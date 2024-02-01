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Visa電車支付優惠延至7月底 單程滿$3減$1

精明消費 18:12 2024/02/01

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Visa電車支付優惠延至7月底 單程滿$3減$1

Visa與香港電車宣布延長優惠期至今年7月31日，乘客由即日起凡使用Visa感應式信用卡、扣賬卡和預付卡，或通過電子錢包綁定Visa卡繳付電車車費，可享港幣3元減1元的折扣優惠。

Visa付電車車費 單程滿$3減$1

Visa及香港電車去年7月在電車上正式啟動Visa付款服務，並推出「3減1」支付折扣，成為電車歷年為期最長的消費推廣優惠。

【優惠有效期】：2023年7月6日～2024年7月31日

【使用方法】：搭乘香港電車有限公司營運的電車路線，以有效Visa主卡或附屬卡支付單程車費港幣$3或以上，最多可享港幣1元折扣。

【注意事項】：

  • 某些優惠不適用於公眾假期、公眾假期前夕、節日、節日前夕及商戶指定的日期，詳情聯絡商戶查詢；
  • 優惠不可與商戶提供的任何其他折扣優惠、推廣、優惠票價或任何票價優惠計劃、折扣券、現金券及任何電車月票同時使用。

去年首三季 Visa交通費交易額超前兩年總和

VisaNet數據顯示，透過Visa在香港交通運輸系統中（航空交通除外）進行的交易次數，由 2022年首九個月的七位數字，增長至2023年同期的八位數字。而2023年首九個月，透過Visa在香港交通運輸系統中 (航空交通除外) 進行的交易總額，已超越2022年與2021年兩年同期相加的總額。

撰文：葉雨

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欄名 : 消費錦囊

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