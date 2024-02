長壽心得｜專家研究百歲老人20年︰世上最快樂的長者　全賴15個幸福生活指標

▲ 長壽專家研究百歲老人20年心得:世上最快樂的長者 全憑15個生活指標

Dan Buettner身兼《國家地理雜誌》探險家及作家身份,也是一名長壽專家,著有探討幸福之道的書籍《The Blue Zones of Happiness: Lessons From the World's Happiest People》。過去20年,Buettner一直深入研究所謂「藍色區域」,亦即世界上最長壽者的家園到底有何奧妙。這些地方分別是︰

日本沖繩

意大利撒丁島(Sardinia)

哥斯大黎加尼科亞(Nicoya)

希臘伊卡里亞島(Ikaria)

美國加州洛馬琳達(Loma Linda)

這些人間天堂總有獨特之處,才會人傑地靈。

例如日本有一個描述生存意義跟喜悅的詞語「ikigai」,係由「iki」(生命、生存)和「gai」(價值、意義)組合而成,據說是發揚自盛出百歲人瑞的沖繩縣,當地長者有其長壽智慧,包括飲食習慣和樂觀的生活態度。

晚年達到15個目標

將比大多數人幸福快樂

但你即使不是住在上述桃園仙境,也有機會享受幸福美滿的退休人生。Buettner為寫書採訪了蓋洛普國家健康與福祉指數(Gallup National Health and Well-Being Index)研究主任Dan Witters,對方指出真正的幸福來自一連串相互關聯的因素,這些因素幾乎總是同時出現。以下是Witters歸納出來代表長者真正福址的15個指標︰

你的財務管理妥善,量入為出,有足夠金錢去做你想做的一切。

你持續設定並實現目標。

你總會抽空同家人朋友旅行或度假。

你每日都會利用自己的優勢,去做自己最擅長的事。

你在社區中感到安全有保障。

你每天都會學到一些新穎或有趣的東西。

你的生活中有人鼓勵你保持健康。

你每天都吃得健康。

你每周至少四日進食五份蔬果。

你每年至少看一次牙醫。

在過去12個月, 你因協助改善所居住的城市或地區而獲得認可。

你不抽煙。

你的體重正常健康。

你每周至少運動三日、每日至少30分鐘。

你每日都很活躍充實、有成效。

如果你是對退休生活有要求的人,想盡量改善自身福祉,無論是在目前居住的城市還是在全新天地,你在晚年人生中都可以牢記以上15點生活指南。

如何找到自己快樂的歸宿?

社區條件都好關鍵

Dan Buettner也分享稱,按照以下指標設計的社區,通常會蓬勃發展並延長居民壽命:

互信:有值得信賴的政治家、警察和鄰居。

適合步行:行人路和安全的街道,有利於進行體育活動和社交。

親親大自然:靠近公園、空地和林木。

公民參與:人們積極為市政維護和良好生活質素作貢獻。

環境乾淨:有乾淨的水源、空氣和土地。

健康的牙齒:人們可以獲得負擔得起的定期牙科護理。

親民街道:安靜、安全的街道有利於人類,而不是汽車。

健康的行為:當地對吸煙有限制,減少肥胖,減少藥物濫用。

健康食品:農夫市集、在地菜色餐廳、蔬果等比連鎖快餐更容易找到。

如果你打算為退休移民,揀選終老地時不妨考慮這些宜居因素。

撰文:黃正軒

