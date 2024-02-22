10萬港元定期存款｜新資金6厘速賺$1,500！半年期4.35厘

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50萬港元定期存款｜4.6厘收息近$6,000、7款4.4厘或以上
美國利率料維持高企，雖然港元定期存款近日處於減息潮，但有銀行逆市加息，低門檻1000元起存，3個月存期，竟驚現6厘！
10萬港元定存高息之選（請按下圖）
不少定期存款優惠的門檻都不低，但如果本金只有10萬元，也有不少高息選擇︰
以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。
|表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.15厘
（188天）
|6.0厘
|6厘需為全新客戶
|花旗銀行
|3.24厘
|3.42厘
|5.0厘
|5厘需為全新私人客戶業務戶口
|大新銀行
|/
|4.3厘
|4.6厘
|全新VIP客戶新資金
|華僑銀行
|3.8厘
|4.35厘
|4.5厘
|宏富理財客戶新資金
|東亞銀行
|3.95厘
|4.25厘
|4.4厘
|全新顯卓理財客戶
|信銀國際
|3.95厘
|4.25厘
|4.25厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|南洋商業銀行
|3.75厘
|4.1厘
|4.25厘
|個人客戶新資金
|大眾銀行
|3.85厘
|4.15厘
|4.15厘
|手機銀行新資金
|星展銀行
|3.75厘
|4.05厘
|4.05厘
|網上/手機銀行新資金
|Mox Bank
|3.4厘
|3.9厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|渣打銀行
|3.4厘
|3.7厘
|3.8厘
|網上新資金
|滙豐銀行
|/
|3.7厘
|3.8厘
|卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.3百分點
|恒生銀行
|/
|3.7厘
|3.8厘
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|3.4厘
|3.5厘
|網上或手機銀行新資金
|表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|信銀國際
|3.85厘
|4.2厘
|4.2厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|創興銀行
|2.7厘
|3.1厘
|4.15厘
|網上銀行/流動理財
|南洋商業銀行
|3.65厘
|4.0厘
|4.15厘
|網上/手機銀行現有資金
|匯立銀行
|3.8厘
|4.1厘
（7個月）
|3.8厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.0厘
|4.1厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
|富融銀行
|3.5厘
|4.0厘
|4.1厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|交銀香港
|3.75厘
|4.05厘
|4.1厘
|個人客戶以電子渠道開立
|招商永隆
|3.8厘
|4.05厘
|4.05厘
|手機銀行開立
|東亞銀行
|3.65厘
|3.95厘
|4.05厘
|一般客戶網上現有資金
|星展銀行
|3.7厘
|4.0厘
|4.0厘
|網上/手機銀行現有資金
|平安壹賬通
|3.8厘
|3.8厘
|4.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|天星銀行
|3.6厘
|3.8厘
|3.9厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
10萬元新資金開立港元定存，高息以吸納新客戶為主，就像工銀亞洲的3個月6厘，起存額1000元，上限存10萬元，為「e開戶」的優惠，即個人新客戶透過手機銀行「e定存」開立。
如果是分行開立一般綜合賬戶，工銀亞洲也提供3個月4.7厘，雖然年利率較低，但存款上限則有80萬元，實際賺息金額更多。
至於花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，3個月5厘在2月繼續有。
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華僑銀行的6個月存期有4.35厘，是10萬元本金之中最高息的半年期港元定存，需為理財客戶新資金。
該行的3個月存期也有4.5厘，為現有客戶之中最高息的選擇。
如果想簡單以現有資金開立，可留意信銀國際，3個月及6個月存期都有4.2厘，但屬高端理財客戶的優惠。
若無理財戶口，可留意創興銀行或南洋商業銀行，3個月存期有4.15厘。
半年期的現有資金，也可留意匯立銀行（7個月）4.1厘，交銀香港及招商永隆都有4.05厘，但均需在電子渠道開立。
10萬元本金，12個月存期最高3.95厘，為信銀國際或東亞銀行的優惠，後者需為全新顯卓理財客戶。
如果想一般客戶、現有資金，12個月存期大多退守3.8厘，例如招商永隆、匯立及平安壹賬通，長息都是3.8厘。
本文最後更新日期︰2024年2月22日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息