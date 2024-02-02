禮金公價｜內地某市推「禮金公價」︰不得高於人均年薪3倍　違者納入「道德黑榜」

▲ 內地某市推「禮金公價」：不得高於人均年薪3倍 違者將被納入道德黑榜 曾現「禮金貸」

結婚高價禮金一直是内地網民熱話，江西省的禮金常被戲稱「冠絕全國」

撫州市設「道德紅黑榜」與「禮金公價」，管控禮金現象

該省曾現全國首個「禮金貸」，有市政府設未婚男女數據庫匹配相親

禮金送多少，一直是令人頭痛的話題。於是不少港人會在網上交流「禮金公價」，互相瞭解合理的禮金水平，避免尷尬情況發生。

但在内地，江西省的禮金高到要由政府出面設置官方的「禮金公價」︰不得高於人均年薪3倍數，違者將被納入「道德黑榜」。

其實，該省的結婚禮金普遍在當地人均可支配收入的5倍以上，甚至曾經出現全國首個「禮金貸」，最高可貸30萬元人民幣。

「禮金公價」：不得高於人均年薪3倍 零禮金將入紅榜表彰

近日，江西省召開民政工作座談會，著重強調：「深化婚喪領域移風易俗。」提倡將彩禮（即禮金）限額、紅白事操辦標準納入村規民約。

在江西民政局的另一篇文章裏，寫到江西撫州的婚喪改革「可圈可點」，稱該市禮金下降程度「全省最大」。

撫州民政部門工作人員向內媒九派新聞表示，降幅最大是當地政府與江西省其他地區官方數據統計對比後的結果。他表示，過去一年裏，撫州市將一系列農村禮金治理細則下放到各個縣市和鄉村，由地方官員作引導宣傳。

撫州地各區亦設「道德紅黑榜」 ，若有居民出現高價禮金的現象，就會將其寫入道德黑榜；而選擇不收禮金的，則會作為榜樣，寫入道德紅榜。

，若有居民出現高價禮金的現象，就會將其寫入道德黑榜；而選擇不收禮金的，則會作為榜樣，寫入道德紅榜。 此外，撫州市還設彈性的「禮金公價」，該工作人員稱，由於居民具體經濟條件不一，因此並沒有具體數額，但規定為不能超過具體地區居民人均年收入的3倍。

根據官方數據顯示，2022年撫州市的城市人均可支配收入約4萬元人民幣，鄉鎮為2萬元人民幣；平均年薪為5萬元左右。而當地結婚禮金水平普遍在20萬元~30萬元人民幣之間，幾乎為鄉鎮可支配收入的10倍以上。

這並不是江西省第一次官方出面管制結婚禮金：

設置全市未婚男女數據庫，網上相親（江西貴溪市）

召集未婚女性簽「抵制高價禮金承諾書」（江西遂川縣戴家埔鄉）

曾發文表示禮金超過6萬元人民幣可以向政府舉報，而後又稱考慮不周於是撤回（江西撫州黎川縣）

該省曾推全國首個「禮金貸」 市民不敵高價撰文投訴

結婚禮金貴，一直是內地網民之間的熱話，而江西禮金經常被戲稱「冠絕全國」。

本地因禮金衍生的各類新聞層出不窮，早前已有網傳「江西女子向男友索要1888萬人民幣天價禮金」，讓當地政府連發長文考證辨偽。

後又有九江銀行推出全國首創的「禮金貸款」，最高可貸款30萬元人民幣——該銀行在5個月後被中國人民銀行以4項違規事實重罰逾580萬元人民幣。

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早前，在江西民政廳的政府留言版上，已經有市民匿名留言，稱「江西彩禮風氣必須遏制，毀壞一代年輕人」。

該市民表示：「動輒20～30萬的彩禮，普通人怎麼拿得出來，有些人結婚靠著父母借錢，這樣只會讓貧窮的人更貧窮⋯⋯此風不可長，必須遏制⋯⋯年輕一代人，本身就面臨著巨大的買房壓力，還需要付天價彩禮，很多人會選擇娶外地老婆，在外地工作，這也一方面造成了人才的流失。」

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內地網民：禮金用來保證女方的合法權益

不少內地網民對撫州市的這一做法並不認可。

不會以為結不了婚是因為禮金太高吧？

禮金屬於女方的，用來保證女方的合法權益。

不結婚，怎麼合法享受對方的生育價值、勞動價值？我只是想免費獲得而已，你居然還想收我的錢。

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2023年中國國家統計局發布人口數據顯示，中國人口自1961年以來首次出現負增長，2022年底全國人口按年減85萬人，人口自然增長率為-0.6%，中國人口增長的轉捩點似乎已經出現。2023年底，人口負增長數進一步擴大到208萬人。

撰文︰涂宇佳

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