10萬港元定期存款｜新資金6厘速賺$1,500！半年期4.35厘

▲ 50萬港元定期存款，目前最高有6厘年利率！現有客戶也有4.5厘，輕鬆收息賺取被動收入。

美國利率料維持高企，雖然港元定期存款近日處於減息潮，但有銀行逆市加息，低門檻1000元起存，3個月存期，竟驚現6厘！

10萬港元定存高息之選（請按下圖）

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不少定期存款優惠的門檻都不低，但如果本金只有10萬元，也有不少高息選擇︰

10萬元本金，3個月存期高見6厘，屬工銀亞洲的全新客戶優惠。

6個月存期最高4.35厘，不限理財客戶，半年收息近$2,200。

12個月存期最高3.95厘，需百萬元起存才有4厘。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 工銀亞洲 3.7厘 4.15厘

（188天） 6.0厘 6厘需為全新客戶 花旗銀行 3.24厘 3.42厘 5.0厘 5厘需為全新私人客戶業務戶口 大新銀行 / 4.3厘 4.6厘 全新VIP客戶新資金 華僑銀行 3.8厘 4.35厘 4.5厘 宏富理財客戶新資金 東亞銀行 3.95厘 4.25厘 4.4厘 全新顯卓理財客戶 信銀國際 3.95厘 4.25厘 4.25厘 CITICdiamond客戶手機新資金 南洋商業銀行 3.75厘 4.1厘 4.25厘 個人客戶新資金 大眾銀行 3.85厘 4.15厘 4.15厘 手機銀行新資金 星展銀行 3.75厘 4.05厘 4.05厘 網上/手機銀行新資金 Mox Bank 3.4厘 3.9厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打銀行 3.4厘 3.7厘 3.8厘 網上新資金 滙豐銀行 / 3.7厘 3.8厘 卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.3百分點 恒生銀行 / 3.7厘 3.8厘 網上新資金 中銀香港 3.4厘 3.4厘 3.5厘 網上或手機銀行新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 信銀國際 3.85厘 4.2厘 4.2厘 CITICdiamond客戶手機開立 創興銀行 2.7厘 3.1厘 4.15厘 網上銀行/流動理財 南洋商業銀行 3.65厘 4.0厘 4.15厘 網上/手機銀行現有資金 匯立銀行 3.8厘 4.1厘

（7個月） 3.8厘 虛擬銀行、只有電子渠道 工銀亞洲 3.7厘 4.0厘 4.1厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 富融銀行 3.5厘 4.0厘 4.1厘 虛擬銀行、只有電子渠道 交銀香港 3.75厘 4.05厘 4.1厘 個人客戶以電子渠道開立 招商永隆 3.8厘 4.05厘 4.05厘 手機銀行開立 東亞銀行 3.65厘 3.95厘 4.05厘 一般客戶網上現有資金 星展銀行 3.7厘 4.0厘 4.0厘 網上/手機銀行現有資金 平安壹賬通 3.8厘 3.8厘 4.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 天星銀行 3.6厘 3.8厘 3.9厘 虛擬銀行，只有電子渠道

3個月6厘速賺$1500

10萬元新資金開立港元定存，高息以吸納新客戶為主，就像工銀亞洲的3個月6厘，起存額1000元，上限存10萬元，為「e開戶」的優惠，即個人新客戶透過手機銀行「e定存」開立。

如果是分行開立一般綜合賬戶，工銀亞洲也提供3個月4.7厘，雖然年利率較低，但存款上限則有80萬元，實際賺息金額更多。

至於花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，3個月5厘在2月繼續有。

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現有客戶最高4.5厘

華僑銀行的6個月存期有4.35厘，是10萬元本金之中最高息的半年期港元定存，需為理財客戶新資金。

該行的3個月存期也有4.5厘，為現有客戶之中最高息的選擇。

現有資金最高4.2厘

如果想簡單以現有資金開立，可留意信銀國際，3個月及6個月存期都有4.2厘，但屬高端理財客戶的優惠。

若無理財戶口，可留意創興銀行或南洋商業銀行，3個月存期有4.15厘。

半年期的現有資金，也可留意匯立銀行（7個月）4.1厘，交銀香港及招商永隆都有4.05厘，但均需在電子渠道開立。

12個月3.95厘

10萬元本金，12個月存期最高3.95厘，為信銀國際或東亞銀行的優惠，後者需為全新顯卓理財客戶。

如果想一般客戶、現有資金，12個月存期大多退守3.8厘，例如招商永隆、匯立及平安壹賬通，長息都是3.8厘。

本文最後更新日期︰2024年2月22日

責任編輯︰廖毅然

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