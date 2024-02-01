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港元定存｜50萬元定期存款　3銀行收息$20,000　逾15銀行4厘任揀

收息攻略 16:33 2024/02/01

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50萬元本金做港元定存，12個月年利率最高4.15厘，1年收息$20,750。

定期存款往往有很多附帶條件，有時要多達百萬元新資金，有時需為新客戶或高端理財客戶，如果本金50萬元，新資金及現有資金的優惠又如何？本文用兩個表介紹近20銀行的高息港元定存，讓大家一目了然。

  • 50萬元本金，12個月存期最高4.15厘，1年收息$20,750。
  • 6個月存期有4.3厘，新舊資金皆可，半年收息近$11,000。
  • 3個月存期，多間銀行仍有4.5厘或以上，最少收息逾$5,600。

以下簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分︰

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
花旗銀行3.3厘3.61厘5.0厘5厘需為全新私人客戶業務戶口
工銀亞洲3.7厘4.15厘
（188天）		4.7厘4.7厘需為全新客戶
大眾銀行4.1厘4.3厘4.5厘手機銀行新資金
東亞銀行4.0厘4.3厘4.5厘全新顯卓理財客戶
華僑銀行3.8厘4.35厘4.5厘宏富理財客戶新資金
大新銀行/4.2厘4.5厘VIP銀行客戶新資金
信銀國際4.15厘4.35厘4.35厘CITICdiamond客戶手機新資金
南洋商業銀行3.95厘4.2厘4.3厘個人客戶新資金
富邦銀行3.8厘4.0厘4.3厘手機銀行新資金
集友銀行3.45厘4.15厘4.3厘分行新資金
中銀香港3.4厘4.2厘4.3厘網上或手機銀行新資金
創興銀行2.85厘3.25厘4.3厘網上/手機銀行開立
星展銀行3.85厘4.2厘4.15厘網上/手機銀行新資金
Mox Bank3.4厘4.0厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
渣打銀行3.4厘3.9厘4.0厘網上新資金
滙豐銀行/3.9厘4.0厘卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
恒生銀行/3.9厘4.0厘網上新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
平安壹賬通3.8厘3.8厘4.4厘虛擬銀行，只有電子渠道
信銀國際4.05厘4.3厘4.3厘CITICdiamond客戶手機開立
大眾銀行3.9厘4.1厘4.3厘現有資金開立
創興銀行2.85厘3.25厘4.3厘網上銀行/流動理財
匯立銀行3.8厘4.3厘
（7個月）		3.8厘虛擬銀行、只有電子渠道
富融銀行3.5厘4.1厘4.3厘虛擬銀行、只有電子渠道
南洋商業銀行3.85厘4.1厘4.2厘網上/手機銀行現有資金
天星銀行3.8厘4.1厘4.2厘虛擬銀行，只有電子渠道
交銀香港3.75厘4.2厘4.2厘個人客戶以電子渠道開立
招商永隆3.9厘4.15厘4.15厘手機銀行開立
星展銀行3.8厘4.1厘4.1厘手機銀行現有資金
工銀亞洲3.7厘4.0厘4.2厘個人客戶以網上或手機銀行開立
集友銀行3.45厘4.0厘4.15厘於分行或電子渠道以現有資金開立
東亞銀行3.6厘3.9厘4.05厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
上海商業銀行3.58厘3.78厘3.93厘網上或手機銀行開立
  • 新客戶4.7厘速賺近6000元

50萬元做定期存款，上月最高息一直是花旗銀行的5.2厘，但踏入2月份，該行尚未延續5厘優惠。

工銀亞洲則把全新客戶優惠微減至4.7厘，但仍屬較高水平，10萬元起存，若做50萬元，3個月可速$5,875。

留意這是全新客戶的優惠，但不需要高端理財客戶也可開立，一般綜合帳戶便可。而4.7厘存款設有上限80萬元。

  • 現有客戶、新資金4.5厘

現有客戶的優惠則全線跌穿5厘，僅險守4.5厘，包括大眾銀行及華僑銀行，3個月存期都有4.5厘，但兩者都屬新資金優惠，且後者需為理財客戶。大眾銀行不拘客戶種類，但需以50萬元新資金在手機開立。

東亞銀行及大新銀行的3個月存期新資金都有4.5厘，但均需為全新理財客戶。

  • 現有資金4.4厘、低門檻

平安壹賬通銀行把3個月存期加至4.4厘，屬現有資金當中最高息。其餘信銀、大眾、創興及富融都有4.3厘。

匯立銀行近日把6個月存期減至3.8厘，但該行同時新設7個月存期，4.3厘年利率，且不設最低起存額。

  • 50萬元本金　3銀行銀收息逾$20,000

目前最高的12個存期有4.15厘，屬信銀國際的優惠，另外大眾銀行也有4.1厘，兩者都可以一年收息逾$20,000。多間銀行近日下調12個月年利率，目前還剩以下這3間銀行的長息，在50萬元本金之下仍具4厘水平︰

  • 信銀國際1年4.15厘（CITICdiamond客戶手機新資金，一般客戶4.05厘）
  • 大眾銀行1年4.1厘（手機銀行新資金）、現有資金3.9厘
  • 東亞銀行1年4厘（全新顯卓理財客戶）

本文最後更新日期︰2024年2月1日

責任編輯︰廖毅然

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