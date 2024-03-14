50萬港元定期存款｜收息$21,000、推介4款收息2萬元！被動收入最佳之選

▲ 50萬港元做定期存款，最多可收息$21,000，本文介紹4款定存產品，都可以用50萬換來最少2萬元的被動收入。

雖然港股回升，但若有部分資產想保本，仍可留意港元定期存款。眼見不少高息都要百萬元起存，本網搜羅50萬元本金的好選擇。

50萬港元做定期存款，最多可收息$21,000，本文介紹4款定存產品，都可以用50萬換來最少2萬元的被動收入。

50萬定存最高息之選（請按下圖）

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50萬元本金 ，12個月存期最高4.2厘，1年收息$21,000。

，12個月存期最高4.2厘，1年收息$21,000。 一般客戶也有4.1厘，1年收息逾2萬元。

6個月存期有4.33厘，半年收息約$10,800。

3個月存期，多個4厘選擇，新客戶最高5厘。

以下簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分︰

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 花旗銀行 3.29厘 3.47厘 5.0厘 5厘需為全新私人客戶業務戶口 工銀亞洲 3.7厘 4.1厘 4.58厘

（4個月） 4.58厘需為全新客戶 創興銀行 2.85厘 3.25厘 4.4厘 4.4厘需為全新客戶 信銀國際 4.2厘 4.33厘 4.35厘 CITICdiamond客戶手機新資金 大眾銀行 4.0厘 4.2厘 4.3厘 手機銀行新資金 東亞銀行 3.75厘 4.25厘 4.3厘 全新顯卓理財客戶 富邦銀行 4.1厘 4.2厘 4.2厘 手機銀行新資金 華僑銀行 3.7厘 4.2厘 3.8厘 宏富理財客戶新資金 星展銀行 3.7厘 4.0厘 3.95厘 網上/手機銀行新資金 南洋商業銀行 3.7厘 4.0厘 4.0厘 個人客戶新資金 集友銀行 3.45厘 4.05厘 3.95厘 分行新資金 大新銀行 / 3.5厘 3.8厘 全新VIP客戶新資金 渣打銀行 3.4厘 3.65厘 3.6厘 網上新資金 滙豐銀行 / 3.5厘 3.6厘 卓越理財尊尚或卓越理財客戶，

其他客戶低0.3百分點 恒生銀行 / 3.5厘 3.6厘 網上新資金 中銀香港 3.4厘 3.4厘 3.5厘 網上或手機銀行新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 信銀國際 4.2厘 4.33厘 4.35厘 CITICdiamond客戶手機開立 平安壹賬通 4.0厘 3.8厘 4.2厘 虛擬銀行，只有電子渠道 招商永隆 3.9厘 4.15厘 4.15厘 手機銀行開立 富融銀行 3.5厘 4.0厘 4.1厘 虛擬銀行、只有電子渠道 工銀亞洲 3.7厘 3.9厘 4.1厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 創興銀行 2.85厘 3.25厘 4.1厘 網上銀行/流動理財 東亞銀行 3.55厘 4.05厘 4.05厘 理財客戶網上現有資金 天星銀行 3.8厘 4.0厘 3.8厘 虛擬銀行，只有電子渠道 交銀香港 3.7厘 4.0厘 3.95厘 個人客戶以電子渠道開立 匯立銀行 3.7厘 4.0厘 3.7厘 虛擬銀行、只有電子渠道 星展銀行 3.65厘 3.95厘 3.9厘 手機銀行現有資金 南洋商業銀行 3.6厘 3.9厘 3.9厘 網上/手機銀行現有資金

賺息2萬元的選擇

目前最高的12個存期有4.2厘，50萬元本金，可收息達2.1萬元，屬信銀國際的指定理財客戶優惠，但其實一般客戶都有4厘。

50萬元本金、一年收息4厘抗通脹的選擇︰

信銀國際4.2厘（CITICdiamond客戶、新舊資金皆可）

信銀國際4.1厘（一般客戶、新舊資金皆可）

富邦銀行4.1厘（手機新資金，無指定戶口要求）

大眾銀行4厘（手機新資金，無指定戶口要求）

平安壹賬通4厘（新舊資金皆可，無指定戶口要求）

新客戶速賺7600元

50萬元做定期存款，最高息是花旗銀行的5厘，熟悉的讀者可能了解，這是持續了多個月的全新私人客戶業務戶口的優惠，且要持有指定產品結存。若是全新Citigold客戶也有4.8厘。

工銀亞洲也設有新客戶6厘，可惜本金設有10萬元上限。但若是50萬元本金，該行另有全新客戶優惠4.58厘，10萬元至80萬元可起存，若做50萬元，4個月可速逾$7,600。

留意這是全新客戶的優惠，但不需要高端理財客戶也可開立，一般綜合帳戶便可。

6個月4.33厘

6個月存期仍以信銀國際的理財客戶優惠最高，有4.33厘，一般客戶4.23厘也屬高水平，且新舊資金都可以。

以下是50萬元本金，6個月存期的4厘之選︰

東亞銀行4.25厘（全新理財客戶）

大眾銀行4.2厘（手機新資金）

富邦銀行4.2厘（手機新資金）

華僑銀行4.2厘（理財客戶新資金）

工銀亞洲4.1厘（網上開立）

交銀香港4厘（現有資金）

富融銀行4厘（現有資金）

天星銀行4厘（現有資金）

一般客戶、3個月4.3厘

3個月存期，花旗、工銀、創興等都有全新客戶優惠，介乎4.4厘至5厘；信銀國際的4.35厘，則屬高端理財客戶要求。

一般客戶而言，大眾銀行較高息，手機新資金有4.3厘，屬3個月存期；富邦銀行及平安壹賬通均有4.2厘，招商永隆4.15厘，富融、創興及工銀亞洲4.1厘，上述均為3個月存期，同樣無指定戶口要求。

本文最後更新日期︰2024年3月14日

責任編輯︰廖毅然

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