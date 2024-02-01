中國投資者爆買黃金　去年需求增28%　樓市、股市低迷　冀避險保值

▲ 去年中國對黃金投資需求增28% 樓市、股市低迷 冀避險保值

經濟下行、股市低迷之際，黃金作為避險保值工具大受追捧。世界黃金協會的最新報告顯示，中國投資者和家庭「爆買」黃金，去年黃金投資需求增長28%，推動金價漲至創紀錄新高。

中國黃金投資需求增28% 助推金價升至新高

據世界黃金協會《2023年全年黃金需求趨勢》報告，中國是2023年全球黃金珠寶和投資流動的主要亮點，中國的需求加上各國央行的強勁需求，助推金價在2023年12月創下歷史新高，並使其保持在每金衡盎司2000美元以上。

報告指，2023年全球整體黃金需求比2022年下降5%，其中中國對黃金的投資需求（包括金條和金幣）增長了28%，達到280噸，很大程度上抵消了歐洲的急劇下降。

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該協會預計，2024年經濟與地緣政治情境將有利於黃金投資，美國經濟軟著陸的共識目前仍處於正軌，對黃金的影響將是中性到輕微正面。

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消費者尋求保值 金飾銷量漲10%

儘管全球需求保持平穩，但去年中國的黃金首飾消費量增加10%，達630噸，成為全球金飾需求量最大的國家。

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2022年底解封，為2023年中國黃金珠寶消費的復甦奠定了基礎，黃金也受益於其對尋求保值的消費者愈來愈大的吸引力。中國人民銀行的調查顯示，2023年家庭儲蓄意願徘徊在歷史高點附近，利好作為保值工具的黃金。 2023年中國金價的強勁表現進一步印證了這一點，黃金首飾是年內表現最好的零售類別之一。

隨着疫情封控結束，結婚人數回升，婚慶首飾的需求也在這一年有所增長。

受金價走強的部分影響，重量較輕、單價較低的產品在2023年最受歡迎。世界黃金協會早前發表的《2023年中國珠寶市場洞察》發現，重量小於10克或價格低於2,000元人民幣的產品對零售額的貢獻最大。業内人士也稱，重量輕的24K硬純金首飾和較小的產品（加工費較低）表現優於其他產品。

人行買入225噸黃金 為全球最大單一買家

各國央行需求是近年來黃金的主要驅動力，2023年全球官方黃金儲備淨購買量提升至1,037噸。中國人民銀行重新成為全球最大單一黃金買家，去年黃金儲備總量增加225噸，年增加量達到自1977年有紀錄以來的新高。目前，人行的黃金儲備達到2,235噸。

樓市股市低迷 黃金成避險必需品

世界黃金協會高級市場分析師Louise Street向《金融時報》表示：「中國是去年發生的許多事的關鍵。在消費領域，中國不是價格制定因素，但它提供了一個底線。」報道指，中國在解封後的房地產、股票和貨幣市場低迷。滬深300指數在2023年下跌超過20%，中國最大開發商去年12月的新房銷售價值比2022年同期下降了35%。

瑞銀分析師表示，中國需求作為推動金價的一個因素一直被「低估」。

滿地可銀行（Bank of Montreal，BMO）分析師Colin Hamilton有以下見解︰

中國投資者繼續預期通縮和收入的不確定性

黃金已成為中國投資組合的必需品。

黃金已打破與實際利率的相關性

轉而受到央行和中國家庭資產配置的推動

撰文：葉雨

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