大學生用Grant Loan買牛證輸盡　犯盡兩大錯誤　被追繳學費恐退學

▲ 有大學生用Grant Loan買牛證輸盡，犯盡兩大錯誤，被追繳學費恐退學。

港股近一年以來持續下跌，1月份更一度跌穿萬五點，重上萬六後，現在又回落至萬五左右。不少網民的投資收益也「大漲大跌」，幾家歡喜幾家愁。

近日，有一名大學生在IG留言版上留言，稱自己用Grant Loan（學生資助貸款）買牛證輸盡，現正被學校追繳學費，恐將面臨退學。

用Grant Loan買牛證 信網友萬五見底

該名學生表示，自己家庭財政狀況一般，所以這兩年都是申請大專學生免入息審查貸款計劃，這個學期獲批兩萬多元。他卻沒有選擇用來繳學費，而是想投資到股市，希望能多賺一些生活費。

他陸陸續續買了許多恒指牛證，誰料僅投入8000元就已經全部輸盡。牛證已經被「打靶」（即強制收回），又見恒指回升至萬六以上，見網民討論萬五是「鑽石能量底」，就又All In剩餘的一萬多元買了15000點打靶的牛證，結果在早前把所有Grant Loan輸盡。

他在IG留言版上向網民求助，稱現在學校在向其追討學費︰

「我唔夠膽同屋企人講，屋企人都唔會攞到錢出嚟俾我」

理財不善 犯盡兩大錯誤

其實今次問題不在於買了什麼，而在於他的投資方法有誤。大學生當然可以炒股投資，但他犯了兩大不應該犯下的錯誤。

錯誤一. 用Grant Loan 炒股還要All-In，實在有欠考慮。

如果用自己part-time賺回來的資金，就算輸盡也不會有人追數。在明確自己經濟條件一般，市況不佳的情形下，即便想入場股市，最好也要避免購買金融衍生品，選擇正股更保險。

錯誤二. 不應該因網民的討論便隨意更改自己的投資組合。

大部分網民上網分享單純是為了娛樂，對於股市走勢專業投資者都很難給出完全正確的預測，網民的娛樂性討論更無從談起。

也正如好心網民所言，兩萬元債務其實並不算多，合理運用信貸工具，自己勤力兼職工作，有很大可能還清債務，切勿自暴自棄。

▼ 點擊圖片放大

面對該名學生的哭訴，不少網民並不領情，並稱其為「新燈神」，成年人要風險自擔︰

燈神，下次買咩講聲

沈大師你好

唔怕，仲有鈦合金底、黃銅護底、銀銳戰底、鎳鈷防禦底……把握機會啦

今時唔同往日，我年幾前買都仲賺到少少，依家諗到唔好諗

過來人，同屋企人講，之後自己做part-time慢慢儲返

撰文：涂宇佳

相關文章：

沈振盈退休｜年屆60今日last day 獨家回應︰「壓力大、想抖下」 估恒指2月見18,000點

「停止關注股市、我才如夢初醒」 專家：資訊正在毒害你的投資與生活

躺平時代｜香港月薪1萬多已經夠用？網民紛列慳錢大法︰憑2大條件可維持生活⋯⋯

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App