【農曆新年2024】10+款龍年錶精選　Hublot、TAG Heuer等齊賀年

還有一個禮拜不到的2024年2月10日，就踏入龍年元旦大年初一。鐘錶界一如往年般熱鬧，Hublot、TAG Heuer和萬國錶等名錶品牌都不甘後人紛紛推出龍年別注手錶。外媒WatchPro便盤點以下十多枚龍年霸氣吉祥錶款。但各位有興趣便緊記自用好了。
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Arnold & Son 皓月紅金 Luna Magna「龍年」腕表
參考價：92,279美元（約721,500萬港元）
部份特色：
- 共推出彼得石（pietersite）或縟瑪瑙（onyx）大錶盤兩個版本，44毫米，每款八枚；
- 均有18K 5N紅金大月亮和龍形雕塑；
- 顯示小時和分鐘小錶盤採用白色蛋白石材（white opal）；
- 搭載A&S1021機芯，具有90小時動力儲存。
Bell & Ross 柏萊士 BR 05 Artline Dragon龍年限量錶
參考價：60,200港元
部份特色：
- 40毫米，限量99枚，僅Bell & Ross專賣店及官方商城獨家銷售。
- 保留品牌實用工具錶的氣質，但展現自由玩味、更華麗的一面。
- 表面經過雷射雕刻處理，形成紋身風格的設計。
- 是該錶廠首次使用紋身視覺元素，光影黑白對比強烈，突顯東方龍的自然元素。
- 採用BR-CAL.321自動上鍊機械機芯，具有54小時動力儲存。
Blancpain 寶珀 Calendrier Chinois Traditionnel（Villeret Traditional Chinese Calendar）
參考價：563,500港元
部份特色：
- 45毫米，限量50枚
- 寶珀於2012年推出首款具備中國傳統曆法顯示功能的腕錶。因應2024年進入第二個十二生肖周期，推出此全新版本。
- 同時顯示中國農曆、公曆日期和月相。
- 紅金上弦擺陀上刻有一條小金龍圖案；
- 金質錶殼搭配綠色琺瑯錶盤；
- 中國農曆透過位於12點、3點和9點鐘位置的三個小錶盤，以及十二生肖和閏月窗口顯示；
- 公曆日期則透過蛇形指針指示，月相則定於6點鐘位置；
- 經過五年開發，搭載寶珀複雜的3638機芯。
Bovet 播威 Récital 26 Chapter Two Golden Dragon
參考價：電洽
部份特色：
- 46.5 毫米紅金錶殼；
- 展示世界各地24個時區；
- 純金龍形雕塑融入播威著名的「書桌」錶殼，位於圓頂小時和分鐘小錶盤、世界時間半球小錶盤、珍珠母月相和飛行陀飛輪之間；
- 龍形雕塑為手工雕刻，再鑲嵌火紅色紅寶石作龍眼，然後整體組裝於錶盤周圍；
- 搭載Calibre 17DM06-DT機芯，單發條盒可提供5日動力儲存。
Chopard 蕭邦 L.U.C XP Urushi Year of the Dragon龍年蒔繪腕錶
參考價：30,100歐元或26,600瑞郎（約242,600港元）
部份特色：
- 蕭邦每年都會推出限量版Urushi，通常限量88枚，已是該品牌的農曆新年傳統；
- 2024年，品牌再以日本古代蒔繪藝術，展現龍之英姿；
- 再度請來漆藝大師小泉三教所屬之山田平安堂創作，一條金龍抓着珍珠躍過夜空，金片夾於由漆樹汁液製成的漆層之間；
- 39.5毫米玫瑰金錶殼；
- 搭載帶有微型擺陀的超薄LUC 96.17-L機芯。
Corum 崑崙錶 Bubble 47 Dragon
參考價：7,000瑞郎（約63,800港元）。
部份特色：
- 崑崙錶最富想像力的錶款設計「Bubble」，靈感來自該集團已故主席Severin Wunderman對1960年代潛水頭盔的迷戀；
- 今年將推出兩款Bubble 47 Dragon來慶祝龍年；
- 兩款腕錶均限量發行88枚；
- 其中一款採用手工製作的浮雕金屬龍眼，眼邊有金色鱗片圍繞，其精細透過手錶圓頂藍寶石水晶放大。
- 配備CO 082自動機芯和硫化橡膠錶帶。
Dior Grand Soir Year of the Dragon
參考價：約350,000港元
部份特色：
- 2012年推出的Grand Soir系列，既帶時尚設計語言、女性氣質，亦有優雅細緻工藝；
- 36毫米精鋼錶殼；
- 全新龍年限量版僅售18枚，錶盤上紋理生動的木龍主體是黃金，並點綴鑽石和金色羽毛；
- 搭載Zenith Elite自動上鍊機芯，具42小時動力儲存。
Hublot 宇舶錶 Spirit of Big Bang Titanium Dragon
參考價：222,400港元
部份特色：
- 限量88枚；
- 與中國藝術家陳粉丸合作設計的農曆新年腕錶，靈感源自中國剪紙藝術；
- 東方巨龍幻像透過手錶指針、齒輪和螺絲的分層來展現，形成龍頭3D輪廓，甚至延續至橡膠錶帶上，似有龍鱗鑲嵌。
- 該龍頭有心思，有九種不同的動物特徵結合起來—— 包括蝦眼、鯰魚觸鬚、鹿角和鷹爪；
- 採用酒桶形42 毫米Spirit錶殼；
- 搭載HUB1710自動機芯，動力儲存達50小時。
Harry Winston Moments Chinese New Year Automatic 36mm
參考價：約395,000港元
部份特色：
- 2024年，Harry Winston為慶祝農曆新年推出之龍年專屬腕錶，限量八枚；
- 36毫米，18K玫瑰金錶殼；
- 珍珠頂冠位於12點鐘位置；
- 錶盤上飾有一條帝王紅龍，其金色鱗片塗有紅漆，在蓬鬆的白色珍珠母雲中浮現，嘴中銜着龍珠；
- 是「Harry Winston Moments」新系列第一款腕錶，展示鑲有寶石的雙錶圈套裝；
- 搭載瑞士自動機芯；
- 裝在以中國寺廟為靈感的八角形盒中。
TAG Heuer 泰格豪雅 Carrera Chronograph, Year of the Dragon
參考價：50,650港元（精鋼）／181,200港元（黃金）
部份特色：
- 泰格豪雅推出兩款Carrera腕錶慶祝龍年；
- 一款為精鋼，另一款為黃金，分別限量300枚及50枚；
- 精鋼款配備太陽紋拉絲銀色錶盤，而黃金款則採用鍍玫瑰金錶盤；
- 兩者均飾有鍍銠和玫瑰金時標以及火紅色亮漆。
- 3點鐘和9點鐘位置的紅色計時小錶盤展現「反向熊貓」效果，以呼應中央秒針的顏色；
- 錶背在藍寶石玻璃周圍印有一條中國龍，並刻有「Limited Edition」（限量版），以及「One of 300」（鋼款）和「One of 50」（黃金款）的雕刻圖案；
- 搭載Heuer 02,機芯，透過藍寶石水晶透底清晰可見；
- 搭配紅色鱷魚皮錶帶。
Hamilton Ventura Skeleton Dragon
參考價：15,500港元
部份特色：
- Hamilton的Ventura於1957年發布，首次出現1961電影《檀島嬉春》（Blue Hawaii），被戲中貓王皮禮士利所戴，一直是鐘錶界的搖滾明星；
- 2024年首款農曆新年Ventura，採用大膽的剖面龍頭設計；
- 風格化的幾何學模樣龍頭，有兩個版本可供選擇：玫瑰金PVD錶殼搭配黑色錶盤和綠色龍眼。或黑色PVD款式搭配火紅龍眼；
- 均搭載自動上鍊H-10-S機芯，具80小時動力儲存和Nivachron遊絲；
- 搭配3D龍鱗圖案的黑色橡膠錶帶。
撰文：黃正軒
本文最後更新日期：2024年2月2日
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