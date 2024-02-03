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長壽心得｜專家研究百歲老人20年︰世上最快樂的長者　全賴15個幸福生活指標

個人增值 21:45 2024/02/03

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長壽專家研究百歲老人20年心得：世上最快樂的長者　全憑15個生活指標

Dan Buettner身兼《國家地理雜誌》探險家及作家身份，也是一名長壽專家，著有探討幸福之道的書籍《The Blue Zones of Happiness: Lessons From the World's Happiest People》。過去20年，Buettner一直深入研究所謂「藍色區域」，亦即世界上最長壽者的家園到底有何奧妙。這些地方分別是︰

  • 日本沖繩
  • 意大利撒丁島（Sardinia）
  • 哥斯大黎加尼科亞（Nicoya）
  • 希臘伊卡里亞島（Ikaria）
  • 美國加州洛馬琳達（Loma Linda）

這些人間天堂總有獨特之處，才會人傑地靈。

例如日本有一個描述生存意義跟喜悅的詞語「ikigai」，係由「iki」（生命、生存）和「gai」（價值、意義）組合而成，據說是發揚自盛出百歲人瑞的沖繩縣，當地長者有其長壽智慧，包括飲食習慣和樂觀的生活態度。

晚年達到15個目標
將比大多數人幸福快樂

但你即使不是住在上述桃園仙境，也有機會享受幸福美滿的退休人生。Buettner為寫書採訪了蓋洛普國家健康與福祉指數（Gallup National Health and Well-Being Index）研究主任Dan Witters，對方指出真正的幸福來自一連串相互關聯的因素，這些因素幾乎總是同時出現。以下是Witters歸納出來代表長者真正福址的15個指標︰

  • 你的財務管理妥善，量入為出，有足夠金錢去做你想做的一切。
  • 你持續設定並實現目標。
  • 你總會抽空同家人朋友旅行或度假。
  • 你每日都會利用自己的優勢，去做自己最擅長的事。
  • 你在社區中感到安全有保障。
  • 你每天都會學到一些新穎或有趣的東西。
  • 你的生活中有人鼓勵你保持健康。
  • 你每天都吃得健康。
  • 你每周至少四日進食五份蔬果。
  • 你每年至少看一次牙醫。
  • 在過去12個月， 你因協助改善所居住的城市或地區而獲得認可。
  • 你不抽煙。
  • 你的體重正常健康。 
  • 你每周至少運動三日、每日至少30分鐘。
  • 你每日都很活躍充實、有成效。

如果你是對退休生活有要求的人，想盡量改善自身福祉，無論是在目前居住的城市還是在全新天地，你在晚年人生中都可以牢記以上15點生活指南。

如何找到自己快樂的歸宿？
社區條件都好關鍵

Dan Buettner也分享稱，按照以下指標設計的社區，通常會蓬勃發展並延長居民壽命：

  • 互信：有值得信賴的政治家、警察和鄰居。
  • 適合步行：行人路和安全的街道，有利於進行體育活動和社交。
  • 親親大自然：靠近公園、空地和林木。
  • 公民參與：人們積極為市政維護和良好生活質素作貢獻。
  • 環境乾淨：有乾淨的水源、空氣和土地。
  • 健康的牙齒：人們可以獲得負擔得起的定期牙科護理。
  • 親民街道：安靜、安全的街道有利於人類，而不是汽車。
  • 健康的行為：當地對吸煙有限制，減少肥胖，減少藥物濫用。 
  • 健康食品：農夫市集、在地菜色餐廳、蔬果等比連鎖快餐更容易找到。

如果你打算為退休移民，揀選終老地時不妨考慮這些宜居因素。

撰文：黃正軒

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