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施羅德︰推遲美聯儲轉向預期　料9月才減息　主要發達市場中最晚

外匯、商品、債券 18:09 2024/01/31

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施羅德：美聯儲料今年9月始減息 主要發達市場中最晚

美聯儲將舉行2024年首次議息會議，減息具體時間仍不明朗。施羅德預測，全球經濟有滯脹風險，美國將於今年9月首次減息，是最晚減息的主要已發展市場。

消費強勁 或致通脹回升、 推遲減息

施羅德經濟研究團隊指出，近期穩健的支出數據，反映貨幣政策的作用可能已減弱，而消費保持強勁，將妨礙通脹平穩下跌，甚至可能會推高利率。

施羅德分析顯示，雖然消費強勁的情景或會令其對環球經濟增長預測增加累計1.3個百分點，但同時亦會令通脹上升1.3個百分點及推遲減息。

需求復甦和通脹回升可能促使環球央行進一步收緊貨幣政策。與此同時，漫長而多變的政策傳導滯後效應，可能比預期更快出現，並增加環球經濟出現「硬著陸」的風險。

滯脹為最大風險

然而，環球經濟的供給側方面亦存在許多不明朗因素。金融市場對AI等新技術的興奮情緒，可能會迅速地轉化成投資熱潮，從而推動生產力提升，促使經濟實現較基準預測更溫和的著陸。

但同樣地，如供給側通脹情景顯示，負面的供應衝擊將導致環球經濟朝着滯脹方向發展。近期美國等勞動市場放緩的跡象可能只是曇花一現，工資增長持續高企可能導致高通脹率難以回落。

最後，地緣政治風險或會中斷大宗商品供應及阻礙國際貿易和投資，從而導致通脹回升。這兩種情景將導致已發展經濟體系的央行幾乎沒有減息空間。

施羅德的供給側通脹情景的預測機率仍高達10%，以及地緣政治風險情景的概率為7%，這反映滯脹結果仍是施羅德的基準預測面臨的最大風險。

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美聯儲料9月始減息 主要發達市場中最晚

施羅德預期，歐洲央行將會是首個開始減息的主要已發展市場央行，並將在2024年第一季度起減息150個點子，到2025年中，存款利率將下調至2.5%。 緊隨其後的將會是英倫銀行，預期將於2025年中前減息125個點子至4%。

相比之下，施羅德認為美聯儲將會是最後才減息的主要已發展市場央行。施羅德已推遲美聯儲轉向預期，目前預期美國將於2024年9月首次減息，最終，利率將於2025年下跌200個點子至3.5%。

世界經濟增長展望

  • 環球

施羅德預計，環球GDP增長預期將由2023年的2.7% 放緩至2024年及2025年的2.2%。在已發展經濟體系，經濟增長預計將由2023年的1.6% 下跌至2024年的1.0%，隨後於2025年回升至1.1%。

環球消費者物價指數 (CPI) 預計將由2023年的4.4%放緩至2024年的2.9%，隨後小幅回升至2025年的3.0%。施羅德認為，儘管如此，目前通脹放緩很大程度上是由於大宗商品價格影響不斷減弱，而非相關核心物價壓力大幅放緩所致，因此將通脹下調至目標水平的困難仍然存在。

  • 歐美

目前，儘管美國經濟仍然表現強勁，但隨着高利率逐漸影響經濟活動，施羅德預期經濟增長將會放緩。施羅德亦預期歐元區已於2023年底前陷入衰退，而英國經濟可能於2024年上半年步其後塵。

  • 新興市場

與此同時，新興市場增長將由2023年的4.2%放緩至2024年的3.9%及2025年的3.8%。中國內地採取寬鬆政策已有一段時間，隨着政府試圖終結以房地產業為主導的經濟模式，很可能會再進一步放寬政策。

撰文：葉雨

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