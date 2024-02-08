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港元定存｜10萬元定期存款　速賺$1,500｜半年收息$2,200

收息攻略 13:58 2024/02/08

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10萬元本金做定期存款，3個月存期高見6厘，屬工銀亞洲的全新客戶優惠。6個月最高4.35厘，由華僑銀行提供。

美國利率料維持高企，雖然港元定期存款近日處於減息潮，但有銀行逆市加息，低門檻1000元起存，3個月存期，竟驚現6厘！

不少定期存款優惠的門檻都不低，但如果本金只有10萬元，也有不少高息選擇︰

  • 10萬元本金，3個月存期高見6厘，屬工銀亞洲的全新客戶優惠。
  • 6個月存期最高4.35厘，不限理財客戶，機管局債券的退款也可以開立，半年收息近$2,200。
  • 12個月存期最高4.05厘，僅餘2間有4厘。

以下簡單兩個表，以新舊資金劃分，皆以10萬元本金為基準，表1是新資金優惠，表2是新舊資金皆可。

表1︰新資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
工銀亞洲3.7厘4.15厘
（188天）		6.0厘6厘需為全新客戶
花旗銀行3.18厘3.47厘5.0厘5厘需為全新私人客戶業務戶口
華僑銀行3.8厘4.35厘4.5厘宏富理財客戶新資金／機管局債券退款
東亞銀行4.0厘4.3厘4.5厘全新顯卓理財客戶
信銀國際4.05厘4.25厘4.25厘CITICdiamond客戶手機新資金
南洋商業銀行3.95厘4.2厘4.3厘個人客戶新資金
大新銀行/4.0厘4.3厘全新VIP客戶新資金
星展銀行3.85厘4.2厘4.15厘網上/手機銀行新資金
大眾銀行3.85厘4.05厘4.15厘手機銀行新資金
Mox Bank3.4厘4.0厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
渣打銀行3.4厘3.9厘4.0厘網上新資金
中銀香港3.4厘3.7厘3.8厘網上或手機銀行新資金
滙豐銀行/3.7厘3.8厘卓越理財尊尚或卓越理財客戶，
其他客戶低0.3百分點
恒生銀行/3.7厘3.8厘網上新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰10萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
創興銀行2.7厘3.1厘4.25厘網上銀行/流動理財
信銀國際3.95厘4.2厘4.2厘CITICdiamond客戶手機開立
南洋商業銀行3.85厘4.1厘4.2厘網上/手機銀行現有資金
交銀香港3.8厘4.2厘4.1厘個人客戶以電子渠道開立
平安壹賬通3.8厘3.8厘4.2厘虛擬銀行，只有電子渠道
星展銀行3.8厘4.15厘4.1厘網上/手機銀行現有資金
天星銀行3.8厘4.1厘4.1厘虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行3.5厘4.1厘4.1厘虛擬銀行、只有電子渠道
工銀亞洲3.7厘4.0厘4.1厘個人客戶以網上或手機銀行開立
招商永隆3.8厘4.05厘4.05厘手機銀行開立
東亞銀行3.6厘3.9厘4.05厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
大眾銀行3.65厘3.85厘3.95厘現有資金開立
匯立銀行3.8厘3.8厘3.8厘虛擬銀行、只有電子渠道
  • 3個月6厘速賺$1500

10萬元新資金開立港元定存，高息以吸納新客戶為主，就像工銀亞洲的3個月6厘，起存額1000元，上限存10萬元，為「e開戶」的優惠，即個人新客戶透過手機銀行「e定存」開立。

如果是分行開立一般綜合賬戶，工銀亞洲也提供3個月4.7厘，雖然年利率較低，但存款上限則有80萬元，實際賺息金額更多。

至於花旗的全新私人客戶業務戶口（資產值800萬元）優惠，3個月5厘在2月繼續有。

定期存款｜不同存期仍有4厘！專家解構美國減息時間點

  • 現有客戶最高4.5厘

若非全新客戶，現有客戶最高仍有4.5厘，屬華僑銀行的優惠，本來需為指定的理財客戶，但近日做機管局債券的退款優惠，相關退款也可開立。

華僑銀行同一個優惠，6個月存期有4.35厘，亦屬10萬元本金之中最高息，半年收息約$2,200。

  • 現有資金4.25厘

如果想簡單以現有資金開立，可留意創興銀行，3個月存期有4.25厘，僅5000元起存便可。

6個月存期的現有資金，則以信銀國際及交銀香港的4.2厘最高，前者需為理財客戶，後者則沒理財客戶要求。

ET至高息
定期存款｜不同存期仍有4厘！專家解構美國減息時間點

本文最後更新日期︰2024年2月8日

責任編輯︰廖毅然

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