在該ETF中獲利為是次比特幣價格回調的主要原因之一。在美國推出比特幣現貨ETF後，比特幣在兩週內最大回撤超過 20%，投資者從該ETF的拋售壓力可能已基本結束。

不過，目前有不同機構甚至國家稱禁止比特幣現貨ETF交易。全球最大的資產管理公司之一Vanguard禁止客戶購買新批准的比特幣現貨 ETF。美林目前公司政策也不允許客戶投資比特幣現貨 ETF，但稱未來可能有改變政策的餘地。韓國金融服務委員會（FSC）亦在 1月13 日禁止境內券商代理海外上市比特幣現貨 ETF，但將允許海外比特幣期貨 ETF 繼續交易。

雖然美國比特幣現貨ETF已開放交易，但看來投資者教育，甚至接通交易渠道仍然需時。可是，就資金流入情況來看，相信比特幣有一定發展潛力。

1月份阿根廷有人簽署了一份以比特幣結算的住宅租賃合約，規定每月以比特幣支付租金。商定的月租金額相當於100泰達幣（Tether，簡寫USDT），即100美元，是該國甚至世界上的首例，這次合約的成立標誌着加密貨幣採用的一個重要里程碑。

內地投資者視為安全資產

另一邊廂，路透社的專題報道指，愈來愈多的內地投資者正在用創造性的方式持有比特幣和其他虛擬資產，他們認為這些資產比投資國內的股市和樓市更安全。雖然官方已禁止虛擬貨幣並嚴格管制跨境資本流動，但人們仍能透過交易所，或通過其他場外渠道買入比特幣。加密貨幣數據平台Chainalysis統計顯示中國的虛擬貨幣相關活動有所反彈，P2P交易量的全球排名從2022年的144位躍升至去年的第13位。

世界各地對比特幣的討論顯著較以往活躍，雖然美國比特幣現貨ETF上市後未有帶動比特幣價格即時暴漲，但長遠來說，相信市場對比特幣存在一定需求。投資者需留意目前亞洲仍未有獲批的比特幣現貨ETF，如看好比特幣相關投資，可考慮本港一些已上市的虛擬資產期貨ETF，ETF與虛擬資產價格相關性甚高。

【關於作者】蕭佩鈴(Christy Siao)現任為三星資產運用(香港)有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士 (計量金融) 學位。

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