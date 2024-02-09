港元定存｜50萬元定期存款　7個月收息$12,000　逾15銀行4厘年利率

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【定期存款2024】低門檻7個月4.1厘｜中資行逆市4.4厘｜6厘高息速賺$1,500｜2月份港元定存新趨勢
定期存款往往有很多附帶條件，有時要多達百萬元新資金，有時需為新客戶或高端理財客戶，如果本金50萬元，新資金及現有資金的優惠又如何？本文用兩個表介紹近20銀行的高息港元定存，讓大家一目了然。
以下簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分︰
|表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|花旗銀行
|3.18厘
|3.47厘
|5.0厘
|5厘需為全新私人客戶業務戶口
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.15厘
（188天）
|4.7厘
|4.7厘需為全新客戶
|東亞銀行
|4.0厘
|4.3厘
|4.5厘
|全新顯卓理財客戶
|華僑銀行
|3.8厘
|4.35厘
|4.5厘
|宏富理財客戶新資金
|創興銀行
|2.85厘
|3.25厘
|4.4厘
|網上/手機銀行開立
|南洋商業銀行
|3.95厘
|4.2厘
|4.3厘
|個人客戶新資金
|富邦銀行
|3.8厘
|4.0厘
|4.3厘
|手機銀行新資金
|集友銀行
|3.45厘
|4.15厘
|4.3厘
|分行新資金
|大新銀行
|/
|4.0厘
|4.3厘
|全新VIP客戶新資金
|信銀國際
|4.05厘
|4.25厘
|4.25厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|星展銀行
|3.85厘
|4.2厘
|4.15厘
|網上/手機銀行新資金
|大眾銀行
|3.9厘
|4.1厘
|4.2厘
|手機銀行新資金
|Mox Bank
|3.4厘
|4.0厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|渣打銀行
|3.4厘
|3.9厘
|4.0厘
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|3.7厘
|3.8厘
|網上或手機銀行新資金
|滙豐銀行
|/
|3.7厘
|3.8厘
|卓越理財尊尚或卓越理財客戶，
其他客戶低0.3百分點
|恒生銀行
|/
|3.7厘
|3.8厘
|網上新資金
|表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|創興銀行
|2.85厘
|3.25厘
|4.4厘
|網上銀行/流動理財
|信銀國際
|3.95厘
|4.2厘
|4.2厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|南洋商業銀行
|3.85厘
|4.1厘
|4.2厘
|網上/手機銀行現有資金
|交銀香港
|3.75厘
|4.2厘
|4.1厘
|個人客戶以電子渠道開立
|平安壹賬通
|3.8厘
|3.8厘
|4.2厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|招商永隆
|3.9厘
|4.15厘
|4.15厘
|手機銀行開立
|星展銀行
|3.8厘
|4.15厘
|4.1厘
|手機銀行現有資金
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.0厘
|4.2厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
|集友銀行
|3.45厘
|4.0厘
|4.15厘
|於分行或電子渠道以現有資金開立
|天星銀行
|3.8厘
|4.1厘
|4.1厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立銀行
|3.8厘
|4.1厘
（7個月）
|3.8厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|富融銀行
|3.5厘
|4.1厘
|4.1厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|大眾銀行
|3.7厘
|3.9厘
|4.0厘
|現有資金開立
|東亞銀行
|3.6厘
|3.9厘
|4.05厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
50萬元做定期存款，最高息是花旗銀行的5厘，雖然踏入2月份較上月的5.2厘略低，但一季仍可速賺6250元。
不過這優惠條件不菲，需為全新高端理財客戶，又要持有指定產品結餘。
工銀亞洲的新客戶6厘，遺憾地本金設有10萬元上限。但若是50萬元本金，該行另有全新客戶優惠4.7厘，10萬元至80萬元可起存，若做50萬元，3個月可速$5,875。
留意這是全新客戶的優惠，但不需要高端理財客戶也可開立，一般綜合帳戶便可。
現有客戶的優惠則全線跌穿5厘，僅險守4.5厘，華僑銀行3個月存期有4.5厘，本來屬於理財客戶的新資金優惠，本周則新設為機管局零售債券的退款優惠，相關退款也可開立。
該行同等優惠、6個月存期有4.35厘，屬50萬元本金之中全城最高，半年收息近11,000元。
東亞銀行的3個月存期新資金都有4.5厘，但需為全新理財客戶。至於上周仍有4.5厘的大新銀行，本周已減至4.3厘。
創興銀行逆市加息，50萬元現有資金、於電子渠道開立定存，3個月年利率4.4厘，屬現有資金優惠中最高息。
如果存期有7個月，匯立銀行新推4.1厘年利率，50萬元本金，期內可賺息約12000元。
6個月存期方面，信銀國際及交銀香港的現有資金均達4.2厘，後者毋需理財客戶。
目前最高的12個存期有4.05厘，屬信銀國際的優惠，另外東亞銀行也有4厘，兩者都可以一年收息逾$20,000。多間銀行近日下調12個月年利率，目前50萬元本金已經多間銀行退守4厘以下︰
本文最後更新日期︰2024年2月9日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息