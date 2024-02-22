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10萬港元定期存款｜新資金6厘速賺$1,500！半年期4.35厘

收息攻略 17:15 2024/02/22

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50萬港元定期存款，目前最高有6厘年利率！現有客戶也有4.5厘，輕鬆收息賺取被動收入。

美國利率料維持高企，雖然港元定期存款近日處於減息潮，但有銀行逆市加息，低門檻1000元起存，3個月存期，竟驚現6厘！

10萬港元定存高息之選（請按下圖）

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不少定期存款優惠的門檻都不低，但如果本金只有10萬元，也有不少高息選擇︰

  • 10萬元本金，3個月存期高見6厘，屬工銀亞洲的全新客戶優惠。
  • 6個月存期最高4.35厘，不限理財客戶，半年收息近$2,200。
  • 12個月存期最高3.95厘，需百萬元起存才有4厘。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
工銀亞洲3.7厘4.15厘
（188天）		6.0厘6厘需為全新客戶
花旗銀行3.24厘3.42厘5.0厘5厘需為全新私人客戶業務戶口
大新銀行/4.3厘4.6厘全新VIP客戶新資金
華僑銀行3.8厘4.35厘4.5厘宏富理財客戶新資金
東亞銀行3.95厘4.25厘4.4厘全新顯卓理財客戶
信銀國際3.95厘4.25厘4.25厘CITICdiamond客戶手機新資金
南洋商業銀行3.75厘4.1厘4.25厘個人客戶新資金
大眾銀行3.85厘4.15厘4.15厘手機銀行新資金
星展銀行3.75厘4.05厘4.05厘網上/手機銀行新資金
Mox Bank3.4厘3.9厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
渣打銀行3.4厘3.7厘3.8厘網上新資金
滙豐銀行/3.7厘3.8厘卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.3百分點
恒生銀行/3.7厘3.8厘網上新資金
中銀香港3.4厘3.4厘3.5厘網上或手機銀行新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
信銀國際3.85厘4.2厘4.2厘CITICdiamond客戶手機開立
創興銀行2.7厘3.1厘4.15厘網上銀行/流動理財
南洋商業銀行3.65厘4.0厘4.15厘網上/手機銀行現有資金
匯立銀行3.8厘4.1厘
（7個月）		3.8厘虛擬銀行、只有電子渠道
工銀亞洲3.7厘4.0厘4.1厘個人客戶以網上或手機銀行開立
富融銀行3.5厘4.0厘4.1厘虛擬銀行、只有電子渠道
交銀香港3.75厘4.05厘4.1厘個人客戶以電子渠道開立
招商永隆3.8厘4.05厘4.05厘手機銀行開立
東亞銀行3.65厘3.95厘4.05厘一般客戶網上現有資金
星展銀行3.7厘4.0厘4.0厘網上/手機銀行現有資金
平安壹賬通3.8厘3.8厘4.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
天星銀行3.6厘3.8厘3.9厘虛擬銀行，只有電子渠道
  • 3個月6厘速賺$1500

10萬元新資金開立港元定存，高息以吸納新客戶為主，就像工銀亞洲的3個月6厘，起存額1000元，上限存10萬元，為「e開戶」的優惠，即個人新客戶透過手機銀行「e定存」開立。

如果是分行開立一般綜合賬戶，工銀亞洲也提供3個月4.7厘，雖然年利率較低，但存款上限則有80萬元，實際賺息金額更多。

至於花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，3個月5厘在2月繼續有。

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  • 現有客戶最高4.5厘

華僑銀行的6個月存期有4.35厘，是10萬元本金之中最高息的半年期港元定存，需為理財客戶新資金。

該行的3個月存期也有4.5厘，為現有客戶之中最高息的選擇。

  • 現有資金最高4.2厘

如果想簡單以現有資金開立，可留意信銀國際，3個月及6個月存期都有4.2厘，但屬高端理財客戶的優惠。

若無理財戶口，可留意創興銀行或南洋商業銀行，3個月存期有4.15厘。

半年期的現有資金，也可留意匯立銀行（7個月）4.1厘，交銀香港及招商永隆都有4.05厘，但均需在電子渠道開立。

  • 12個月3.95厘

10萬元本金，12個月存期最高3.95厘，為信銀國際或東亞銀行的優惠，後者需為全新顯卓理財客戶。

如果想一般客戶、現有資金，12個月存期大多退守3.8厘，例如招商永隆、匯立及平安壹賬通，長息都是3.8厘。

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本文最後更新日期︰2024年2月22日

責任編輯︰廖毅然

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