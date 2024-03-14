10萬港元定期存款｜收息高達$4,200、10大銀行現有資金4厘

▲ 定期存款不止是富人的遊戲，如果低門檻起存，4厘年利率仍比比皆是，10萬港元本金，最多可帶來$4,200被動收入。

天下間沒有免費午餐，高息定期存款的條件都不低，但定存不止是富人的遊戲，如果低門檻起存，4厘年利率仍比比皆是。

港股及樓市近日走勢回穩，但港元定存仍是最穩妥的產品，假設把10萬港元調配至銀行，被動收入可高達$4,200。

10萬港元定存高息之選（請按下圖）

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不少定期存款優惠的門檻都不低，但如果本金只有10萬元，也有不少高息選擇︰

10萬元本金，3個月存期高見6厘，屬工銀亞洲的全新客戶優惠。

6個月存期最高4.33厘，不限新舊資金，但需為理財客戶。

12個月存期最高4.2厘，現有資金也可開立。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 工銀亞洲 3.7厘 4.1厘 6.0厘 6厘需為全新客戶 花旗銀行 3.29厘 3.47厘 5.0厘 5厘需為全新私人客戶業務戶口 信銀國際 4.2厘 4.33厘 4.35厘 CITICdiamond客戶手機新資金 東亞銀行 3.75厘 4.25厘 4.3厘 全新顯卓理財客戶 大眾銀行 3.95厘 4.15厘 4.25厘 手機銀行新資金 華僑銀行 3.7厘 4.2厘 3.8厘 宏富理財客戶新資金 南洋商業銀行 3.7厘 4.0厘 4.0厘 個人客戶新資金 星展銀行 3.7厘 4.0厘 3.95厘 網上/手機銀行新資金 大新銀行 / 3.5厘 3.8厘 全新VIP客戶新資金 渣打銀行 3.4厘 3.65厘 3.6厘 網上新資金 滙豐銀行 / 3.5厘 3.6厘 卓越理財尊尚或卓越理財客戶，

其他客戶低0.3百分點 恒生銀行 / 3.5厘 3.6厘 網上新資金 中銀香港 3.4厘 3.4厘 3.5厘 網上或手機銀行新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 信銀國際 4.2厘 4.33厘 4.35厘 CITICdiamond客戶手機開立 平安壹賬通 4.0厘 3.8厘 4.2厘 虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 3.5厘 4.0厘 4.1厘 虛擬銀行、只有電子渠道 創興銀行 2.7厘 3.1厘 4.1厘 網上銀行/流動理財 招商永隆 3.8厘 4.05厘 4.05厘 手機銀行開立 東亞銀行 3.55厘 4.05厘 4.05厘 理財客戶網上現有資金 天星銀行 3.8厘 4.0厘 3.8厘 虛擬銀行，只有電子渠道 交銀香港 3.7厘 4.0厘 3.95厘 個人客戶以電子渠道開立 匯立銀行 3.7厘 4.0厘 3.7厘 虛擬銀行、只有電子渠道 工銀亞洲 3.7厘 3.9厘 4.0厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 星展銀行 3.65厘 3.95厘 3.9厘 網上/手機銀行現有資金 南洋商業銀行 3.6厘 3.9厘 3.9厘 網上/手機銀行現有資金

12個月4厘收息$4,200

10萬元本金，12個月長存期繼續有4厘，分別由2間銀行提供，好消息是兩者都屬新舊資金皆可。

信銀國際4.2厘，現有資金可開立，需為CITICdiamond客戶

若屬一般客戶也有4.1厘，仍屬全城最高

平安壹賬通4厘，現有資金可開立，100元可起存

其他銀行最高為3.95厘，屬大眾銀行的新資金優惠，毋需理財戶口；10萬元本金，招商永隆及天星銀行有3.8厘，毋需新資金，沒理財戶口要求。

港元定存新趨勢｜銀行搶攻一個存期 3款高息推介勁賺$12,000

3個月6厘速賺$1500

10萬元新資金開立港元定存，高息以吸納新客戶為主，就像工銀亞洲的3個月6厘，起存額1000元，上限存10萬元，為「e開戶」的優惠，即個人新客戶透過手機銀行「e定存」開立。

如果是分行開立一般綜合賬戶，工銀亞洲也提供4個月4.58厘，雖然年利率較低，但存款上限則有80萬元，實際賺息金額更多。

至於花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，3個月5厘，全新Citigold客戶則為4.8厘，暫定做到3月底。

一般客戶最高4.25厘

6厘、5厘均需為全新客戶，信銀的4.2厘又要高端理財客戶才可開立，若是一般客戶，也有4.25厘。

10萬元本金，大眾銀行3個月存期4.05厘，若屬手機新資金，額外多0.2厘，合共4.25厘，沒理財戶口要求。

6個月4.33厘

6個月存期仍以信銀國際的理財客戶優惠最高，有4.33厘，一般客戶4.23厘也屬高水平，且新舊資金都可以。

以下是10萬元本金，6個月存期的4厘之選︰

東亞銀行4.25厘（全新理財客戶）

大眾銀行4.15厘（手機新資金）

工銀亞洲4.1厘（網上開立）

南洋商業銀行4厘（新資金）

星展銀行4厘（新資金）

交銀香港4厘（現有資金）

富融銀行4厘（現有資金）

天星銀行4厘（現有資金）

本文最後更新日期︰2024年3月14日

責任編輯︰廖毅然

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