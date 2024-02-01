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港元定存｜10萬元6厘年利率　速賺息$1,500｜10萬元定存攻略　

收息攻略 18:10 2024/02/01

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美國利率料維持高企，雖然港元定期存款近日處於減息潮，但有銀行逆市加息，低門檻1000元起存，3個月存期，竟驚現6厘！

美國利率料維持高企，雖然港元定期存款近日處於減息潮，但有銀行逆市加息，低門檻1000元起存，3個月存期，竟驚現6厘！

不少高息定期存款的起存門檻都不低，但如果本金只有10萬元，也有不少4厘選擇︰

  • 10萬元本金，3個月存期高見6厘，屬工銀亞洲的全新客戶優惠。
  • 6個月存期最高4.35厘，一般客戶4.3厘。
  • 12個月存期最高4.15厘，一般客戶4.05厘。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
工銀亞洲3.7厘4.15厘
（188天）		6.0厘6.0厘需為全新客戶
花旗銀行3.3厘3.61厘5.0厘5厘需為全新私人客戶業務戶口
華僑銀行3.8厘4.35厘4.5厘宏富理財客戶新資金
東亞銀行4.0厘4.3厘4.5厘全新顯卓理財客戶
大新銀行/4.2厘4.5厘VIP銀行服務客戶新資金
大眾銀行4.05厘4.25厘4.45厘手機銀行新資金
信銀國際4.15厘4.35厘4.35厘CITICdiamond客戶手機新資金
南洋商業銀行3.95厘4.2厘4.3厘個人客戶新資金
中銀香港3.4厘4.2厘4.3厘網上或手機銀行新資金
星展銀行3.85厘4.2厘4.15厘網上/手機銀行新資金
Mox Bank3.4厘4.0厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
渣打銀行3.4厘3.9厘4.0厘網上新資金
滙豐銀行/3.9厘4.0厘卓越理財尊尚或卓越理財客戶，
其他客戶低0.2百分點
恒生銀行/3.9厘4.0厘網上新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
平安壹賬通3.8厘3.8厘4.4厘虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行3.8厘4.3厘
（7個月）		3.8厘虛擬銀行、只有電子渠道
信銀國際4.05厘4.3厘4.3厘CITICdiamond客戶手機開立
富融銀行3.5厘4.1厘4.3厘虛擬銀行、只有電子渠道
交銀香港3.8厘4.2厘4.2厘個人客戶以電子渠道開立
大眾銀行3.85厘4.05厘4.25厘現有資金開立
南洋商業銀行3.85厘4.1厘4.2厘網上/手機銀行現有資金
天星銀行3.8厘4.1厘4.2厘虛擬銀行，只有電子渠道
工銀亞洲3.7厘4.0厘4.2厘個人客戶以網上或手機銀行開立
星展銀行3.8厘4.15厘4.1厘網上/手機銀行現有資金
創興銀行2.7厘3.1厘4.15厘網上銀行/流動理財
招商永隆3.8厘4.05厘4.05厘手機銀行開立
東亞銀行3.6厘3.9厘4.05厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
上海商業銀行3.58厘3.78厘3.93厘網上或手機銀行開立
  • 3個月6厘速賺$1500

10萬元新資金開立港元定存，高息以吸納新客戶為主，就像工銀亞洲的3個月6厘，起存額1000元，上限存10萬元，為「e開戶」的優惠，即個人新客戶透過手機銀行「e定存」開立。

如果是分行開立一般綜合賬戶，工銀亞洲也提供3個月4.7厘，雖然年利率較低，但存款上限則有80萬元，實際賺息金額更多。

至於花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，3個月5.2厘在1月到期後，暫未有消息會延續。

  • 現有客戶最高4.5厘

若非全新客戶，現有客戶最高仍有4.5厘，但需為指定的理財客戶。華僑銀行的宏富理財客戶新資金，10萬元起存，3個月存期有4.5厘。

同一個優惠，6個月存期有4.35厘，屬10萬元本金之中最高息。

若非理財客戶，就要數大眾銀行的4.45厘、中銀香港的4.3厘等等。

  • 現有資金4.4厘

如果想簡單以現有資金開立，可留意虛擬銀行，10萬元本金，平安壹賬通的4.4厘最高，屬3個月或4個月存期的優惠。

匯立銀行近日也新推7個月存期，年利率為4.3厘。

 

本文最後更新日期︰2024年2月1日

責任編輯︰廖毅然

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