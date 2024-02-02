【梅隆論市】2024美國有望再成「優等生」 全球經濟3種情景預測

▲ 2024年最有可能出現的局面是全球經濟愈趨分化，美國經濟有機會再次成為「優等生」

經過各大央行聯手加息後，通脹已由高位逐漸回落，美國亦未有如市場預期般陷入衰退。踏入新一年，環球經濟是否能再次避過衰退、央行何時展開減息周期繼續是投資者最關注的問題。

情景1（機率50%）：全球經濟趨分化 美國再成「優等生」

沒有人手上有水晶球能斷言未來的發展，但根據我們的分析，2024年最有可能出現的局面是全球經濟愈趨分化，即美國有望實現軟著陸，反觀歐洲和英國似乎已經到了「衰退的門口」，而去槓桿化則會繼續阻礙中國經濟增長。換言之，環球整體經濟的增長步伐並不同步。

環顧全球，美國經濟有機會再次成為「優等生」。雖然美國消費者價格比市場預期較高，聯儲局官員在剛剛的一月份會議上態度較市場預期鷹派，斷言3月減息的機會不大，但相比起其他成熟市場，情況仍相對樂觀。由於勞動市場逐漸降温，使聯儲局有空間暫停加息，甚至於年內展開減息周期。另外，美國推出的財政措施，亦有望促進企業增加投資及提高生產力，再加上核心通脹持續放緩，將可支撐美國企業和消費者支出，繼而使經濟持續增長。

然而，其他地區的情況或許就沒那麼幸運了。歐元區正面臨滯脹風險，中國又正面對樓市危機，而債務問題並非一時三刻便可以解決，這些因素或會減弱經濟需求。在此消彼長下，美元在今年或會輕微走強，導致全球金融狀況收緊，但或也促使聯儲局在今年下半年開始減息，以應對前景不明朗的挑戰。

我們認為上述情景發生的機會率高達50%。

情景2（機率40%）：全球一同衰退

至於第二種情景（可能性為40%），則是全球不可避免地一同陷入衰退。在這種情景下，美國經濟在年初保持強勁，卻因而導致通脹再次回升，並迫使聯儲局在上半年重啟加息政策，使銀根再度抽緊，消費者的儲蓄消耗、信用卡等短期債務或會上升，結果引發美國於年中到下半年出現溫和衰退。與此同時，歐洲及中國就如第一種情景般，仍然面對各自的經濟問題，全球的需求因而受到打擊。

情景3（機率10%）：全球經濟軟著陸

至於最後一種情景，則是一個皆大歡喜的局面──全球經濟得以軟著陸，即幾乎所有地方的通脹率都穩步回落至央行的目標水平，央行不必再考慮加息，經濟亦不必面對衰退的威脅，但我們估計這種樂觀情景的可能性只有10%。

留意AI增長潛力

總括而言，我們估計今年美國經濟將會再度脫穎而出，但投資者仍需小心留意一些風險因素，例如今年美國將會舉行大選，加上環球地緣政治局勢仍然緊張，任何突發事件都可能刺激油價飆升。但美國作為能源淨出口國仍然擁有優勢，且消費者和企業資產負債表都處於健康水平，因此相較其他主要經濟體會有更強的韌性。

最後值得一提的是，在2023年我們已見識到人工智能為科技世界帶來的重大變化，而今年人工智能更有望滲入各行各業，為經濟注入嶄新的活力，市場或將迎來捕捉投資增長的難得機會。

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