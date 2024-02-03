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北上消費｜Costco／山姆直達巴士盤點　「買去程送回程」優惠、市區往返最平￥80

精明消費 09:00 2024/02/03

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北上消費｜Costco／山姆直達巴士盤點　「買去程送回程」優惠、市區往返最平￥80

年關將近，不少港人都想北上到大型超市辦年貨。多家跨境巴士都新設立了從香港直達深圳Costco、山姆會員超市各門店的購物專線，單程票價格由60元至80元（人民幣，下同）不等，其中有專線推出「買去程送回程」優惠，市區往返Costco只需80元。即睇班次詳情、購票方法︰

往Costco

  • 1. 深港榮利 x 中旅巴士 Costco專線

【票價】：

單程票優惠價：￥65／位

往返票優惠價：￥120／位

優惠期：即日起至2月18日

【班次表】：

點擊圖片放大

【購票鏈接】（或點按深港榮利微信公眾號跳轉微信小程序）

  • 2. 環島中港通 Costco專線

【票價】：

點擊圖片放大

「買去程送回程」優惠

2024年1月20日至2024年2月10日，乘客同時購買香港市區－Costco往返票，可享有買去程送回程優惠，即以成人票爲例，從港九新界往返Costco只需￥80。

1.活動僅限香港市區路線。（香港市區定義：港島/東九龍/西九龍/新界，不包括大嶼山、香港機場、迪士尼及海洋公園）。

2.去程及回程日期需同時選定，僅限2024年1月20日至2024年2月10日，出票後去程及回程票均不可退票，可依改簽規則補差價改簽。

【班次表】：

點擊圖片放大

【購票鏈接

往山姆

  • 1. 中旅巴士 龍華山姆專線

【票價】：

九龍、新界 始發／到達：單程￥70

港島 始發／到達：單程￥80

【班次表】︰

點擊圖片放大

【購票鏈接

  • 2. 永東巴士 福田山姆（印力中心）專線

【票價】：

點擊圖片放大

【班次表】：

點擊圖片放大

【購票鏈接

  • 3. 環島中港通 前海山姆專線

【票價】：

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【班次表】：

點擊圖片放大

【購票鏈接

撰文：葉雨

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欄名 : 北上攻略

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