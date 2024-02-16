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港元定存｜10萬元定期存款　4.5厘退款優惠　最後今天｜新資金6厘速賺$1,500

收息攻略 07:30 2024/02/16

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10萬元本金做定期存款，3個月存期高見6厘，屬工銀亞洲的全新客戶優惠。6個月最高4.35厘，由華僑銀行提供。

美國利率料維持高企，雖然港元定期存款近日處於減息潮，但有銀行逆市加息，低門檻1000元起存，3個月存期，竟驚現6厘！

不少定期存款優惠的門檻都不低，但如果本金只有10萬元，也有不少高息選擇︰

  • 10萬元本金，3個月存期高見6厘，屬工銀亞洲的全新客戶優惠。
  • 6個月存期最高4.35厘，不限理財客戶，機管局債券的退款也可以開立，半年收息近$2,200。
  • 12個月存期最高4.05厘，僅餘1間銀行有4厘。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
工銀亞洲3.7厘4.15厘
（188天）		6.0厘6厘需為全新客戶
花旗銀行3.2厘3.4厘5.0厘5厘需為全新私人客戶業務戶口
華僑銀行3.8厘4.35厘4.5厘宏富理財客戶新資金
東亞銀行3.95厘4.25厘4.4厘全新顯卓理財客戶
大新銀行/4.0厘4.3厘全新VIP客戶新資金
信銀國際4.05厘4.25厘4.25厘CITICdiamond客戶手機新資金
南洋商業銀行3.75厘4.1厘4.25厘個人客戶新資金
星展銀行3.85厘4.2厘4.15厘網上/手機銀行新資金
大眾銀行3.85厘4.05厘4.05厘手機銀行新資金
Mox Bank3.4厘3.9厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
渣打銀行3.4厘3.7厘3.8厘網上新資金
中銀香港3.4厘3.7厘3.8厘網上或手機銀行新資金
滙豐銀行/3.7厘3.8厘卓越理財尊尚或卓越理財客戶，
其他客戶低0.3百分點
恒生銀行/3.7厘3.8厘網上新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
創興銀行2.7厘3.1厘4.25厘網上銀行/流動理財
信銀國際3.95厘4.2厘4.2厘CITICdiamond客戶手機開立
交銀香港3.8厘4.2厘4.1厘個人客戶以電子渠道開立
南洋商業銀行3.65厘4.0厘4.15厘網上/手機銀行現有資金
星展銀行3.8厘4.15厘4.1厘網上/手機銀行現有資金
天星銀行3.8厘4.1厘4.1厘虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行3.8厘4.1厘
（7個月）		3.8厘虛擬銀行、只有電子渠道
富融銀行3.5厘4.1厘4.1厘虛擬銀行、只有電子渠道
工銀亞洲3.7厘4.0厘4.1厘個人客戶以網上或手機銀行開立
招商永隆3.8厘4.05厘4.05厘手機銀行開立
東亞銀行3.65厘3.95厘4.05厘一般客戶網上現有資金
平安壹賬通3.8厘3.8厘4.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
  • 4.5厘退款優惠倒數

華僑銀行的6個月存期有4.35厘，是10萬元本金之中最高息的半年期港元定存，這優惠原本屬於理財客戶的新資金，但在2月16日或之前，以機管局債券的退款優惠開立，也可獲得此年利率。

該行的3個月存期也有4.5厘，為現有客戶之中最高息的選擇，同樣適用於機管局債券退款優惠。

  • 3個月6厘速賺$1500

10萬元新資金開立港元定存，高息以吸納新客戶為主，就像工銀亞洲的3個月6厘，起存額1000元，上限存10萬元，為「e開戶」的優惠，即個人新客戶透過手機銀行「e定存」開立。

如果是分行開立一般綜合賬戶，工銀亞洲也提供3個月4.7厘，雖然年利率較低，但存款上限則有80萬元，實際賺息金額更多。

至於花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，3個月5厘在2月繼續有。

  • 現有資金4.25厘

如果想簡單以現有資金開立，可留意創興銀行，3個月存期有4.25厘，僅5000元起存便可。

6個月存期的現有資金，則以信銀國際及交銀香港的4.2厘最高，前者需為理財客戶，後者則沒理財客戶要求。

  • 12個月僅餘1個4厘

10萬元本金，12個月存期僅餘1個4厘選擇，為信銀國際的4.05厘，但適用於CITICdiamond（資產值400萬元）客戶的手機新資金，一般客戶也失守4厘。

如果想一般客戶、現有資金，12個月存期大多退守3.8厘，例如星展、招商永隆、交銀香港及一眾虛擬銀行如匯立、平安壹賬通及天星，長息都是3.8厘。

ET至高息
機管局債券｜年三十衝上102.2元　無貨可否追？即睇最新分析（附4.9厘退款優惠詳情）

本文最後更新日期︰2024年2月16日

責任編輯︰廖毅然

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