  • 21°C
香港時間 : 2024205日 (週一) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資C維】比特幣ETF拋售壓力已基本結束

博客 09:00 2024/02/05

分享：

分享：

雖然美國比特幣現貨ETF已開放交易，但看來投資者教育，甚至接通交易渠道仍然需時。可是，就資金流入情況來看，相信比特幣有一定發展潛力。

比特幣1月份最重要的新聞必然是美國正式推出比特幣現貨ETF，發行商包括貝萊德、Ark、富達、景順和VanEck等，為機構和零售投資者提供參與比特幣現貨投資的簡便渠道。

自美國比特幣現貨ETF於1月11日上市起，比特幣價格一度回落，曾跌近38500美元。市場關注新上市ETF的交易情況，就首兩個交易日（1月11日和12日）而言，9隻新上市ETF錄得14億美元資金流入。

ETF淨流出的兩大原因

雖然目前灰度信託仍錄得資金淨流出，其中一個可能性是投資者把資金轉入較低收費的ETF。另外，有研究報告指早前以折扣價買入灰度信託的投資者在該ETF中獲利為是次比特幣價格回調的主要原因之一。在美國推出比特幣現貨ETF後，比特幣在兩週內最大回撤超過 20%，投資者從該ETF的拋售壓力可能已基本結束。

不過，目前有不同機構甚至國家稱禁止比特幣現貨ETF交易。全球最大的資產管理公司之一Vanguard禁止客戶購買新批准的比特幣現貨 ETF。美林目前公司政策也不允許客戶投資比特幣現貨 ETF，但稱未來可能有改變政策的餘地。韓國金融服務委員會（FSC）亦在 1月13 日禁止境內券商代理海外上市比特幣現貨 ETF，但將允許海外比特幣期貨 ETF 繼續交易。

雖然美國比特幣現貨ETF已開放交易，但看來投資者教育，甚至接通交易渠道仍然需時。可是，就資金流入情況來看，相信比特幣有一定發展潛力。

1月份阿根廷有人簽署了一份以比特幣結算的住宅租賃合約，規定每月以比特幣支付租金。商定的月租金額相當於100泰達幣（Tether，簡寫USDT），即100美元，是該國甚至世界上的首例，這次合約的成立標誌着加密貨幣採用的一個重要里程碑。

內地投資者視為安全資產

另一邊廂，路透社的專題報道指，愈來愈多的內地投資者正在用創造性的方式持有比特幣和其他虛擬資產，他們認為這些資產比投資國內的股市和樓市更安全。雖然官方已禁止虛擬貨幣並嚴格管制跨境資本流動，但人們仍能透過交易所，或通過其他場外渠道買入比特幣。加密貨幣數據平台Chainalysis統計顯示中國的虛擬貨幣相關活動有所反彈，P2P交易量的全球排名從2022年的144位躍升至去年的第13位。

世界各地對比特幣的討論顯著較以往活躍，雖然美國比特幣現貨ETF上市後未有帶動比特幣價格即時暴漲，但長遠來說，相信市場對比特幣存在一定需求。投資者需留意目前亞洲仍未有獲批的比特幣現貨ETF，如看好比特幣相關投資，可考慮本港一些已上市的虛擬資產期貨ETF，ETF與虛擬資產價格相關性甚高。

【關於作者】蕭佩鈴(Christy Siao)現任為三星資產運用(香港)有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士 (計量金融) 學位。

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】龍年利好咩投資？股壇神算林建華分析股市運勢及當旺板塊

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蕭佩鈴 三星資產運用(香港)有限公司ETF投資策略師

欄名 : 投資C維

最新專欄文章 更多

比特幣市值重返全球第10　2024要留意的幣圈大事
2024/01/08
比特幣市值重返全球第10　2024要留意的幣圈大事
三星︰不活躍比特幣達70.35%新高　持貨者不欲出售反映信心
2023/12/05
三星︰不活躍比特幣達70.35%新高　持貨者不欲出售反映信心
不敢涉足加密貨　也可關注相關技術行業
2023/11/06
不敢涉足加密貨　也可關注相關技術行業
比特幣10月升多過跌　「Uptober」今年會應驗嗎？
2023/10/04
比特幣10月升多過跌　「Uptober」今年會應驗嗎？
科技巨頭AI競賽　如何把握AI投資熱潮？
2023/09/05
科技巨頭AI競賽　如何把握AI投資熱潮？
富達 中國市場 美股 路透社 投資策略 財富及資產管理 虛擬貨幣 ETF 期貨 買入

下一篇文章

數碼詐騙｜去年首十月騙案增52％　善用暗網監察工具　減低潛在損失
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款