  • 22°C
香港時間 : 2024201日 (週四) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大學生用Grant Loan買牛證輸盡　被追繳學費恐退學　勸大家︰「千祈唔好再買港股」

個人增值 18:21 2024/02/01

分享：

分享：

大學生攞Grant Loan買牛證輸盡 被追繳學費恐退學 「千祈唔好再買港股」

港股近一年以來持續下跌，「今日的底，是明日的頂」，1月份更一度跌穿萬五點，重上萬六後，現在又回落至萬五左右。不少網民的投資收益也「大漲大跌」，幾家歡喜幾家愁。

近日，有一名大學生在IG留言版上留言，稱自己用Grant Loan（學生資助貸款）買牛證輸盡，現正被學校追繳學費，恐將面臨退學，他告誡網民「千祈唔好再買港股」

用Grant Loan買牛證　信網友萬五見底

該名學生表示，自己家庭財政狀況一般，所以這兩年都是申請大專學生免入息審查貸款計劃，這個學期獲批兩萬多元。他卻沒有選擇用來繳學費，而是想投資到股市，希望能多賺一些生活費。

他陸陸續續買了許多恒指牛證，誰料僅投入8000元就已經全部輸盡。牛證已經被「打靶」（即強制收回），又見恒指回升至萬六以上，見網民討論萬五是「鑽石能量底」，就又All In剩餘的一萬多元買了15000點打靶的牛證，結果在早前把所有Grant Loan輸盡。

他在IG留言版上向網民求助，稱現在學校在向其追討學費︰

「我唔夠膽同屋企人講，屋企人都唔會攞到錢出嚟俾我」

他說，「同埋最後奉勸一句，大家千祈唔好再買港股」。

點擊圖片放大

網民：建議碌卡繳學費兼職還債

面對該名學生的哭訴，不少網民並不領情，並稱其為「新燈神」，成年人要風險自擔︰

  • 燈神，下次買咩講聲
  • 沈大師你好
  • 唔怕，仲有鈦合金底、黃銅護底、銀銳戰底、鎳鈷防禦底……把握機會啦

亦有好心網民給出建議，表示市況如此，兩萬元虧損其實不算太多，可以先碌卡繳學費，之後兼職慢慢還債︰

  • 今時唔同往日，我年幾前買都仲賺到少少，依家諗到唔好諗
  • 過來人，同屋企人講，之後自己做part-time慢慢儲返
  • 用信用卡碌學費，再打上銀行申請個畢學費既消費分期，然後返part time慢慢每個月找返條卡數，學費既錢都夠敢攞去炒股票⋯⋯

大學生炒股應量力而行 網友娛樂性討論不可盡信

大學生當然可以炒股投資，但他犯了兩大不應該犯下的錯誤，網民都希望他用今次不算大的教訓去警醒自己。

兩大錯誤包括︰

  • 錯誤一. 用Grant Loan 炒股還要All-In，實在有欠考慮。

如果用自己part-time賺回來的資金，就算輸盡也不會有人追數。在明確自己經濟條件一般，市況不佳的情形下，即便想入場股市，最好也要避免購買金融衍生品，選擇正股更保險。

  • 錯誤二. 不應該因網民的討論便隨意更改自己的投資組合。

大部分網民上網分享單純是為了娛樂，對於股市走勢專業投資者都很難給出完全正確的預測，網民的娛樂性討論更無從談起。

也正如好心網民所言，兩萬元債務其實並不算多，合理運用信貸工具，自己勤力兼職工作，有很大可能還清債務，切勿自暴自棄。

撰文：涂宇佳

相關文章：

沈振盈退休｜年屆60今日last day　獨家回應︰「壓力大、想抖下」　估恒指2月見18,000點

「停止關注股市、我才如夢初醒」　專家：資訊正在毒害你的投資與生活

躺平時代｜香港月薪1萬多已經夠用？網民紛列慳錢大法︰憑2大條件可維持生活⋯⋯

理財最前線
北上消費攻略｜五星好評都是假的？教你分辨「軟廣告」　常見5個特徵

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文
免息貸款 學生貸款 私人貸款 信用卡貸款 經濟現象 經濟衰退 經濟狀況 香港中文大學 香港理工大學‎ 香港浸會大學

下一篇文章

中國投資者爆買黃金　去年需求增28%　樓市、股市低迷　冀避險保值
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款