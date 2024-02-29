10萬港元定期存款｜收息高達$4,000、新資金6厘速賺$1,500

▲ 港股及樓市近日走勢回穩，但港元定存仍是最穩妥的產品，假設把10萬港元調配至銀行，有最高6厘年利率，被動收入可高達$4,000。

雖然不少高息定期存款的條件都不低，但如果低門檻起存，本周也有部分銀行加了息，12個月重返4厘，6個月重返4.5厘。

港股及樓市近日走勢回穩，但港元定存仍是最穩妥的產品，假設把10萬港元調配至銀行，被動收入可高達$4,000。

10萬港元定存高息之選（請按下圖）

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不少定期存款優惠的門檻都不低，但如果本金只有10萬元，也有不少高息選擇︰

10萬元本金，3個月存期高見6厘，屬工銀亞洲的全新客戶優惠。

6個月存期最高4.5厘，不限理財客戶，半年收息近$2,250。

12個月存期最高4厘，現有資金也可開立。

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以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 工銀亞洲 3.7厘 4.15厘（188天） 6.0厘 6厘需為全新客戶 大新銀行 / 4.3厘 5.0厘 5厘需為指定分行全新理財客戶 花旗銀行 3.24厘 3.42厘 5.0厘 5厘需為全新私人客戶業務戶口 東亞銀行 3.95厘 4.25厘 4.4厘 全新顯卓理財客戶 信銀國際 3.95厘 4.25厘 4.25厘 CITICdiamond客戶手機新資金 大眾銀行 3.95厘 4.15厘 4.25厘 手機銀行新資金 華僑銀行 3.8厘 4.25厘 4.2厘 宏富理財客戶新資金 星展銀行 3.75厘 4.05厘 4.0厘 網上/手機銀行新資金 南洋商業銀行 3.7厘 4.0厘 4.0厘 個人客戶新資金 Mox Bank 3.4厘 3.8厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打銀行 3.4厘 3.7厘 3.8厘 網上新資金 滙豐銀行 / 3.7厘 3.8厘 卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.3百分點 恒生銀行 / 3.6厘 3.7厘 網上新資金 中銀香港 3.4厘 3.4厘 3.5厘 網上或手機銀行新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 匯立銀行 3.7厘 4.5厘 3.7厘 虛擬銀行、只有電子渠道 信銀國際 3.85厘 4.2厘 4.2厘 CITICdiamond客戶手機開立 創興銀行 2.7厘 3.1厘 4.15厘 網上銀行/流動理財 工銀亞洲 3.7厘 4.0厘 4.1厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 富融銀行 3.5厘 4.0厘 4.1厘 虛擬銀行、只有電子渠道 招商永隆 3.8厘 4.05厘 4.05厘 手機銀行開立 交銀香港 3.75厘 4.0厘 4.05厘 個人客戶以電子渠道開立 東亞銀行 3.65厘 3.95厘 4.05厘 一般客戶網上現有資金 平安壹賬通 4.0厘 3.8厘 4.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 星展銀行 3.7厘 4.0厘 4.0厘 網上/手機銀行現有資金 南洋商業銀行 3.6厘 3.9厘 3.9厘 網上/手機銀行現有資金 天星銀行 3.6厘 3.8厘 3.9厘 虛擬銀行，只有電子渠道

12個月4厘收息$4,000

10萬元本金，12個月存期本周重返4厘，為平安壹賬通的優惠，現有資金可開立。該行屬於虛擬銀行。

若是傳統銀行，最高為3.95厘，東亞銀行、信銀國際及大眾銀行都有此水平，不過前兩者均需為指定理財戶口，大眾則需為手機銀行新資金。

3個月6厘速賺$1500

10萬元新資金開立港元定存，高息以吸納新客戶為主，就像工銀亞洲的3個月6厘，起存額1000元，上限存10萬元，為「e開戶」的優惠，即個人新客戶透過手機銀行「e定存」開立。

如果是分行開立一般綜合賬戶，工銀亞洲也提供3個月4.7厘，雖然年利率較低，但存款上限則有80萬元，實際賺息金額更多。

至於花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，3個月5厘，暫定在2月底到期。

現有客戶最高4.5厘

6厘、5厘均需為全新客戶，但現有客戶方面也有高達4.5厘。

華僑銀行本周雖然減息，3個月由4.5厘減至4.2厘。但另一邊廂，匯立銀行（WeLab Bank）把6個月存期由3.8厘，一舉加至4.5厘，現有資金也可開立，半年收息$2,250。

現有資金大量4厘選擇

如果想簡單以現有資金開立，還可留意信銀國際，3個月及6個月存期都有4.2厘，但屬高端理財客戶的優惠。

若無理財戶口，可留意創興銀行，3個月存期有4.15厘。

半年期的現有資金，除了匯立銀行的4.5厘，招商永隆有4.05厘，星展、工銀亞洲及虛銀富融均有4厘，但均需在電子渠道開立。

本文最後更新日期︰2024年2月29日

責任編輯︰廖毅然

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