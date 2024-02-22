50萬港元定期存款｜4.6厘收息近$6,000、7款4.4厘或以上

▲ 50萬港元定期存款，目前最高有5厘年利率，7款高達4.4厘或以上，輕鬆收息賺取被動收入。

定期存款往往有很多附帶條件，有時要多達百萬元新資金，有時需為新客戶或高端理財客戶，如果本金50萬元，新資金及現有資金的優惠又如何？本文比較近20銀行的高息港元定存，以下先介紹最高息的50萬本金定存。

50萬定存最高息之選（請按下圖）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

50萬元本金 ，12個月存期最高3.95厘，1年收息$19,750。

，12個月存期最高3.95厘，1年收息$19,750。 6個月存期有4.35厘，半年收息近$11,000。

3個月存期，數間銀行有4.5厘或以上，最少收息逾$5,600。

以下簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分︰

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 花旗銀行 3.24厘 3.42厘 5.0厘 5厘需為全新私人客戶業務戶口 工銀亞洲 3.7厘 4.15厘

（188天） 4.7厘 4.7厘需為全新客戶 富邦銀行 3.8厘 4.1厘 4.6厘 手機銀行新資金 大新銀行 / 4.3厘 4.6厘 全新VIP客戶新資金 華僑銀行 3.8厘 4.35厘 4.5厘 宏富理財客戶新資金 東亞銀行 3.95厘 4.25厘 4.4厘 全新顯卓理財客戶 創興銀行 2.85厘 3.25厘 4.4厘 4.4厘需為全新客戶 集友銀行 3.45厘 4.15厘 4.3厘 分行新資金 信銀國際 3.95厘 4.25厘 4.25厘 CITICdiamond客戶手機新資金 南洋商業銀行 3.75厘 4.1厘 4.25厘 個人客戶新資金 大眾銀行 3.9厘 4.2厘 4.2厘 手機銀行新資金 星展銀行 3.75厘 4.05厘 4.05厘 網上/手機銀行新資金 Mox Bank 3.4厘 3.9厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打銀行 3.4厘 3.7厘 3.8厘 網上新資金 滙豐銀行 / 3.7厘 3.8厘 卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.3百分點 恒生銀行 / 3.7厘 3.8厘 網上新資金 中銀香港 3.4厘 3.4厘 3.5厘 網上或手機銀行新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 創興銀行 2.85厘 3.25厘 4.3厘 網上銀行/流動理財 信銀國際 3.85厘 4.2厘 4.2厘 CITICdiamond客戶手機開立 招商永隆 3.9厘 4.15厘 4.15厘 手機銀行開立 工銀亞洲 3.7厘 4.0厘 4.2厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 南洋商業銀行 3.65厘 4.0厘 4.15厘 網上/手機銀行現有資金 集友銀行 3.45厘 4.0厘 4.15厘 於分行或電子渠道以現有資金開立 匯立銀行 3.8厘 4.1厘

（7個月） 3.8厘 虛擬銀行、只有電子渠道 交銀香港 3.75厘 4.05厘 4.1厘 個人客戶以電子渠道開立 富融銀行 3.5厘 4.0厘 4.1厘 虛擬銀行、只有電子渠道 東亞銀行 3.65厘 3.95厘 4.05厘 一般客戶網上現有資金 星展銀行 3.7厘 4.0厘 4.0厘 手機銀行現有資金 平安壹賬通 3.8厘 3.8厘 4.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 天星銀行 3.6厘 3.8厘 3.9厘 虛擬銀行，只有電子渠道

4大銀行全線低於4厘

本周中銀香港再減存息，3個月減至3.5厘，6個月減至3.4厘，比滙豐、中銀香港及恒生更低。而上述4大銀行的一般客戶，目前都全線低於4厘。

新客戶5厘速賺6250元

50萬元做定期存款，最高息是花旗銀行的5厘，雖然一季仍可速賺6250元。不過這優惠條件不菲，需為全新高端理財客戶，又要持有指定產品結餘。

工銀亞洲也設有新客戶6厘，可惜本金設有10萬元上限。但若是50萬元本金，該行另有全新客戶優惠4.7厘，10萬元至80萬元可起存，若做50萬元，3個月可速$5,875。

留意這是全新客戶的優惠，但不需要高端理財客戶也可開立，一般綜合帳戶便可。

存款保障升級！80萬元All in定存 收息逾$30,000｜被動收入靠自己

現有客戶、新資金4.6厘

本周富邦銀行加存息，3個月存期由4.4厘加至4.6厘，現有客戶也適用，需於手機銀行以新資金開立，為目前不需開新戶之中最高息，也沒有理財戶口要求。

華僑銀行的3個月存期繼續有4.5厘，屬於理財客戶的新資金優惠。同等門檻、6個月存期有4.35厘，屬50萬元本金之中全城最高，半年收息近11,000元。

東亞銀行的3個月存期新資金都有4.5厘，但需為全新理財客戶。至於上周減息的大新銀行，本周重新加至4.6厘，但需為全新VIP客戶。

現有資金4.3厘、低門檻

創興銀行逆市加息，50萬元現有資金、於電子渠道開立定存，3個月年利率4.3厘，雖然本周略減了0.1厘，但屬於現有資金優惠中最高息。

如果存期有7個月，匯立銀行本月新推4.1厘年利率，50萬元本金，期內可賺息約12000元。

6個月存期方面，信銀國際的現有資金達4.2厘，但需高端理財客戶。

50萬元本金 2銀行銀收息逾$20,000

目前最高的12個存期有4厘，但起存額要達百萬元以上。50萬元本金，12個月存期最高3.95厘。以下列舉50萬元能夠開立的長存期︰

信銀國際1年3.95厘（CITICdiamond客戶手機新資金）

東亞銀行1年3.95厘（全新顯卓私人理財客戶）

大眾銀行3.9厘（手機銀行新資金）

招商永隆3.9厘（手機銀行開立）

匯立銀行3.8厘（虛擬銀行）

平安壹賬通3.8厘（虛擬銀行）

本文最後更新日期︰2024年2月12日

責任編輯︰廖毅然

更多高息存款︰

定期存款利率邊間好？現有資金重上4.5厘、新資金6厘破頂（附不同存期最高息之選）

美元定期存款｜5.58厘破頂年利率 減息前夕 鎖定15銀行5厘高息

港元定存｜10萬元定期存款 速賺$1,500｜半年收息$2,200

===============

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料