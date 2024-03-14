50萬港元定期存款｜收息$21,000、推介4款收息2萬元！被動收入最佳之選

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10萬港元定期存款｜收息高達$4,200、10大銀行現有資金4厘
雖然港股回升，但若有部分資產想保本，仍可留意港元定期存款。眼見不少高息都要百萬元起存，本網搜羅50萬元本金的好選擇。
50萬港元做定期存款，最多可收息$21,000，本文介紹4款定存產品，都可以用50萬換來最少2萬元的被動收入。
50萬定存最高息之選（請按下圖）
以下簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分︰
|表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|花旗銀行
|3.29厘
|3.47厘
|5.0厘
|5厘需為全新私人客戶業務戶口
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.1厘
|4.58厘
（4個月）
|4.58厘需為全新客戶
|創興銀行
|2.85厘
|3.25厘
|4.4厘
|4.4厘需為全新客戶
|信銀國際
|4.2厘
|4.33厘
|4.35厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|大眾銀行
|4.0厘
|4.2厘
|4.3厘
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|3.75厘
|4.25厘
|4.3厘
|全新顯卓理財客戶
|富邦銀行
|4.1厘
|4.2厘
|4.2厘
|手機銀行新資金
|華僑銀行
|3.7厘
|4.2厘
|3.8厘
|宏富理財客戶新資金
|星展銀行
|3.7厘
|4.0厘
|3.95厘
|網上/手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|3.7厘
|4.0厘
|4.0厘
|個人客戶新資金
|集友銀行
|3.45厘
|4.05厘
|3.95厘
|分行新資金
|大新銀行
|/
|3.5厘
|3.8厘
|全新VIP客戶新資金
|渣打銀行
|3.4厘
|3.65厘
|3.6厘
|網上新資金
|滙豐銀行
|/
|3.5厘
|3.6厘
|卓越理財尊尚或卓越理財客戶，
其他客戶低0.3百分點
|恒生銀行
|/
|3.5厘
|3.6厘
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|3.4厘
|3.5厘
|網上或手機銀行新資金
|表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|信銀國際
|4.2厘
|4.33厘
|4.35厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|平安壹賬通
|4.0厘
|3.8厘
|4.2厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|招商永隆
|3.9厘
|4.15厘
|4.15厘
|手機銀行開立
|富融銀行
|3.5厘
|4.0厘
|4.1厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|工銀亞洲
|3.7厘
|3.9厘
|4.1厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
|創興銀行
|2.85厘
|3.25厘
|4.1厘
|網上銀行/流動理財
|東亞銀行
|3.55厘
|4.05厘
|4.05厘
|理財客戶網上現有資金
|天星銀行
|3.8厘
|4.0厘
|3.8厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|交銀香港
|3.7厘
|4.0厘
|3.95厘
|個人客戶以電子渠道開立
|匯立銀行
|3.7厘
|4.0厘
|3.7厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|星展銀行
|3.65厘
|3.95厘
|3.9厘
|手機銀行現有資金
|南洋商業銀行
|3.6厘
|3.9厘
|3.9厘
|網上/手機銀行現有資金
賺息2萬元的選擇
目前最高的12個存期有4.2厘，50萬元本金，可收息達2.1萬元，屬信銀國際的指定理財客戶優惠，但其實一般客戶都有4厘。
50萬元本金、一年收息4厘抗通脹的選擇︰
新客戶速賺7600元
50萬元做定期存款，最高息是花旗銀行的5厘，熟悉的讀者可能了解，這是持續了多個月的全新私人客戶業務戶口的優惠，且要持有指定產品結存。若是全新Citigold客戶也有4.8厘。
工銀亞洲也設有新客戶6厘，可惜本金設有10萬元上限。但若是50萬元本金，該行另有全新客戶優惠4.58厘，10萬元至80萬元可起存，若做50萬元，4個月可速逾$7,600。
留意這是全新客戶的優惠，但不需要高端理財客戶也可開立，一般綜合帳戶便可。
6個月4.33厘
6個月存期仍以信銀國際的理財客戶優惠最高，有4.33厘，一般客戶4.23厘也屬高水平，且新舊資金都可以。
以下是50萬元本金，6個月存期的4厘之選︰
一般客戶、3個月4.3厘
3個月存期，花旗、工銀、創興等都有全新客戶優惠，介乎4.4厘至5厘；信銀國際的4.35厘，則屬高端理財客戶要求。
一般客戶而言，大眾銀行較高息，手機新資金有4.3厘，屬3個月存期；富邦銀行及平安壹賬通均有4.2厘，招商永隆4.15厘，富融、創興及工銀亞洲4.1厘，上述均為3個月存期，同樣無指定戶口要求。
本文最後更新日期︰2024年3月14日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息