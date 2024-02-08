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港元定存｜50萬元定期存款　半年收息近$11,000　逾15銀行4厘年利率

收息攻略 17:34 2024/02/08

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港元定存｜50萬元定期存款　半年收息近$11,000　逾15銀行4厘任揀

定期存款往往有很多附帶條件，有時要多達百萬元新資金，有時需為新客戶或高端理財客戶，如果本金50萬元，新資金及現有資金的優惠又如何？本文用兩個表介紹近20銀行的高息港元定存，讓大家一目了然。

  • 50萬元本金，12個月存期最高4.05厘，1年收息$20,250。
  • 6個月存期有4.35厘，機管局債券退款也可開立，半年收息近$11,000。
  • 3個月存期，數間銀行仍有4.5厘或以上，最少收息逾$5,600。

以下簡單兩個表，以新資金及現有資金劃分︰

表1︰新資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
花旗銀行3.18厘3.47厘5.0厘5厘需為全新私人客戶業務戶口
工銀亞洲3.7厘4.15厘
（188天）		4.7厘4.7厘需為全新客戶
東亞銀行4.0厘4.3厘4.5厘全新顯卓理財客戶
華僑銀行3.8厘4.35厘4.5厘宏富理財客戶新資金
創興銀行2.85厘3.25厘4.4厘網上/手機銀行開立
南洋商業銀行3.95厘4.2厘4.3厘個人客戶新資金
富邦銀行3.8厘4.0厘4.3厘手機銀行新資金
集友銀行3.45厘4.15厘4.3厘分行新資金
大新銀行/4.0厘4.3厘全新VIP客戶新資金
信銀國際4.05厘4.25厘4.25厘CITICdiamond客戶手機新資金
星展銀行3.85厘4.2厘4.15厘網上/手機銀行新資金
大眾銀行3.9厘4.1厘4.2厘手機銀行新資金
Mox Bank3.4厘4.0厘2.0厘虛擬銀行，只有電子渠道
渣打銀行3.4厘3.9厘4.0厘網上新資金
中銀香港3.4厘3.7厘3.8厘網上或手機銀行新資金
滙豐銀行/3.7厘3.8厘卓越理財尊尚或卓越理財客戶，
其他客戶低0.3百分點
恒生銀行/3.7厘3.8厘網上新資金

 

表2︰現有資金年利率（存款額︰50萬元）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率備註
創興銀行2.85厘3.25厘4.4厘網上銀行/流動理財
信銀國際3.95厘4.2厘4.2厘CITICdiamond客戶手機開立
南洋商業銀行3.85厘4.1厘4.2厘網上/手機銀行現有資金
平安壹賬通3.8厘3.8厘4.2厘虛擬銀行，只有電子渠道
招商永隆3.9厘4.15厘4.15厘手機銀行開立
星展銀行3.8厘4.15厘4.1厘手機銀行現有資金
交銀香港3.75厘4.2厘4.1厘個人客戶以電子渠道開立
工銀亞洲3.7厘4.0厘4.2厘個人客戶以網上或手機銀行開立
集友銀行3.45厘4.0厘4.15厘於分行或電子渠道以現有資金開立
天星銀行3.8厘4.1厘4.1厘虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行3.5厘4.1厘4.1厘虛擬銀行、只有電子渠道
大眾銀行3.7厘3.9厘4.0厘現有資金開立
東亞銀行3.6厘3.9厘4.05厘至尊理財或顯卓理財客戶現有資金
匯立銀行3.8厘3.8厘3.8厘虛擬銀行、只有電子渠道
  • 新客戶5厘速賺6250元

50萬元做定期存款，最高息是花旗銀行的5厘，雖然踏入2月份較上月的5.2厘略低，但一季仍可速賺6250元。

不過這優惠條件不菲，需為全新高端理財客戶，又要持有指定產品結餘。

工銀亞洲的新客戶6厘，遺憾地本金設有10萬元上限。但若是50萬元本金，該行另有全新客戶優惠4.7厘，10萬元至80萬元可起存，若做50萬元，3個月可速$5,875。

留意這是全新客戶的優惠，但不需要高端理財客戶也可開立，一般綜合帳戶便可。

定期存款｜不同存期仍有4厘！專家解構美國減息時間點

  • 現有客戶、新資金4.5厘

現有客戶的優惠則全線跌穿5厘，僅險守4.5厘，華僑銀行3個月存期有4.5厘，本來屬於理財客戶的新資金優惠，本周則新設為機管局零售債券的退款優惠，相關退款也可開立。

該行同等優惠、6個月存期有4.35厘，屬50萬元本金之中全城最高，半年收息近11,000元。

東亞銀行的3個月存期新資金都有4.5厘，但需為全新理財客戶。至於上周仍有4.5厘的大新銀行，本周已減至4.3厘。

  • 現有資金4.4厘、低門檻

創興銀行逆市加息，50萬元現有資金、於電子渠道開立定存，3個月年利率4.4厘，屬現有資金優惠中最高息。

6個月存期方面，信銀國際及交銀香港的現有資金均達4.2厘，後者毋需理財客戶。

  • 50萬元本金　2銀行銀收息逾$20,000

目前最高的12個存期有4.05厘，屬信銀國際的優惠，另外東亞銀行也有4厘，兩者都可以一年收息逾$20,000。多間銀行近日下調12個月年利率，目前50萬元本金已經多間銀行退守4厘以下︰

  • 信銀國際1年4.15厘（CITICdiamond客戶手機新資金，一般客戶4.05厘）
  • 東亞銀行1年4厘（全新顯卓理財客戶）
  • 南洋商業銀行3.95厘（新資金）
  • 大眾銀行3.9厘（手機銀行新資金）
  • 招商永隆3.9厘（手機銀行開立）
  • 星展3.85厘（網上/手機銀行新資金）

本文最後更新日期︰2024年2月8日

責任編輯︰廖毅然

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