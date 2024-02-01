港元定存｜50萬元定期存款　3銀行收息$20,000　逾15銀行4厘任揀

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港元定存｜10萬元6厘年利率 速賺息$1,500｜10萬元定存攻略
定期存款往往有很多附帶條件，有時要多達百萬元新資金，有時需為新客戶或高端理財客戶，如果本金50萬元，新資金及現有資金的優惠又如何？本文用兩個表介紹近20銀行的高息港元定存，讓大家一目了然。
以下簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分︰
|表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|花旗銀行
|3.3厘
|3.61厘
|5.0厘
|5厘需為全新私人客戶業務戶口
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.15厘
（188天）
|4.7厘
|4.7厘需為全新客戶
|大眾銀行
|4.1厘
|4.3厘
|4.5厘
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.0厘
|4.3厘
|4.5厘
|全新顯卓理財客戶
|華僑銀行
|3.8厘
|4.35厘
|4.5厘
|宏富理財客戶新資金
|大新銀行
|/
|4.2厘
|4.5厘
|VIP銀行客戶新資金
|信銀國際
|4.15厘
|4.35厘
|4.35厘
|CITICdiamond客戶手機新資金
|南洋商業銀行
|3.95厘
|4.2厘
|4.3厘
|個人客戶新資金
|富邦銀行
|3.8厘
|4.0厘
|4.3厘
|手機銀行新資金
|集友銀行
|3.45厘
|4.15厘
|4.3厘
|分行新資金
|中銀香港
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|網上或手機銀行新資金
|創興銀行
|2.85厘
|3.25厘
|4.3厘
|網上/手機銀行開立
|星展銀行
|3.85厘
|4.2厘
|4.15厘
|網上/手機銀行新資金
|Mox Bank
|3.4厘
|4.0厘
|2.0厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|渣打銀行
|3.4厘
|3.9厘
|4.0厘
|網上新資金
|滙豐銀行
|/
|3.9厘
|4.0厘
|卓越理財尊尚或卓越理財客戶，其他客戶低0.2百分點
|恒生銀行
|/
|3.9厘
|4.0厘
|網上新資金
|表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|備註
|平安壹賬通
|3.8厘
|3.8厘
|4.4厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|信銀國際
|4.05厘
|4.3厘
|4.3厘
|CITICdiamond客戶手機開立
|大眾銀行
|3.9厘
|4.1厘
|4.3厘
|現有資金開立
|創興銀行
|2.85厘
|3.25厘
|4.3厘
|網上銀行/流動理財
|匯立銀行
|3.8厘
|4.3厘
（7個月）
|3.8厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|富融銀行
|3.5厘
|4.1厘
|4.3厘
|虛擬銀行、只有電子渠道
|南洋商業銀行
|3.85厘
|4.1厘
|4.2厘
|網上/手機銀行現有資金
|天星銀行
|3.8厘
|4.1厘
|4.2厘
|虛擬銀行，只有電子渠道
|交銀香港
|3.75厘
|4.2厘
|4.2厘
|個人客戶以電子渠道開立
|招商永隆
|3.9厘
|4.15厘
|4.15厘
|手機銀行開立
|星展銀行
|3.8厘
|4.1厘
|4.1厘
|手機銀行現有資金
|工銀亞洲
|3.7厘
|4.0厘
|4.2厘
|個人客戶以網上或手機銀行開立
|集友銀行
|3.45厘
|4.0厘
|4.15厘
|於分行或電子渠道以現有資金開立
|東亞銀行
|3.6厘
|3.9厘
|4.05厘
|至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
|上海商業銀行
|3.58厘
|3.78厘
|3.93厘
|網上或手機銀行開立
50萬元做定期存款，上月最高息一直是花旗銀行的5.2厘，但踏入2月份，該行尚未延續5厘優惠。
工銀亞洲則把全新客戶優惠微減至4.7厘，但仍屬較高水平，10萬元起存，若做50萬元，3個月可速$5,875。
留意這是全新客戶的優惠，但不需要高端理財客戶也可開立，一般綜合帳戶便可。而4.7厘存款設有上限80萬元。
現有客戶的優惠則全線跌穿5厘，僅險守4.5厘，包括大眾銀行及華僑銀行，3個月存期都有4.5厘，但兩者都屬新資金優惠，且後者需為理財客戶。大眾銀行不拘客戶種類，但需以50萬元新資金在手機開立。
東亞銀行及大新銀行的3個月存期新資金都有4.5厘，但均需為全新理財客戶。
平安壹賬通銀行把3個月存期加至4.4厘，屬現有資金當中最高息。其餘信銀、大眾、創興及富融都有4.3厘。
匯立銀行近日把6個月存期減至3.8厘，但該行同時新設7個月存期，4.3厘年利率，且不設最低起存額。
目前最高的12個存期有4.15厘，屬信銀國際的優惠，另外大眾銀行也有4.1厘，兩者都可以一年收息逾$20,000。多間銀行近日下調12個月年利率，目前還剩以下這3間銀行的長息，在50萬元本金之下仍具4厘水平︰
本文最後更新日期︰2024年2月1日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息