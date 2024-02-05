27歲身家過千萬　女富豪從不吝嗇這3件事︰「辛苦賺來的錢，應用在喜歡的事情上」

▲ 25歲儲下80萬！27歲身家過千萬！女富豪從不吝嗇消費：「辛苦賺來的錢，應用在喜歡的事情上」

25歲儲下10萬美元（約78萬港元），未必很難；但兩年後27歲身家登上千萬，就不是人人可以。這是美國理財專家Tori Dunlap的真實成就。她在25歲生日後僅三個月，便突破了自己定下的10萬美元儲蓄大關，卻沒有放慢賺錢步伐，但同時也沒有減緩必要消費的意圖——Dunlap認為有些錢不可以慳。

現年29歲，Dunlap已創建了一間價值數百萬美元的理財平台「Her First 100K」，專門舉辦工作坊，同時提供多元化理財工具選擇，旨在幫助女性致富。此外，她亦撰寫了暢銷書《Financial Feminist》，並主持同名商業播客節目。

辛苦賺來的錢，應用在喜歡的事情上

俗語有云「辛苦搵來志在食」。Tori Dunlap接受CNBC訪問時表示，在儲蓄、投資和創業道路上，她對花錢有着相當的原則。即使可以透過削減開支來節省更多金錢，她仍必須堅持若干消費，不可妥協。

從25歲時試圖儲下10萬，到27歲時成為千萬富豪，她說她從不吝惜的三個領域是︰

旅行；

出街食飯——我是個大美食家；

以及在家中種滿植物。

我大部份金錢都花在那裡了。其他的事情，我都不太關心。

儘管她現在已經遠遠超出了當初10萬美元儲蓄目標，有更大的揮霍空間，但Dunlap鼓勵每個人都抱持類似的心態，就是把辛苦賺來的錢用在真正喜歡的事情上。而這些合理的消費，應建立在以下一些理財習慣和心態上︰

要控制好其他開支；

在花錢上更具戰略性；

讓支出反映自己的價值觀。

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過度節約會物極必反

財務專家也傾向同意，試圖透過強迫自己停止在喜歡的事情上花錢，來實現財務目標，長遠而言可能不會奏效，心理學上的一些原因如下：

嚴格的預算如果讓你感到太過受限、生活乏味，或因超支而感到羞恥，挫敗感有可能會有損你的慳錢進度，甚至令你半途而廢；

節約過了頭，終歸會物極必反，激發人們進行報復式消費，令財務計劃全盤失敗；

反抗心理：愈刻意去戒掉一件事，便愈想破戒。

不合理地強行壓抑財務需要和消費欲望，就演變成類似過度節食的局面——最終結果不是營養不良，就是暴飲暴食導致體重反彈。Tori Dunlap深表認同，將嚴限某項支出的預算比喻作為了減肥戒食某種食品：

因為你愈告訴我不能食炸雞，我就愈想食炸雞——這非關意志力的問題，而是心理作用。

如果我告訴你『永遠不要花錢，永遠不要踏入餐廳』，是行不通、不可持續的。而且老實說，這並不有趣。

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關鍵在於「應使則使」

很多專家都建議不要為自己制定嚴格的預算，美國著名財務策劃師Suze Orman更直言：「我討厭預算。」

當然很多人對於完全不制定財政預算的生活，會容易感到不安。專家建議可制定更靈活的支出計劃，不用太嚴厲地關注或追蹤每一元如何使用，而是將更多資金優先分配予對你來講最重要的事情。即使是力求在一個月內「零支出」的極簡生活主義者，也會在慳錢之餘為自己預留「生活小確幸」的空間。

同樣是白手興家的理財專家Ramit Sethi形容這種替消費劃設界限的做法為「money dial」，指出這會幫助人們在喜歡的事情上大肆花錢，但在不喜歡的事情上毫不猶豫地大削開支。

Dunlap建議，大家如果想培養出健康的消費模式，應嘗試在以下兩種情況之間取得平衡：

毫不掩飾地花錢購買你絕對真心喜歡、以及反映你價值觀的物品。

避免其他物品上花費太多金錢，因為它們並非你真正關心的東西 。

撰文：黃正軒

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