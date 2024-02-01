港元定存｜50萬元定期存款　3銀行收息$20,000　逾15銀行4厘任揀

▲ 50萬元本金做港元定存，12個月年利率最高4.15厘，1年收息$20,750。

定期存款往往有很多附帶條件，有時要多達百萬元新資金，有時需為新客戶或高端理財客戶，如果本金50萬元，新資金及現有資金的優惠又如何？本文用兩個表介紹近20銀行的高息港元定存，讓大家一目了然。

50萬元本金 ，12個月存期最高4.15厘，1年收息$20,750。

，12個月存期最高4.15厘，1年收息$20,750。 6個月存期有4.3厘，新舊資金皆可，半年收息近$11,000。

3個月存期，多間銀行仍有4.5厘或以上，最少收息逾$5,600。

以下簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分︰

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 花旗銀行 3.3厘 3.61厘 5.0厘 5厘需為全新私人客戶業務戶口 工銀亞洲 3.7厘 4.15厘

（188天） 4.7厘 4.7厘需為全新客戶 大眾銀行 4.1厘 4.3厘 4.5厘 手機銀行新資金 東亞銀行 4.0厘 4.3厘 4.5厘 全新顯卓理財客戶 華僑銀行 3.8厘 4.35厘 4.5厘 宏富理財客戶新資金 大新銀行 / 4.2厘 4.5厘 VIP銀行客戶新資金 信銀國際 4.15厘 4.35厘 4.35厘 CITICdiamond客戶手機新資金 南洋商業銀行 3.95厘 4.2厘 4.3厘 個人客戶新資金 富邦銀行 3.8厘 4.0厘 4.3厘 手機銀行新資金 集友銀行 3.45厘 4.15厘 4.3厘 分行新資金 中銀香港 3.4厘 4.2厘 4.3厘 網上或手機銀行新資金 創興銀行 2.85厘 3.25厘 4.3厘 網上/手機銀行開立 星展銀行 3.85厘 4.2厘 4.15厘 網上/手機銀行新資金 Mox Bank 3.4厘 4.0厘 2.0厘 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打銀行 3.4厘 3.9厘 4.0厘 網上新資金 滙豐銀行 / 3.9厘 4.0厘 卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點 恒生銀行 / 3.9厘 4.0厘 網上新資金

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 備註 平安壹賬通 3.8厘 3.8厘 4.4厘 虛擬銀行，只有電子渠道 信銀國際 4.05厘 4.3厘 4.3厘 CITICdiamond客戶手機開立 大眾銀行 3.9厘 4.1厘 4.3厘 現有資金開立 創興銀行 2.85厘 3.25厘 4.3厘 網上銀行/流動理財 匯立銀行 3.8厘 4.3厘

（7個月） 3.8厘 虛擬銀行、只有電子渠道 富融銀行 3.5厘 4.1厘 4.3厘 虛擬銀行、只有電子渠道 南洋商業銀行 3.85厘 4.1厘 4.2厘 網上/手機銀行現有資金 天星銀行 3.8厘 4.1厘 4.2厘 虛擬銀行，只有電子渠道 交銀香港 3.75厘 4.2厘 4.2厘 個人客戶以電子渠道開立 招商永隆 3.9厘 4.15厘 4.15厘 手機銀行開立 星展銀行 3.8厘 4.1厘 4.1厘 手機銀行現有資金 工銀亞洲 3.7厘 4.0厘 4.2厘 個人客戶以網上或手機銀行開立 集友銀行 3.45厘 4.0厘 4.15厘 於分行或電子渠道以現有資金開立 東亞銀行 3.6厘 3.9厘 4.05厘 至尊理財或顯卓理財客戶現有資金 上海商業銀行 3.58厘 3.78厘 3.93厘 網上或手機銀行開立

新客戶4.7厘速賺近6000元

50萬元做定期存款，上月最高息一直是花旗銀行的5.2厘，但踏入2月份，該行尚未延續5厘優惠。

工銀亞洲則把全新客戶優惠微減至4.7厘，但仍屬較高水平，10萬元起存，若做50萬元，3個月可速$5,875。

留意這是全新客戶的優惠，但不需要高端理財客戶也可開立，一般綜合帳戶便可。而4.7厘存款設有上限80萬元。

現有客戶、新資金4.5厘

現有客戶的優惠則全線跌穿5厘，僅險守4.5厘，包括大眾銀行及華僑銀行，3個月存期都有4.5厘，但兩者都屬新資金優惠，且後者需為理財客戶。大眾銀行不拘客戶種類，但需以50萬元新資金在手機開立。

東亞銀行及大新銀行的3個月存期新資金都有4.5厘，但均需為全新理財客戶。

現有資金4.4厘、低門檻

平安壹賬通銀行把3個月存期加至4.4厘，屬現有資金當中最高息。其餘信銀、大眾、創興及富融都有4.3厘。

匯立銀行近日把6個月存期減至3.8厘，但該行同時新設7個月存期，4.3厘年利率，且不設最低起存額。

50萬元本金 3銀行銀收息逾$20,000

目前最高的12個存期有4.15厘，屬信銀國際的優惠，另外大眾銀行也有4.1厘，兩者都可以一年收息逾$20,000。多間銀行近日下調12個月年利率，目前還剩以下這3間銀行的長息，在50萬元本金之下仍具4厘水平︰

信銀國際1年4.15厘（CITICdiamond客戶手機新資金，一般客戶4.05厘）

大眾銀行1年4.1厘（手機銀行新資金）、現有資金3.9厘

東亞銀行1年4厘（全新顯卓理財客戶）

本文最後更新日期︰2024年2月1日

責任編輯︰廖毅然

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