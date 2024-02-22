50萬港元定期存款｜4.6厘收息近$6,000、7款4.4厘或以上

下一篇文章
10萬港元定期存款｜新資金6厘速賺$1,500！半年期4.35厘
定期存款往往有很多附帶條件，有時要多達百萬元新資金，有時需為新客戶或高端理財客戶，如果本金50萬元，新資金及現有資金的優惠又如何？本文比較近20銀行的高息港元定存，以下先介紹最高息的50萬本金定存。
50萬定存最高息之選（請按下圖）
以下簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分︰
|表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|花旗銀行
|3.24厘
|3.42厘
|5.0厘
|5厘需為全新私人客戶業務戶口
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.15厘
（188天）
|4.7厘
|4.7厘需為全新客戶
|富邦銀行
|3.8厘
|4.1厘
|4.6厘
|手機銀行新資金
|大新銀行
|/
|4.3厘
|4.6厘
|全新VIP客戶新資金
|華僑銀行
|3.8厘
|4.35厘
|4.5厘
|宏富理財客戶新資金
|東亞銀行
|3.95厘
|4.25厘
|4.4厘
|全新顯卓理財客戶
|創興銀行
|2.85厘
|3.25厘
|4.4厘
|4.4厘需為全新客戶
|集友銀行
|3.45厘
|4.15厘
|4.3厘
|分行新資金
|信銀國際
|3.95厘
|4.25厘
|4.25厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|南洋商業銀行
|3.75厘
|4.1厘
|4.25厘
|個人客戶新資金
|大眾銀行
|3.9厘
|4.2厘
|4.2厘
|手機銀行新資金
|星展銀行
|3.75厘
|4.05厘
|4.05厘
|網上/手機銀行新資金
|Mox Bank
|3.4厘
|3.9厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|渣打銀行
|3.4厘
|3.7厘
|3.8厘
|網上新資金
|滙豐銀行
|/
|3.7厘
|3.8厘
|卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.3百分點
|恒生銀行
|/
|3.7厘
|3.8厘
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|3.4厘
|3.5厘
|網上或手機銀行新資金
|表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|創興銀行
|2.85厘
|3.25厘
|4.3厘
|網上銀行/流動理財
|信銀國際
|3.85厘
|4.2厘
|4.2厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|招商永隆
|3.9厘
|4.15厘
|4.15厘
|手機銀行開立
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.0厘
|4.2厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
|南洋商業銀行
|3.65厘
|4.0厘
|4.15厘
|網上/手機銀行現有資金
|集友銀行
|3.45厘
|4.0厘
|4.15厘
|於分行或電子渠道以現有資金開立
|匯立銀行
|3.8厘
|4.1厘
（7個月）
|3.8厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|交銀香港
|3.75厘
|4.05厘
|4.1厘
|個人客戶以電子渠道開立
|富融銀行
|3.5厘
|4.0厘
|4.1厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|東亞銀行
|3.65厘
|3.95厘
|4.05厘
|一般客戶網上現有資金
|星展銀行
|3.7厘
|4.0厘
|4.0厘
|手機銀行現有資金
|平安壹賬通
|3.8厘
|3.8厘
|4.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|天星銀行
|3.6厘
|3.8厘
|3.9厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
4大銀行全線低於4厘
本周中銀香港再減存息，3個月減至3.5厘，6個月減至3.4厘，比滙豐、中銀香港及恒生更低。而上述4大銀行的一般客戶，目前都全線低於4厘。
新客戶5厘速賺6250元
50萬元做定期存款，最高息是花旗銀行的5厘，雖然一季仍可速賺6250元。不過這優惠條件不菲，需為全新高端理財客戶，又要持有指定產品結餘。
工銀亞洲也設有新客戶6厘，可惜本金設有10萬元上限。但若是50萬元本金，該行另有全新客戶優惠4.7厘，10萬元至80萬元可起存，若做50萬元，3個月可速$5,875。
留意這是全新客戶的優惠，但不需要高端理財客戶也可開立，一般綜合帳戶便可。
存款保障升級！80萬元All in定存 收息逾$30,000｜被動收入靠自己
現有客戶、新資金4.6厘
本周富邦銀行加存息，3個月存期由4.4厘加至4.6厘，現有客戶也適用，需於手機銀行以新資金開立，為目前不需開新戶之中最高息，也沒有理財戶口要求。
華僑銀行的3個月存期繼續有4.5厘，屬於理財客戶的新資金優惠。同等門檻、6個月存期有4.35厘，屬50萬元本金之中全城最高，半年收息近11,000元。
東亞銀行的3個月存期新資金都有4.5厘，但需為全新理財客戶。至於上周減息的大新銀行，本周重新加至4.6厘，但需為全新VIP客戶。
現有資金4.3厘、低門檻
創興銀行逆市加息，50萬元現有資金、於電子渠道開立定存，3個月年利率4.3厘，雖然本周略減了0.1厘，但屬於現有資金優惠中最高息。
如果存期有7個月，匯立銀行本月新推4.1厘年利率，50萬元本金，期內可賺息約12000元。
6個月存期方面，信銀國際的現有資金達4.2厘，但需高端理財客戶。
50萬元本金 2銀行銀收息逾$20,000
目前最高的12個存期有4厘，但起存額要達百萬元以上。50萬元本金，12個月存期最高3.95厘。以下列舉50萬元能夠開立的長存期︰
本文最後更新日期︰2024年2月12日
責任編輯︰廖毅然
更多高息存款︰
定期存款利率邊間好？現有資金重上4.5厘、新資金6厘破頂（附不同存期最高息之選）
美元定期存款｜5.58厘破頂年利率 減息前夕 鎖定15銀行5厘高息
港元定存｜10萬元定期存款 速賺$1,500｜半年收息$2,200
===============
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息