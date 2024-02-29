50萬港元定期存款｜一年收息$2萬、6個月賺逾$1.1萬｜被動收入最佳之選

▲ 如果有50萬元本金，定期存款可以收息幾多？新資金及現有資金的年利率又如何？本文比較逾20銀行的港元定存，以下先介紹最高息的選擇。

雖然港股回穩、樓市撤辣，但若有部分資產想保本，仍可留意港元定期存款。雖然不少高息都要百萬元起存，但其實50萬元本金也有好選擇。

如果本金50萬元，定存新資金及現有資金的優惠又如何？本文比較逾20銀行的港元定存，以下先介紹最高息的選擇。

50萬定存最高息之選（請按下圖）

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50萬元本金 ，12個月存期最高4厘，1年收息$20,000。

，12個月存期最高4厘，1年收息$20,000。 6個月存期有4.5厘，半年收息逾$11,000。

3個月存期，仍有數間銀行有4.5厘或以上，最少收息逾$5,600。

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以下簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分︰

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 大新銀行 / 4.3厘 5.0厘 5厘需為指定分行全新理財客戶 花旗銀行 3.24厘 3.42厘 5.0厘 5厘需為全新私人客戶業務戶口 工銀亞洲 3.7厘 4.15厘（188天） 4.7厘 4.7厘需為全新客戶 富邦銀行 3.8厘 4.1厘 4.6厘 手機銀行新資金 東亞銀行 3.95厘 4.25厘 4.4厘 全新顯卓理財客戶 創興銀行 2.85厘 3.25厘 4.4厘 4.4厘需為全新客戶 大眾銀行 4.0厘 4.2厘 4.3厘 手機銀行新資金 集友銀行 3.45厘 4.15厘 4.3厘 分行新資金 信銀國際 3.95厘 4.25厘 4.25厘 CITICdiamond客戶手機新資金 華僑銀行 3.8厘 4.25厘 4.2厘 宏富理財客戶新資金 星展銀行 3.75厘 4.05厘 4.0厘 網上/手機銀行新資金 南洋商業銀行 3.7厘 4.0厘 4.0厘 個人客戶新資金 Mox Bank 3.4厘 3.8厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打銀行 3.4厘 3.7厘 3.8厘 網上新資金 滙豐銀行 / 3.7厘 3.8厘 卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.3百分點 恒生銀行 / 3.6厘 3.7厘 網上新資金 中銀香港 3.4厘 3.4厘 3.5厘 網上或手機銀行新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 匯立銀行 3.7厘 4.5厘 3.7厘 虛擬銀行、只有電子渠道 創興銀行 2.85厘 3.25厘 4.3厘 網上銀行/流動理財 信銀國際 3.85厘 4.2厘 4.2厘 CITICdiamond客戶手機開立 招商永隆 3.9厘 4.15厘 4.15厘 手機銀行開立 工銀亞洲 3.7厘 4.0厘 4.2厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 集友銀行 3.45厘 4.0厘 4.15厘 於分行或電子渠道以現有資金開立 富融銀行 3.5厘 4.0厘 4.1厘 虛擬銀行、只有電子渠道 交銀香港 3.75厘 4.0厘 4.05厘 個人客戶以電子渠道開立 東亞銀行 3.65厘 3.95厘 4.05厘 一般客戶網上現有資金 平安壹賬通 4.0厘 3.8厘 4.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 星展銀行 3.7厘 4.0厘 4.0厘 手機銀行現有資金 南洋商業銀行 3.6厘 3.9厘 3.9厘 網上/手機銀行現有資金 天星銀行 3.6厘 3.8厘 3.9厘 虛擬銀行，只有電子渠道

4大銀行全線低於4厘

本周恒生銀行再減存息，3個月減至3.7厘，6個月減至3.5厘，比滙豐及渣打更低。而目前4間大型銀行的一般客戶牌價，都全線低於4厘。

12個月重返4厘、賺息兩萬元

目前最高的12個存期有4厘，50萬元本金，可收息達2萬元。以下列舉50萬元能夠開立的長存期︰

大眾銀行4厘（手機銀行新資金）

平安壹賬通4厘（虛擬銀行、現有資金）

信銀國際1年3.95厘（CITICdiamond客戶手機新資金）

東亞銀行1年3.95厘（全新顯卓私人理財客戶）

招商永隆3.9厘（手機銀行、現有資金）

富邦銀行3.8厘（手機銀行新資金）

新客戶5厘速賺6250元

50萬元做定期存款，最高息是大新銀行的5厘，雖然一季仍可速賺6250元。不過只限在指定分行開立，且需為指定理財戶口。詳情可【按此】。

工銀亞洲也設有新客戶6厘，可惜本金設有10萬元上限。但若是50萬元本金，該行另有全新客戶優惠4.7厘，10萬元至80萬元可起存，若做50萬元，3個月可速$5,875。

留意這是全新客戶的優惠，但不需要高端理財客戶也可開立，一般綜合帳戶便可。

現有客戶、新資金4.6厘

富邦銀行早前加存息，3個月存期由4.4厘加至4.6厘，現有客戶也適用，需於手機銀行以新資金開立，為目前不需開新戶之中最高息，也沒有理財戶口要求。

現有資金4.3厘、低門檻

創興銀行近期逆市加息，50萬元現有資金、於電子渠道開立定存，3個月年利率4.3厘，雖然本周略減了0.1厘，但屬於現有資金優惠中最高息。

6個月存期方面，信銀國際的現有資金達4.2厘，但需高端理財客戶。

本文最後更新日期︰2024年2月29日

責任編輯︰廖毅然

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