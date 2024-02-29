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50萬港元定期存款｜一年收息$2萬、6個月賺逾$1.1萬｜被動收入最佳之選

收息攻略 20:10 2024/02/29

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如果有50萬元本金，定期存款可以收息幾多？新資金及現有資金的年利率又如何？本文比較逾20銀行的港元定存，以下先介紹最高息的選擇。

雖然港股回穩、樓市撤辣，但若有部分資產想保本，仍可留意港元定期存款。雖然不少高息都要百萬元起存，但其實50萬元本金也有好選擇。

如果本金50萬元，定存新資金及現有資金的優惠又如何？本文比較逾20銀行的港元定存，以下先介紹最高息的選擇。

50萬定存最高息之選（請按下圖）

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  • 50萬元本金，12個月存期最高4厘，1年收息$20,000。
  • 6個月存期有4.5厘，半年收息逾$11,000。
  • 3個月存期，仍有數間銀行有4.5厘或以上，最少收息逾$5,600。

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以下簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分︰

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
大新銀行/4.3厘5.0厘5厘需為指定分行全新理財客戶
花旗銀行3.24厘3.42厘5.0厘5厘需為全新私人客戶業務戶口
工銀亞洲3.7厘4.15厘（188天）4.7厘4.7厘需為全新客戶
富邦銀行3.8厘4.1厘4.6厘手機銀行新資金
東亞銀行3.95厘4.25厘4.4厘全新顯卓理財客戶
創興銀行2.85厘3.25厘4.4厘4.4厘需為全新客戶
大眾銀行4.0厘4.2厘4.3厘手機銀行新資金
集友銀行3.45厘4.15厘4.3厘分行新資金
信銀國際3.95厘4.25厘4.25厘CITICdiamond客戶手機新資金
華僑銀行3.8厘4.25厘4.2厘宏富理財客戶新資金
星展銀行3.75厘4.05厘4.0厘網上/手機銀行新資金
南洋商業銀行3.7厘4.0厘4.0厘個人客戶新資金
Mox Bank3.4厘3.8厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
渣打銀行3.4厘3.7厘3.8厘網上新資金
滙豐銀行/3.7厘3.8厘卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.3百分點
恒生銀行/3.6厘3.7厘網上新資金
中銀香港3.4厘3.4厘3.5厘網上或手機銀行新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
匯立銀行3.7厘4.5厘3.7厘虛擬銀行、只有電子渠道
創興銀行2.85厘3.25厘4.3厘網上銀行/流動理財
信銀國際3.85厘4.2厘4.2厘CITICdiamond客戶手機開立
招商永隆3.9厘4.15厘4.15厘手機銀行開立
工銀亞洲3.7厘4.0厘4.2厘個人客戶以網上或手機銀行開立
集友銀行3.45厘4.0厘4.15厘於分行或電子渠道以現有資金開立
富融銀行3.5厘4.0厘4.1厘虛擬銀行、只有電子渠道
交銀香港3.75厘4.0厘4.05厘個人客戶以電子渠道開立
東亞銀行3.65厘3.95厘4.05厘一般客戶網上現有資金
平安壹賬通4.0厘3.8厘4.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
星展銀行3.7厘4.0厘4.0厘手機銀行現有資金
南洋商業銀行3.6厘3.9厘3.9厘網上/手機銀行現有資金
天星銀行3.6厘3.8厘3.9厘虛擬銀行，只有電子渠道

 

4大銀行全線低於4厘

本周恒生銀行再減存息，3個月減至3.7厘，6個月減至3.5厘，比滙豐及渣打更低。而目前4間大型銀行的一般客戶牌價，都全線低於4厘。

12個月重返4厘、賺息兩萬元

目前最高的12個存期有4厘，50萬元本金，可收息達2萬元。以下列舉50萬元能夠開立的長存期︰

  • 大眾銀行4厘（手機銀行新資金）
  • 平安壹賬通4厘（虛擬銀行、現有資金）
  • 信銀國際1年3.95厘（CITICdiamond客戶手機新資金）
  • 東亞銀行1年3.95厘（全新顯卓私人理財客戶）
  • 招商永隆3.9厘（手機銀行、現有資金）
  • 富邦銀行3.8厘（手機銀行新資金）

新客戶5厘速賺6250元

50萬元做定期存款，最高息是大新銀行的5厘，雖然一季仍可速賺6250元。不過只限在指定分行開立，且需為指定理財戶口。詳情可【按此】

工銀亞洲也設有新客戶6厘，可惜本金設有10萬元上限。但若是50萬元本金，該行另有全新客戶優惠4.7厘，10萬元至80萬元可起存，若做50萬元，3個月可速$5,875。

留意這是全新客戶的優惠，但不需要高端理財客戶也可開立，一般綜合帳戶便可。

現有客戶、新資金4.6厘

富邦銀行早前加存息，3個月存期由4.4厘加至4.6厘，現有客戶也適用，需於手機銀行以新資金開立，為目前不需開新戶之中最高息，也沒有理財戶口要求。

現有資金4.3厘、低門檻

創興銀行近期逆市加息，50萬元現有資金、於電子渠道開立定存，3個月年利率4.3厘，雖然本周略減了0.1厘，但屬於現有資金優惠中最高息。

6個月存期方面，信銀國際的現有資金達4.2厘，但需高端理財客戶。

本文最後更新日期︰2024年2月29日

責任編輯︰廖毅然

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