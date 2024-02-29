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10萬港元定期存款｜收息高達$4,000、新資金6厘速賺$1,500

收息攻略 17:45 2024/02/29

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港股及樓市近日走勢回穩，但港元定存仍是最穩妥的產品，假設把10萬港元調配至銀行，有最高6厘年利率，被動收入可高達$4,000。

雖然不少高息定期存款的條件都不低，但如果低門檻起存，本周也有部分銀行加了息，12個月重返4厘，6個月重返4.5厘。

港股及樓市近日走勢回穩，但港元定存仍是最穩妥的產品，假設把10萬港元調配至銀行，被動收入可高達$4,000。

10萬港元定存高息之選（請按下圖）

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不少定期存款優惠的門檻都不低，但如果本金只有10萬元，也有不少高息選擇︰

  • 10萬元本金，3個月存期高見6厘，屬工銀亞洲的全新客戶優惠。
  • 6個月存期最高4.5厘，不限理財客戶，半年收息近$2,250。
  • 12個月存期最高4厘，現有資金也可開立。

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以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
工銀亞洲3.7厘4.15厘（188天）6.0厘6厘需為全新客戶
大新銀行/4.3厘5.0厘5厘需為指定分行全新理財客戶
花旗銀行3.24厘3.42厘5.0厘5厘需為全新私人客戶業務戶口
東亞銀行3.95厘4.25厘4.4厘全新顯卓理財客戶
信銀國際3.95厘4.25厘4.25厘CITICdiamond客戶手機新資金
大眾銀行3.95厘4.15厘4.25厘手機銀行新資金
華僑銀行3.8厘4.25厘4.2厘宏富理財客戶新資金
星展銀行3.75厘4.05厘4.0厘網上/手機銀行新資金
南洋商業銀行3.7厘4.0厘4.0厘個人客戶新資金
Mox Bank3.4厘3.8厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
渣打銀行3.4厘3.7厘3.8厘網上新資金
滙豐銀行/3.7厘3.8厘卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.3百分點
恒生銀行/3.6厘3.7厘網上新資金
中銀香港3.4厘3.4厘3.5厘網上或手機銀行新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
匯立銀行3.7厘4.5厘3.7厘虛擬銀行、只有電子渠道
信銀國際3.85厘4.2厘4.2厘CITICdiamond客戶手機開立
創興銀行2.7厘3.1厘4.15厘網上銀行/流動理財
工銀亞洲3.7厘4.0厘4.1厘個人客戶以網上或手機銀行開立
富融銀行3.5厘4.0厘4.1厘虛擬銀行、只有電子渠道
招商永隆3.8厘4.05厘4.05厘手機銀行開立
交銀香港3.75厘4.0厘4.05厘個人客戶以電子渠道開立
東亞銀行3.65厘3.95厘4.05厘一般客戶網上現有資金
平安壹賬通4.0厘3.8厘4.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
星展銀行3.7厘4.0厘4.0厘網上/手機銀行現有資金
南洋商業銀行3.6厘3.9厘3.9厘網上/手機銀行現有資金
天星銀行3.6厘3.8厘3.9厘虛擬銀行，只有電子渠道
  • 12個月4厘收息$4,000

10萬元本金，12個月存期本周重返4厘，為平安壹賬通的優惠，現有資金可開立。該行屬於虛擬銀行。

若是傳統銀行，最高為3.95厘，東亞銀行、信銀國際及大眾銀行都有此水平，不過前兩者均需為指定理財戶口，大眾則需為手機銀行新資金。

  • 3個月6厘速賺$1500

10萬元新資金開立港元定存，高息以吸納新客戶為主，就像工銀亞洲的3個月6厘，起存額1000元，上限存10萬元，為「e開戶」的優惠，即個人新客戶透過手機銀行「e定存」開立。

如果是分行開立一般綜合賬戶，工銀亞洲也提供3個月4.7厘，雖然年利率較低，但存款上限則有80萬元，實際賺息金額更多。

至於花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，3個月5厘，暫定在2月底到期。

  • 現有客戶最高4.5厘

6厘、5厘均需為全新客戶，但現有客戶方面也有高達4.5厘。

華僑銀行本周雖然減息，3個月由4.5厘減至4.2厘。但另一邊廂，匯立銀行（WeLab Bank）把6個月存期由3.8厘，一舉加至4.5厘，現有資金也可開立，半年收息$2,250。

  • 現有資金大量4厘選擇

如果想簡單以現有資金開立，還可留意信銀國際，3個月及6個月存期都有4.2厘，但屬高端理財客戶的優惠。

若無理財戶口，可留意創興銀行，3個月存期有4.15厘。

半年期的現有資金，除了匯立銀行的4.5厘，招商永隆有4.05厘，星展、工銀亞洲及虛銀富融均有4厘，但均需在電子渠道開立。

本文最後更新日期︰2024年2月29日

責任編輯︰廖毅然

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