【付款智慧】龍年北上購物防漏財：電子支付工具 「食水深」　留意人幣現金交易額外成本

▲ 在新的一年開始時，多留意各跨境支付方式的利弊，避免「新正頭」就荷包穿窿，無謂支付那些可避免的額外費用。

自去年中起，定期前往深圳消費已逐漸成為部份香港市民的新習慣。不少北上市民發現，內地商戶，特別是超級市場，不僅服務態度更佳，所提供的商品多元化且性價比高於香港本地商戶。臨近歲末，到深圳辦年貨似乎成為一種新興趨勢。

在深圳購物時的香港市民大多數已不再攜帶人民幣現金付款，反而積極使用微信、支付寶等第三方付款工具。不過，市民在使用這些支付方法時，可能未有留意不同平台所收取的手續費，所謂「小數怕長計」，忽視了微小交易費用累積起來的影響。不論是使用現金、信用卡或第三方支付工具，一旦在香港以外的地方進行付款，都可能產生額外成本。

俗話說，「一年之計在於春」。Wise建議香港消費者在新的一年開始時，多留意各跨境支付方式的利弊，避免「新正頭」就荷包穿窿，無謂支付那些可避免的額外費用。

人民幣現金交易：付款額外成本等同海外

我們先從簡單的現金交易談起。由於人民幣和港幣的匯率隨市場波動，這可能為香港消費者在付款時帶來額外成本和不確定性。如選擇進行現金兌換，不少金融機構仍會使用匯率溢價、兌換手續費等方式額外收取費用，而這些交易費用透明度往往不足。香港市民亦可考慮直接在內地的ATM取款人民幣，這與港人在東京的ATM提取日圓相似，但同樣涉及額外的海外提款費用。

近年，不少港人為了使用需要實名認證的電子錢包如微信、支付寶，也會開設內地的銀行戶口。他們可以從香港的銀行戶口，將港幣或人民幣匯入內地的銀行戶口，再為內地的電子錢包增值，或在深圳自動櫃員機提取人民幣。滙款時消費者既可透過傳統銀行轉賬，亦利用Wise等的金融科技公司匯款。我們為Wise用戶介紹從香港匯款至內地的各種方法，讓他們比較箇中的優劣。由於不同機構的收費結構和服務安排各異，消費者在選擇匯款方式時，除了留意隱藏費用外，還應該考慮匯款的速度和方便性（例如可以透過Wise 直接匯款到內地支付寶賬戶），挑選最合適的方法。

電子支付工具 「食水深」？

近年不少內地商戶不接受現金付款，鼓勵了眾多香港市民使用內地的電子支付系統。現時，香港市民可以透過香港版本的支付工具如WeChat Pay HK和AlipayHK，在內地支付某些商戶。這種方法同樣涉及跨境支付，當中的利弊亦值得探討。

綁銀行賬戶/信用卡 費用有別

雖然香港版本的支付工具方便快捷，但我們亦需要留意那些不易察覺的收費和不透明的匯率溢價。首先，綁定銀行賬戶於內地支付，與綁定信用卡的費用有別。一般而言，綁定銀行賬戶付款的費用較低，而綁定信用卡在內地支付則更加複雜。例如，在深圳使用綁定香港信用卡的支付工具消費時，支付工具和發卡機構一般會按交易金額的百份比收取手續費。

中港版本收費不同

有些市民誤以為同一個品牌下的支付工具，如WeChat Pay HK與微信支付、AlipayHK與支付寶之間收費模式應如出一轍，但事實卻不然。內地版與香港版的支付工具在收費和使用安排上各有不同。以內地版的支付寶和香港版的AlipayHK為例，雖然這兩個版本都可以綁定香港 Visa 及 Mastercard 信用卡，但在收費方面就有所不同。若使用內地版的支付寶綁定香港信用卡，手續費可達5%，而且內地與香港版本的交易限額亦不同。

現時，部份支付工具在用戶確定付款前，會清晰地列出將要收取的費用。然而，不少消費者視之為理所當然，不加思索便同意收費條款，而未有認真比較各類安排的差異。隨著北上深圳消費頻率提高，這些微小的跨境交易費用難免積少成多，成為市民大眾的「破財位」。

了解交易費用 精打細算

本文提及的北上付款方式千變萬化，但無論哪種方式，精打細算交易費用都至關重要。在享受北上消費便利同時，我們亦應將支付交易成本視為商品價格的一部分，了解在匯款、付款過程中所付出的費用。這樣的財務智慧有助於累積節省，為自己在新一年中存下一筆資金，更能享受大灣區內的跨境生活。

Wise深信，金融機構應向消費者清晰透明地披露交易費用，這種透明度有助建立消費者、銀行和商戶的信任。我們將繼續提高消費者對跨境交易隱藏費用和成本的認知，讓他們作出明智的消費決策。

龍年將至，Wise祝香港市民龍馬精神、財源滾滾、「匯」來好運！

【關於作者】陳佩芬 （Angel Chan） 在Wise負責拓展香港及亞太區的業務。在加入 Wise 之前，她在多家國際銀行及金融監管機構推動科技創新和數碼轉型工作多年。

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