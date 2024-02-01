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美股科技七雄｜新上市ETF追蹤7大明星股　但分析不再看好眾巨頭

ETF 14:01 2024/02/01

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AI人工智能｜一隻全新ETF追蹤7大明星科技股表現　惟分析憂眾巨頭2024年或落後20%...

2023年的美股牛市是受惠於人工智能（AI）熱潮，但歸根究底主要都由俗稱「科技七雄」、「七巨頭」（Magnificent 7）的七隻大型科技股領升，它們分別為：蘋果（Apple，美：AAPL）、微軟（Microsoft，美：MSFT）、Alphabet（美：GOOGL）、Meta Platforms（美：META）、特斯拉（Tesla，美：TSLA）、亞馬遜（Amazon，美：AMZN）和英偉達（Nvidia，美：NVDA）。

資金不多的人士，如果有意投資這七大食正「AI頭啖湯」的科技巨頭，但又擔心當中部份股價太高，或者可以考慮以交易所買賣基金（ETF）的途徑入市。

  • YieldMax有一款全新ETF日前上市，鎖定去年引領美股走高的七大明星科技股。
  • 目標是簡化股東的所有權，透過單一ETF間接讓投資者接觸七巨頭。
  • 這七大飛速發展的大型科技股，按年平均成長率超過110%。

外媒報導，Tidal Financial Group和ZEGA Financial因應近期科技股炙手可熱，為旗下YieldMax ETF系列推出了一款全新ETF，已於1月29日掛牌，旨在發運該行業在美股的龐大影響力，基本資料簡明如下

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF（美：YMAG）
基金管理人YieldMax
相關指數／資產7隻現有YieldMax個股ETF
每手1股
入場費19.49美元
管理費0.29%
全年經常性開支比率1.28%
資料來源：YieldMax（數據截至2024年1月31日美股收市）

YMAG將其資產配置到七隻既有的YieldMax個股ETF，分別與七巨頭掛鈎

代號資產權重
AMZYTIDAL ETF TR II YIELDMAX AMZN OP14.35%
APLYTIDAL ETF TR II YIELDMAX AAPL14.30%
FBYTIDAL ETF TR II YIELDMAX META14.48%
GOOYTIDAL ETF TR II YIELDMAX GOOGL13.63%
MSFOTIDAL ETF TR II YIELDMAX MSFT OP14.47%
NVDYTIDAL ETF TR II YIELDMAX NVDA14.73%
TSLYTIDAL ETF TR II TSLA OPTION INCM14.84%
 現金及其他-0.79%
資料來源：YieldMax（數據截至2024年2月1日）

YieldMax表示，YMAG ETF操作方式如下

  • 利用備兌認購期權策略（covered-call options strategies）從七大明星科技股獲得資本利得和收入。
  • 目標是擴大股東的可及性並簡化所有權，透過單一ETF為他們提供間接投資七巨頭的機會。
  • 投資組合每月重新分配，以確保基金持有的七隻YieldMax ETF權重相等。

《路透》則提到，Roundhill Investments是首間瞄準七巨頭的ETF供應商，去年11月將旗下的大型科技ETF重新命名為Magnificent Seven ETF（美：MAGS）推出，是以股票形式直接持有七巨頭資產。截至1月31日，該ETF頭號重倉為英偉達（17.56%），最輕則為Tesla（10.1%）。

根據晨星公司的Morningstar Direct以及Roundhill數據，MAGS的管理資產規模迅速從約1,000萬美元激增至如今的7,300萬美元。

七大科技巨頭2024年仲有無得升？

七大明星科技股在去年對美股的貢獻，有目共睹：

  • 2023年標普500指數大幅上揚25%，其中七巨頭約佔升幅的60%。
  • 七巨頭為主的納斯達克指數升43%。
  • 科技股熱潮推動了全球最大主權財富基金「挪威銀行投資管理」（NBIM）創紀錄的收益，2023年盈利達到2.22萬億挪威克朗（約2,130億美元）。
  • 七巨頭本身的平均成長率超過110%。

但同時，YieldMax在另一份報告中也警告，投資YMAG涉及「高度風險」。 

去年美股七雄表現出色的一個因素是獲利預期較低，這為科技公司提供了足夠的空間來削減成本，並確定全年更有利的發展軌跡。高盛估計，美股七雄在2024年將繼續跑贏其他美股

然而，在AI激起科技領域強烈的市場熱情下，又反過來大大提高了華爾街對美股七雄的獲利預期、標準和要求。微軟、Alphabet和Tesla近日陸續「派成績表」都未及市場的崇高預期，財報見街後股價紛紛下跌。

華爾街分析好淡爭持

高盛看好美股七雄，其他機構則反應不一。嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop表示，美國以至環球投資市場有望在2024年進入新的減息經濟周期，會經歷新主導板塊。截至2023年11月底，除去科技七雄在美股的權重影響，美國以外的國際股市平均表現其實領先於美股。如果聯儲局不在2024年進取地減息，此美國七大巨企有可能無法維持其升勢，從而導致股價落後達20％

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師Steve Sosnick認為，投資者無疑仍在活躍交易七巨頭的股票，但對於以七巨頭為主題的ETF則不看好。Sosnick觀點如下：

  • 這些基金的範圍「極其狹窄」；
  • 此類主題本質上是轉瞬即逝；
  • 如果獲利表現令市場失望，投資者可能會面臨巨大損失。

撰文：黃正軒

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