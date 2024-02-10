【農曆新年2024】10+款龍年霸氣錶款　低至10萬港元有找　Hublot、TAG Heuer等齊賀年

▲ 【農曆新年2024】Hublot、TAG Heuer等齊賀年 10+款龍年錶精選

還有一個禮拜不到的2024年2月10日，就踏入龍年元旦大年初一。鐘錶界一如往年般熱鬧，Hublot、TAG Heuer和萬國錶等名錶品牌都不甘後人紛紛推出龍年別注手錶。外媒WatchPro便盤點以下十多枚龍年霸氣吉祥錶款。但各位有興趣便緊記自用好了。

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Arnold & Son 皓月紅金 Luna Magna「龍年」腕表

參考價：92,279美元（約721,500萬港元）

部份特色：

共推出彼得石（pietersite）或縟瑪瑙（onyx）大錶盤兩個版本，44毫米，每款八枚；

均有18K 5N紅金大月亮和龍形雕塑；

顯示小時和分鐘小錶盤採用白色蛋白石材（white opal）；

搭載A&S1021機芯，具有90小時動力儲存。

Bell & Ross 柏萊士 BR 05 Artline Dragon龍年限量錶

參考價：60,200港元

部份特色：

40毫米，限量99枚，僅Bell & Ross專賣店及官方商城獨家銷售。

保留品牌實用工具錶的氣質，但展現自由玩味、更華麗的一面。

表面經過雷射雕刻處理，形成紋身風格的設計。

是該錶廠首次使用紋身視覺元素，光影黑白對比強烈，突顯東方龍的自然元素。

採用BR-CAL.321自動上鍊機械機芯，具有54小時動力儲存。

Blancpain 寶珀 Calendrier Chinois Traditionnel（Villeret Traditional Chinese Calendar）

參考價：563,500港元

部份特色：

45毫米，限量50枚

寶珀於2012年推出首款具備中國傳統曆法顯示功能的腕錶。因應2024年進入第二個十二生肖周期，推出此全新版本。

同時顯示中國農曆、公曆日期和月相。

紅金上弦擺陀上刻有一條小金龍圖案；

金質錶殼搭配綠色琺瑯錶盤；

中國農曆透過位於12點、3點和9點鐘位置的三個小錶盤，以及十二生肖和閏月窗口顯示；

公曆日期則透過蛇形指針指示，月相則定於6點鐘位置；

經過五年開發，搭載寶珀複雜的3638機芯。

Bovet 播威 Récital 26 Chapter Two Golden Dragon

參考價：電洽

部份特色：

46.5 毫米紅金錶殼；

展示世界各地24個時區；

純金龍形雕塑融入播威著名的「書桌」錶殼，位於圓頂小時和分鐘小錶盤、世界時間半球小錶盤、珍珠母月相和飛行陀飛輪之間；

龍形雕塑為手工雕刻，再鑲嵌火紅色紅寶石作龍眼，然後整體組裝於錶盤周圍；

搭載Calibre 17DM06-DT機芯，單發條盒可提供5日動力儲存。

Chopard 蕭邦 L.U.C XP Urushi Year of the Dragon龍年蒔繪腕錶

參考價：30,100歐元或26,600瑞郎（約242,600港元）

部份特色：

蕭邦每年都會推出限量版Urushi，通常限量88枚，已是該品牌的農曆新年傳統；

2024年，品牌再以日本古代蒔繪藝術，展現龍之英姿；

再度請來漆藝大師小泉三教所屬之山田平安堂創作，一條金龍抓着珍珠躍過夜空，金片夾於由漆樹汁液製成的漆層之間；

39.5毫米玫瑰金錶殼；

搭載帶有微型擺陀的超薄LUC 96.17-L機芯。

Corum 崑崙錶 Bubble 47 Dragon

參考價：7,000瑞郎（約63,800港元）。

部份特色：

崑崙錶最富想像力的錶款設計「Bubble」，靈感來自該集團已故主席Severin Wunderman對1960年代潛水頭盔的迷戀；

今年將推出兩款Bubble 47 Dragon來慶祝龍年；

兩款腕錶均限量發行88枚；

其中一款採用手工製作的浮雕金屬龍眼，眼邊有金色鱗片圍繞，其精細透過手錶圓頂藍寶石水晶放大。

配備CO 082自動機芯和硫化橡膠錶帶。

Dior Grand Soir Year of the Dragon

參考價：約350,000港元

部份特色：

2012年推出的Grand Soir系列，既帶時尚設計語言、女性氣質，亦有優雅細緻工藝；

36毫米精鋼錶殼；

全新龍年限量版僅售18枚，錶盤上紋理生動的木龍主體是黃金，並點綴鑽石和金色羽毛；

搭載Zenith Elite自動上鍊機芯，具42小時動力儲存。

Hublot 宇舶錶 Spirit of Big Bang Titanium Dragon

參考價：222,400港元

部份特色：

限量88枚；

與中國藝術家陳粉丸合作設計的農曆新年腕錶，靈感源自中國剪紙藝術；

東方巨龍幻像透過手錶指針、齒輪和螺絲的分層來展現，形成龍頭3D輪廓，甚至延續至橡膠錶帶上，似有龍鱗鑲嵌。

該龍頭有心思，有九種不同的動物特徵結合起來—— 包括蝦眼、鯰魚觸鬚、鹿角和鷹爪；

採用酒桶形42 毫米Spirit錶殼；

搭載HUB1710自動機芯，動力儲存達50小時。

Harry Winston Moments Chinese New Year Automatic 36mm

參考價：約395,000港元

部份特色：

2024年，Harry Winston為慶祝農曆新年推出之龍年專屬腕錶，限量八枚；

36毫米，18K玫瑰金錶殼；

珍珠頂冠位於12點鐘位置；

錶盤上飾有一條帝王紅龍，其金色鱗片塗有紅漆，在蓬鬆的白色珍珠母雲中浮現，嘴中銜着龍珠；

是「Harry Winston Moments」新系列第一款腕錶，展示鑲有寶石的雙錶圈套裝；

搭載瑞士自動機芯；

裝在以中國寺廟為靈感的八角形盒中。

TAG Heuer 泰格豪雅 Carrera Chronograph, Year of the Dragon

參考價：50,650港元（精鋼）／181,200港元（黃金）

部份特色：

泰格豪雅推出兩款Carrera腕錶慶祝龍年；

一款為精鋼，另一款為黃金，分別限量300枚及50枚；

精鋼款配備太陽紋拉絲銀色錶盤，而黃金款則採用鍍玫瑰金錶盤；

兩者均飾有鍍銠和玫瑰金時標以及火紅色亮漆。

3點鐘和9點鐘位置的紅色計時小錶盤展現「反向熊貓」效果，以呼應中央秒針的顏色；

錶背在藍寶石玻璃周圍印有一條中國龍，並刻有「Limited Edition」（限量版），以及「One of 300」（鋼款）和「One of 50」（黃金款）的雕刻圖案；

搭載Heuer 02,機芯，透過藍寶石水晶透底清晰可見；

搭配紅色鱷魚皮錶帶。

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Hamilton Ventura Skeleton Dragon

參考價：15,500港元

部份特色：

Hamilton的Ventura於1957年發布，首次出現1961電影《檀島嬉春》（Blue Hawaii），被戲中貓王皮禮士利所戴，一直是鐘錶界的搖滾明星；

2024年首款農曆新年Ventura，採用大膽的剖面龍頭設計；

風格化的幾何學模樣龍頭，有兩個版本可供選擇：玫瑰金PVD​​錶殼搭配黑色錶盤和綠色龍眼。或黑色PVD​​款式搭配火紅龍眼；

均搭載自動上鍊H-10-S機芯，具80小時動力儲存和Nivachron遊絲；

搭配3D龍鱗圖案的黑色橡膠錶帶。

撰文：黃正軒

本文最後更新日期：2024年2月2日

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