北上消費｜Costco／山姆直達巴士盤點　「買去程送回程」優惠、市區往返最平￥80

下一篇文章
好去處｜西頁毛孩專屬市集 送限量寵物御守、設獸醫分享會
年關將近，不少港人都想北上到大型超市辦年貨。多家跨境巴士都新設立了從香港直達深圳Costco、山姆會員超市各門店的購物專線，單程票價格由60元至80元（人民幣，下同）不等，其中有專線推出「買去程送回程」優惠，市區往返Costco只需80元。即睇班次詳情、購票方法︰
往Costco
【票價】：
單程票優惠價：￥65／位
往返票優惠價：￥120／位
優惠期：即日起至2月18日
【班次表】：
【票價】：
【「買去程送回程」優惠】
2024年1月20日至2024年2月10日，乘客同時購買香港市區－Costco往返票，可享有買去程送回程優惠，即以成人票爲例，從港九新界往返Costco只需￥80。
1.活動僅限香港市區路線。（香港市區定義：港島/東九龍/西九龍/新界，不包括大嶼山、香港機場、迪士尼及海洋公園）。
2.去程及回程日期需同時選定，僅限2024年1月20日至2024年2月10日，出票後去程及回程票均不可退票，可依改簽規則補差價改簽。
【班次表】：
【購票鏈接】
往山姆
【票價】：
九龍、新界 始發／到達：單程￥70
港島 始發／到達：單程￥80
【班次表】︰
【購票鏈接】
【票價】：
【班次表】：
【購票鏈接】
【票價】：
【班次表】：
【購票鏈接】
撰文：葉雨
相關文章：
【北上消費】龍年年貨指南 山姆超市 VS Costco大比併（附慳上慳攻略）
【北上年貨清單】整隻帝王蟹禮盒468元／ 頂級3J車厘子每箱199元／山姆 Costco 盒馬年貨推薦
【北上消費】中伏想退貨？山姆超市&Costco退換貨攻略 食品安全賠償1000元起
＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App
欄名 : 北上攻略