港元定存｜50萬元定期存款　6款4.4厘或以上｜7個月收息$12,000

▲ 港元定存｜50萬元定期存款 半年收息近$11,000 逾15銀行4厘任揀

定期存款往往有很多附帶條件，有時要多達百萬元新資金，有時需為新客戶或高端理財客戶，如果本金50萬元，新資金及現有資金的優惠又如何？本文用兩個表介紹近20銀行的高息港元定存，讓大家一目了然。

50萬元本金 ，12個月存期最高4.05厘，1年收息$20,250。

，12個月存期最高4.05厘，1年收息$20,250。 匯立銀行新推7個月4.1厘年利率，50萬元本金收息近$12,000。

6個月存期有4.35厘，機管局債券退款也可開立，半年收息近$11,000。

3個月存期，數間銀行仍有4.5厘或以上，最少收息逾$5,600。

以下簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分︰

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 花旗銀行 3.2厘 3.4厘 5.0厘 5厘需為全新私人客戶業務戶口 工銀亞洲 3.7厘 4.15厘

（188天） 4.7厘 4.7厘需為全新客戶 華僑銀行 3.8厘 4.35厘 4.5厘 宏富理財客戶新資金 東亞銀行 3.95厘 4.25厘 4.4厘 全新顯卓理財客戶 富邦銀行 3.8厘 4.0厘 4.4厘 手機銀行新資金 創興銀行 2.85厘 3.25厘 4.4厘 網上/手機銀行開立 集友銀行 3.45厘 4.15厘 4.3厘 分行新資金 大新銀行 / 4.0厘 4.3厘 全新VIP客戶新資金 信銀國際 4.05厘 4.25厘 4.25厘 CITICdiamond客戶手機新資金 南洋商業銀行 3.75厘 4.1厘 4.25厘 個人客戶新資金 星展銀行 3.85厘 4.2厘 4.15厘 網上/手機銀行新資金 大眾銀行 3.9厘 4.1厘 4.1厘 手機銀行新資金 Mox Bank 3.4厘 3.9厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打銀行 3.4厘 3.7厘 3.8厘 網上新資金 中銀香港 3.4厘 3.7厘 3.8厘 網上或手機銀行新資金 滙豐銀行 / 3.7厘 3.8厘 卓越理財尊尚或卓越理財客戶，

其他客戶低0.3百分點 恒生銀行 / 3.7厘 3.8厘 網上新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 創興銀行 2.85厘 3.25厘 4.4厘 網上銀行/流動理財 信銀國際 3.95厘 4.2厘 4.2厘 CITICdiamond客戶手機開立 交銀香港 3.75厘 4.2厘 4.1厘 個人客戶以電子渠道開立 招商永隆 3.9厘 4.15厘 4.15厘 手機銀行開立 星展銀行 3.8厘 4.15厘 4.1厘 手機銀行現有資金 南洋商業銀行 3.65厘 4.0厘 4.15厘 網上/手機銀行現有資金 工銀亞洲 3.7厘 4.0厘 4.2厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 集友銀行 3.45厘 4.0厘 4.15厘 於分行或電子渠道以現有資金開立 天星銀行 3.8厘 4.1厘 4.1厘 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 3.8厘 4.1厘

（7個月） 3.8厘 虛擬銀行、只有電子渠道 富融銀行 3.5厘 4.1厘 4.1厘 虛擬銀行、只有電子渠道 東亞銀行 3.65厘 3.95厘 4.05厘 一般客戶網上現有資金 平安壹賬通 3.8厘 3.8厘 4.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道

4大銀行全線跌穿4厘

踏入龍年，渣打銀行減存息，3個月減至3.8厘，6個月減至3.7厘，與滙豐、中銀香港及恒生看齊。上述4大銀行的一般客戶，目前已全線跌穿4厘。

新客戶5厘速賺6250元

50萬元做定期存款，最高息是花旗銀行的5厘，雖然踏入2月份較上月的5.2厘略低，但一季仍可速賺6250元。

不過這優惠條件不菲，需為全新高端理財客戶，又要持有指定產品結餘。

工銀亞洲的新客戶6厘，遺憾地本金設有10萬元上限。但若是50萬元本金，該行另有全新客戶優惠4.7厘，10萬元至80萬元可起存，若做50萬元，3個月可速$5,875。

留意這是全新客戶的優惠，但不需要高端理財客戶也可開立，一般綜合帳戶便可。

定期存款｜不同存期仍有4厘！專家解構美國減息時間點

現有客戶、新資金4.5厘

現有客戶的優惠則全線跌穿5厘，僅險守4.5厘，華僑銀行3個月存期有4.5厘，本來屬於理財客戶的新資金優惠，本周則新設為機管局零售債券的退款優惠，相關退款也可開立。

該行同等優惠、6個月存期有4.35厘，屬50萬元本金之中全城最高，半年收息近11,000元。

東亞銀行的3個月存期新資金都有4.5厘，但需為全新理財客戶。至於上周仍有4.5厘的大新銀行，本周已減至4.3厘。

現有資金4.4厘、低門檻

創興銀行逆市加息，50萬元現有資金、於電子渠道開立定存，3個月年利率4.4厘，屬現有資金優惠中最高息。

如果存期有7個月，匯立銀行新推4.1厘年利率，50萬元本金，期內可賺息約12000元。

6個月存期方面，信銀國際及交銀香港的現有資金均達4.2厘，後者毋需理財客戶。

50萬元本金 2銀行銀收息逾$20,000

目前最高的12個存期有4.05厘，屬信銀國際的優惠，另外東亞銀行也有4厘，兩者都可以一年收息逾$20,000。多間銀行近日下調12個月年利率，目前50萬元本金已經多間銀行退守4厘以下︰

信銀國際1年4.05厘（CITICdiamond客戶手機新資金）

東亞銀行1年4厘（全新顯卓私人理財客戶）

大眾銀行3.9厘（手機銀行新資金）

招商永隆3.9厘（手機銀行開立）

星展3.85厘（網上/手機銀行新資金）

本文最後更新日期︰2024年2月15日

責任編輯︰廖毅然

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