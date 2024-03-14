10萬港元定期存款｜收息高達$4,200、10大銀行現有資金4厘

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【定期存款2024】搶存戰略降溫 逾6銀行本周減息｜1000元起存重返4厘｜港元定存再現20厘新高
天下間沒有免費午餐，高息定期存款的條件都不低，但定存不止是富人的遊戲，如果低門檻起存，4厘年利率仍比比皆是。
港股及樓市近日走勢回穩，但港元定存仍是最穩妥的產品，假設把10萬港元調配至銀行，被動收入可高達$4,200。
10萬港元定存高息之選（請按下圖）
不少定期存款優惠的門檻都不低，但如果本金只有10萬元，也有不少高息選擇︰
以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。
|表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.1厘
|6.0厘
|6厘需為全新客戶
|花旗銀行
|3.29厘
|3.47厘
|5.0厘
|5厘需為全新私人客戶業務戶口
|信銀國際
|4.2厘
|4.33厘
|4.35厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|東亞銀行
|3.75厘
|4.25厘
|4.3厘
|全新顯卓理財客戶
|大眾銀行
|3.95厘
|4.15厘
|4.25厘
|手機銀行新資金
|華僑銀行
|3.7厘
|4.2厘
|3.8厘
|宏富理財客戶新資金
|南洋商業銀行
|3.7厘
|4.0厘
|4.0厘
|個人客戶新資金
|星展銀行
|3.7厘
|4.0厘
|3.95厘
|網上/手機銀行新資金
|大新銀行
|/
|3.5厘
|3.8厘
|全新VIP客戶新資金
|渣打銀行
|3.4厘
|3.65厘
|3.6厘
|網上新資金
|滙豐銀行
|/
|3.5厘
|3.6厘
|卓越理財尊尚或卓越理財客戶，
其他客戶低0.3百分點
|恒生銀行
|/
|3.5厘
|3.6厘
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|3.4厘
|3.5厘
|網上或手機銀行新資金
|表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|信銀國際
|4.2厘
|4.33厘
|4.35厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|平安壹賬通
|4.0厘
|3.8厘
|4.2厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|富融銀行
|3.5厘
|4.0厘
|4.1厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|創興銀行
|2.7厘
|3.1厘
|4.1厘
|網上銀行/流動理財
|招商永隆
|3.8厘
|4.05厘
|4.05厘
|手機銀行開立
|東亞銀行
|3.55厘
|4.05厘
|4.05厘
|理財客戶網上現有資金
|天星銀行
|3.8厘
|4.0厘
|3.8厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|交銀香港
|3.7厘
|4.0厘
|3.95厘
|個人客戶以電子渠道開立
|匯立銀行
|3.7厘
|4.0厘
|3.7厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|工銀亞洲
|3.7厘
|3.9厘
|4.0厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
|星展銀行
|3.65厘
|3.95厘
|3.9厘
|網上/手機銀行現有資金
|南洋商業銀行
|3.6厘
|3.9厘
|3.9厘
|網上/手機銀行現有資金
12個月4厘收息$4,200
10萬元本金，12個月長存期繼續有4厘，分別由2間銀行提供，好消息是兩者都屬新舊資金皆可。
其他銀行最高為3.95厘，屬大眾銀行的新資金優惠，毋需理財戶口；10萬元本金，招商永隆及天星銀行有3.8厘，毋需新資金，沒理財戶口要求。
港元定存新趨勢｜銀行搶攻一個存期 3款高息推介勁賺$12,000
3個月6厘速賺$1500
10萬元新資金開立港元定存，高息以吸納新客戶為主，就像工銀亞洲的3個月6厘，起存額1000元，上限存10萬元，為「e開戶」的優惠，即個人新客戶透過手機銀行「e定存」開立。
如果是分行開立一般綜合賬戶，工銀亞洲也提供4個月4.58厘，雖然年利率較低，但存款上限則有80萬元，實際賺息金額更多。
至於花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，3個月5厘，全新Citigold客戶則為4.8厘，暫定做到3月底。
一般客戶最高4.25厘
6厘、5厘均需為全新客戶，信銀的4.2厘又要高端理財客戶才可開立，若是一般客戶，也有4.25厘。
10萬元本金，大眾銀行3個月存期4.05厘，若屬手機新資金，額外多0.2厘，合共4.25厘，沒理財戶口要求。
6個月4.33厘
6個月存期仍以信銀國際的理財客戶優惠最高，有4.33厘，一般客戶4.23厘也屬高水平，且新舊資金都可以。
以下是10萬元本金，6個月存期的4厘之選︰
本文最後更新日期︰2024年3月14日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息