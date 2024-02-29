50萬港元定期存款｜一年收息$2萬、6個月賺逾$1.1萬｜被動收入最佳之選
雖然港股回穩、樓市撤辣，但若有部分資產想保本，仍可留意港元定期存款。雖然不少高息都要百萬元起存，但其實50萬元本金也有好選擇。
如果本金50萬元，定存新資金及現有資金的優惠又如何？本文比較逾20銀行的港元定存，以下先介紹最高息的選擇。
50萬定存最高息之選（請按下圖）
- 50萬元本金，12個月存期最高4厘，1年收息$20,000。
- 6個月存期有4.5厘，半年收息逾$11,000。
- 3個月存期，仍有數間銀行有4.5厘或以上，最少收息逾$5,600。
港元定存攻略｜250萬元高息到期點部署？盤點4大「安全牌」！
以下簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分︰
|表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|大新銀行
|/
|4.3厘
|5.0厘
|5厘需為指定分行全新理財客戶
|花旗銀行
|3.24厘
|3.42厘
|5.0厘
|5厘需為全新私人客戶業務戶口
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.15厘（188天）
|4.7厘
|4.7厘需為全新客戶
|富邦銀行
|3.8厘
|4.1厘
|4.6厘
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|3.95厘
|4.25厘
|4.4厘
|全新顯卓理財客戶
|創興銀行
|2.85厘
|3.25厘
|4.4厘
|4.4厘需為全新客戶
|大眾銀行
|4.0厘
|4.2厘
|4.3厘
|手機銀行新資金
|集友銀行
|3.45厘
|4.15厘
|4.3厘
|分行新資金
|信銀國際
|3.95厘
|4.25厘
|4.25厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|華僑銀行
|3.8厘
|4.25厘
|4.2厘
|宏富理財客戶新資金
|星展銀行
|3.75厘
|4.05厘
|4.0厘
|網上/手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|3.7厘
|4.0厘
|4.0厘
|個人客戶新資金
|Mox Bank
|3.4厘
|3.8厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|渣打銀行
|3.4厘
|3.7厘
|3.8厘
|網上新資金
|滙豐銀行
|/
|3.7厘
|3.8厘
|卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.3百分點
|恒生銀行
|/
|3.6厘
|3.7厘
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|3.4厘
|3.5厘
|網上或手機銀行新資金
|表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|匯立銀行
|3.7厘
|4.5厘
|3.7厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|創興銀行
|2.85厘
|3.25厘
|4.3厘
|網上銀行/流動理財
|信銀國際
|3.85厘
|4.2厘
|4.2厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|招商永隆
|3.9厘
|4.15厘
|4.15厘
|手機銀行開立
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.0厘
|4.2厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
|集友銀行
|3.45厘
|4.0厘
|4.15厘
|於分行或電子渠道以現有資金開立
|富融銀行
|3.5厘
|4.0厘
|4.1厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|交銀香港
|3.75厘
|4.0厘
|4.05厘
|個人客戶以電子渠道開立
|東亞銀行
|3.65厘
|3.95厘
|4.05厘
|一般客戶網上現有資金
|平安壹賬通
|4.0厘
|3.8厘
|4.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|星展銀行
|3.7厘
|4.0厘
|4.0厘
|手機銀行現有資金
|南洋商業銀行
|3.6厘
|3.9厘
|3.9厘
|網上/手機銀行現有資金
|天星銀行
|3.6厘
|3.8厘
|3.9厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
4大銀行全線低於4厘
本周恒生銀行再減存息，3個月減至3.7厘，6個月減至3.5厘，比滙豐及渣打更低。而目前4間大型銀行的一般客戶牌價，都全線低於4厘。
12個月重返4厘、賺息兩萬元
目前最高的12個存期有4厘，50萬元本金，可收息達2萬元。以下列舉50萬元能夠開立的長存期︰
- 大眾銀行4厘（手機銀行新資金）
- 平安壹賬通4厘（虛擬銀行、現有資金）
- 信銀國際1年3.95厘（CITICdiamond客戶手機新資金）
- 東亞銀行1年3.95厘（全新顯卓私人理財客戶）
- 招商永隆3.9厘（手機銀行、現有資金）
- 富邦銀行3.8厘（手機銀行新資金）
新客戶5厘速賺6250元
50萬元做定期存款，最高息是大新銀行的5厘，雖然一季仍可速賺6250元。不過只限在指定分行開立，且需為指定理財戶口。詳情可【按此】。
工銀亞洲也設有新客戶6厘，可惜本金設有10萬元上限。但若是50萬元本金，該行另有全新客戶優惠4.7厘，10萬元至80萬元可起存，若做50萬元，3個月可速$5,875。
留意這是全新客戶的優惠，但不需要高端理財客戶也可開立，一般綜合帳戶便可。
現有客戶、新資金4.6厘
富邦銀行早前加存息，3個月存期由4.4厘加至4.6厘，現有客戶也適用，需於手機銀行以新資金開立，為目前不需開新戶之中最高息，也沒有理財戶口要求。
現有資金4.3厘、低門檻
創興銀行近期逆市加息，50萬元現有資金、於電子渠道開立定存，3個月年利率4.3厘，雖然本周略減了0.1厘，但屬於現有資金優惠中最高息。
6個月存期方面，信銀國際的現有資金達4.2厘，但需高端理財客戶。
本文最後更新日期︰2024年2月29日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息