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「欺詐性退貨」產業化　退千件商品套現175萬元　 商戶為反抗自毀

個人增值 10:00 2024/02/13

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「欺詐性退貨」產業化　退千件商品套現175萬元　 商戶為反抗自毀

2023年末，拼多多市值反超阿里，被視作「廉價消費」的勝利——消費降級大趨勢下，不少商家為了挽留消費者，紛紛降價或放寬退貨政策。這種策略現在帶來了代價——「欺詐性退貨」的現象正在各大網購平台與零售商之間蔓延，並造成巨大損失。

  • 消費降級趨勢下，越來越多商戶開始放寬退貨政策
  • 購物旺季，美國有約16.5%的欺詐性退貨，曾有消費者藉此套現175萬元
  • 内地欺詐性退貨產業化，中小商戶不敵損失選擇「炸店」

欺詐退貨成風 有消費者藉此套現175萬元

數據顯示，越來越多人開始尋找商戶退貨政策的漏洞牟利。

Appriss Retail和美國全國零售聯合會的一項調查顯示，零售商估計2023年13.7%的退貨為「欺詐退貨」，總價值約為101億美元（約789億元）。在購物旺季（黑色星期五、聖誕季）時，該比例更高，達到16.5%。

  • 常見手段一︰偷龍轉鳳

「偷龍轉鳳」是這類消費者最常用的手段，運輸郵遞公司Pitney Bowes的副總裁Ramachandran表示。欺詐者退貨時直接退回空的包裝盒，或偷換掉包裝內的產品（如將電視機換成磚頭）。甚至出現欺詐者在垃圾堆中翻找出收據，然後進入商店找到該商品，帶到收銀處虛假退貨。

  • 常見手段二︰假裝寄失

另一招則是假裝商品在快遞途中丟失，無法收貨，要求商戶退款。美國奢侈品百貨公司Saks的執行長Marc Metrick表示，在過去幾年中，該公司收到的欺詐性「商品未送達」投訴增加了一倍以上。

  • 常見手段三︰低買高退

更為高級的，則開始利用網購平台的折扣規則，或信用卡回贈規則，為自己套利。折扣季的不少網購平台推出巨折，不少消費者低價買入，但以全價退回，差價便收入囊中。亦有人在利用高回贈信用卡購買商品，卻要求退款到另外一張新用戶／銀行賬戶，套取高額回贈。

電子商務公司Appriss Retail舉例稱，一位用戶曾經利用各種退貨規則，向多個州的215間商店欺詐性退貨逾1000件，最後套利逾22.4萬美元（約175萬元）。

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欺詐性退貨已成黑灰色產業　拜師學費288元

在中國內地，欺詐式退貨甚至已經衍生成為一條黑灰色產業鏈。

內地的網購平台退貨規則大都利好消費者，消費降級趨勢下為留客則更甚。早期只有主打平價消費的拼多多退貨條款極為寬鬆：拼多多平台上，用戶申請「僅退款不退貨」後，平台有80%可能會主動介入並同意退款。

拼多多市值超阿里後，內地電商開始「拼多多化」——2023年12月，淘寶與京東先後宣布調整售後條例，支持「僅退款不退貨」。

在內地社交平台存在不少有組織的欺詐退貨群組，他們將這一行為叫做「吃貨」，並衍生出一套固定的舉報模板，用來教導成員如何與網購商戶溝通，從而實現退款不退貨。他們「知假買假」，收貨後便舉報商戶售賣的商品，或故意損壞商品，誣陷為運輸過程中出現破損。

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在一則「吃貨群」的告示中，群組管理員向成員解釋了欺詐退貨的原理：「有人不理解為什麼淘寶會給我們退款，因為它是假貨，假貨侵犯正品權益。」

「貨是淘寶判給我們的，錢也是淘寶退給我們的，我們怎麼違法了？要違法也是因為他賣假貨侵犯正品權益！」

這樣的「吃貨」技巧，已經開始公開叫價。內媒新民周刊表示，當記者想要進一步瞭解「吃貨技巧」，該群組管理員便直接叫價：收徒288元人民幣，有機會「吃貨」的商品鏈接18.8元人民幣一條。

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「炸店」：不敵損失 商戶的有組織互相傷害

為了反抗內地網購平台對消費者過度保護的機制，曾經演變成一場有組織的自殺式「炸店」風波。

2023年3月，「吃貨」導致不少商戶入不敷出，在拼多多上尤甚。中小商戶因為投訴無門，將怒火發洩到拼多多官方店鋪以及品牌店鋪上。他們建立「拼多多商戶統戰群」，假扮普通消費者，湧入官方或大牌店鋪，將「吃貨」對他們所做的行為全部在這些大店操作一遍，並向客服辱駡拼多多平台及其創始人——即便報復的代價則是網店將被平台關閉。

有商戶向內媒第一財經表示：「昨天我們店頭客戶買了一款台燈，他可能沒看到台燈的商品描述是黃光，在客服界面詢問我們為什麼是黃色的。我們還沒有回答，拼多多系統就自動識別到了這個問題，直接介入將我們禁言，過了幾秒鐘就顯示退貨成功。」

另一位拼多多商戶李鑫則向第一財經表示，近一兩年來拼多多產生的「僅退款不退貨」比之前多了不少，尤其是買家尚未申請，平台就主動介入的退款。

他表示，這種情況下，網購成了對人性的考驗。

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撰文：涂宇佳

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