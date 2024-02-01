港元定存｜10萬元6厘年利率　速賺息$1,500｜10萬元定存攻略　

▲ 美國利率料維持高企，雖然港元定期存款近日處於減息潮，但有銀行逆市加息，低門檻1000元起存，3個月存期，竟驚現6厘！

美國利率料維持高企，雖然港元定期存款近日處於減息潮，但有銀行逆市加息，低門檻1000元起存，3個月存期，竟驚現6厘！

不少高息定期存款的起存門檻都不低，但如果本金只有10萬元，也有不少4厘選擇︰

10萬元本金，3個月存期高見6厘，屬工銀亞洲的全新客戶優惠。

6個月存期最高4.35厘，一般客戶4.3厘。

12個月存期最高4.15厘，一般客戶4.05厘。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 工銀亞洲 3.7厘 4.15厘

（188天） 6.0厘 6.0厘需為全新客戶 花旗銀行 3.3厘 3.61厘 5.0厘 5厘需為全新私人客戶業務戶口 華僑銀行 3.8厘 4.35厘 4.5厘 宏富理財客戶新資金 東亞銀行 4.0厘 4.3厘 4.5厘 全新顯卓理財客戶 大新銀行 / 4.2厘 4.5厘 VIP銀行服務客戶新資金 大眾銀行 4.05厘 4.25厘 4.45厘 手機銀行新資金 信銀國際 4.15厘 4.35厘 4.35厘 CITICdiamond客戶手機新資金 南洋商業銀行 3.95厘 4.2厘 4.3厘 個人客戶新資金 中銀香港 3.4厘 4.2厘 4.3厘 網上或手機銀行新資金 星展銀行 3.85厘 4.2厘 4.15厘 網上/手機銀行新資金 Mox Bank 3.4厘 4.0厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打銀行 3.4厘 3.9厘 4.0厘 網上新資金 滙豐銀行 / 3.9厘 4.0厘 卓越理財尊尚或卓越理財客戶，

其他客戶低0.2百分點 恒生銀行 / 3.9厘 4.0厘 網上新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 平安壹賬通 3.8厘 3.8厘 4.4厘 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 3.8厘 4.3厘

（7個月） 3.8厘 虛擬銀行、只有電子渠道 信銀國際 4.05厘 4.3厘 4.3厘 CITICdiamond客戶手機開立 富融銀行 3.5厘 4.1厘 4.3厘 虛擬銀行、只有電子渠道 交銀香港 3.8厘 4.2厘 4.2厘 個人客戶以電子渠道開立 大眾銀行 3.85厘 4.05厘 4.25厘 現有資金開立 南洋商業銀行 3.85厘 4.1厘 4.2厘 網上/手機銀行現有資金 天星銀行 3.8厘 4.1厘 4.2厘 虛擬銀行，只有電子渠道 工銀亞洲 3.7厘 4.0厘 4.2厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 星展銀行 3.8厘 4.15厘 4.1厘 網上/手機銀行現有資金 創興銀行 2.7厘 3.1厘 4.15厘 網上銀行/流動理財 招商永隆 3.8厘 4.05厘 4.05厘 手機銀行開立 東亞銀行 3.6厘 3.9厘 4.05厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 上海商業銀行 3.58厘 3.78厘 3.93厘 網上或手機銀行開立

3個月6厘速賺$1500

10萬元新資金開立港元定存，高息以吸納新客戶為主，就像工銀亞洲的3個月6厘，起存額1000元，上限存10萬元，為「e開戶」的優惠，即個人新客戶透過手機銀行「e定存」開立。

如果是分行開立一般綜合賬戶，工銀亞洲也提供3個月4.7厘，雖然年利率較低，但存款上限則有80萬元，實際賺息金額更多。

至於花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，3個月5.2厘在1月到期後，暫未有消息會延續。

現有客戶最高4.5厘

若非全新客戶，現有客戶最高仍有4.5厘，但需為指定的理財客戶。華僑銀行的宏富理財客戶新資金，10萬元起存，3個月存期有4.5厘。

同一個優惠，6個月存期有4.35厘，屬10萬元本金之中最高息。

若非理財客戶，就要數大眾銀行的4.45厘、中銀香港的4.3厘等等。

現有資金4.4厘

如果想簡單以現有資金開立，可留意虛擬銀行，10萬元本金，平安壹賬通的4.4厘最高，屬3個月或4個月存期的優惠。

匯立銀行近日也新推7個月存期，年利率為4.3厘。

本文最後更新日期︰2024年2月1日

責任編輯︰廖毅然

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