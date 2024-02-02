理財個案｜欠按揭600萬　如何滾出1000萬退休　安享晚年？

▲ 今次個案的讀者離退休已開始倒數階段，但仍欠樓按600萬元，不過好在本身有經濟能力，亦有擁有360萬元股票倉，如何可以在退休前滾出1000萬元，償還按揭兼安享晚年？

美國暫時不減息，本港按揭利率在短期內都會維持高企，對很多人來說是龐大負擔。今次個案的讀者離退休已開始倒數階段，但仍欠樓按600萬元，不過好在本身有經濟能力，亦有擁有360萬元股票倉，如何可以在退休前滾出1000萬元，償還按揭兼安享晚年？看看龔成是如何回應。

讀者︰

你好，我是你的舊生， 現有一些長線持有股票的問題， 希望可指教。

以下是背景︰

1） 去年才買樓，還有11年便退休， 到時仍欠樓貸600萬。

2） 退休時， 兩人保證合共有退休金1200萬（但個人目標是兩人共有1600萬）

3） 現有市價60萬港股， 全部坐艇中， 分別是港交（$310買入）， 騰訊（$380買入）及比亞迪（$240買入）

4） 已留有應急錢。

5） 另有100萬現金， 想在來年美股回調10-15%逐步買入， 50%ETF， 50%個股

6） 每月可儲蓄$15000，11年約可儲200萬，打算月供美股

7） 50%ETF： SOXX， DIA， VTI， VHT， BRK.B ； 50%個股： NVDA， TSLA ， META， AAPL， MSFT， GOOGL， META， RACE， LVMUY

目標想將以上60萬港股、100萬美股、及200萬月供美股， 一同滾存， 長線持有11年， 希望達到1000萬（600萬還樓貸， 400萬幫補退休金）

你認為我方向正確嗎？

我的選股又如何呢？

謝謝指教

龔成︰

其實你資產和收入算是不錯，但退休規劃中有幾點要留意。

若我以你每月能投入$15000 + 現有資產160萬計，若按年能做到10%增值，11年後大約會有750萬，跟你目標1000萬有點距離。

以下除了要留意地方，也給你一些方向，等你自己可以衡量翻個，邊個最終做法較適合自己︰

1）以你現時的年齡，其實要開始為退休做準備，一般建議增值可以，但唔可以太進取。最好係集中係一D「平穩增值股」。

但你的港美股組合中，大部份都屬於潛力股，風險較高。長線建議你用以下股票做主力，不過佢地增長力較弱，但勝在較穏陣，減少你退休時回報的不確定性。

平穩增值股，例如指數基金，美股如（VOO）、港股如盈富（2800），另外再加：美股如巴郡（BRK.B）、蘋果公司（AAPL）、迪士尼（DIS）、Costco好市多（COST）、麥當勞（MCD）、可樂（KO）、港股如中銀（2388）、港鐵（0066）、恆基（0012）、港交所（0388）、領展（0823）、長建（1038）等，你可以了解下，並從中選股。

2） 你要加入美股係可以，但留意平衡配置，唔好比個別地區佔組合7成以上。另外，現時美股處於合理區的中上至頂部位置，不是大手買入的時候，你可以先小注或月供都得。

3） 你現時選取的個股組合，非常集中科技行業，本身科技類風險高，你年紀就已經不宜持有太多。再加上，任何行業都不應佔組合3成以上，以免過度集中性風險過高。建議將資金慢慢分配到不同行業會較好。

4） 頭先講11年後大概只有$750萬，離你的目標有點差距，你能夠做的就是拉長投資時間，加大供款金額或者努力增加知識，加大投資回報。

5） 另外，你現有物業到時候可以做逆按揭，去加大現金流，睇下足唔足以填補到這個資金缺口。

【本文獲龔成授權轉載】

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