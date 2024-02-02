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好去處｜西頁毛孩專屬市集　送限量寵物御守、設獸醫分享會

精明消費 20:00 2024/02/02

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好去處｜西頁毛孩專屬市集　送限量寵物御守、設獸醫分享會

OneDegree寵物CEO Plan呈獻Doki Doki動之市集，於2月3日和2月4日在西貢The Kungers舉行第二回，將設獸醫分享會、寵物領養、狗狗行為訓練學堂 、寵物能量治療體驗及生活市集等，有OneDegree市集限定保費優惠，並設新春打卡位，打卡即送限量寵物御守。

Doki Doki動之市集活動詳情

【時間】：2024年2月3日及4日（星期六及星期日） 中午12時至下午6時

【地點】：The Kungers（西貢普通道30號）

【內容】：獸醫分享會、寵物領養、狗狗行為訓練學堂、寵物能量治療體驗及生活市集等

【收費】：免費入場

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    • 撰文：葉雨

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