【扣稅年金比較】保證攞到100歲的長壽年金 邊份回報好？
長壽風險不容忽視，有調查指香港人低估壽命10年，近半人不夠錢應付退休生活。有甚麼工具可以對沖長壽風險，讓投保人得到終身的年金收入？不少人都知道扣稅年金（QDAP）可用於退休規劃，原來部分產品更可應付長壽風險，投保人應怎樣選擇呢？
市面上多數扣稅金年金的入息期為20年（如65歲派至84歲），能對沖長壽風險的扣稅年金並不多。今次10Life就跟大家比較4款入息期可達100歲的扣稅年金，看看哪一款回報高。
計及扣稅效應100歲時總入息為總保費逾200%
4款產品的年金入息期由60歲開始，派至最少100歲，能對沖長壽風險。當中，入息期最長的是中銀人壽及中國太平洋人壽，分別派發至終身和120歲，意味即使投保人長命至120歲，亦可一直領取年金收入。因此，投保人可因應自己的預測壽命和需要而選擇相關產品。
當100歲時（見下表），4款產品的保證總入息為已繳總保費的145%至209%。另外，扣稅年金顧名思義可申請扣稅，以目前香港最高稅階的17%稅率計算，每人每年最多可慳稅10,200港元。如計及扣稅效應，永明金融保證總入息進一步提升，高達已繳總保費的233%。
表：比較對沖長壽風險為目的之扣稅年金（QDAP）
順帶一提，產品的保證內部回報率（IRR）會隨受保人年齡上升。以中銀人壽產品為例，其保證IRR於75歲時為2%，而於105歲時則升至2.6%。
宜留意退保保證回本率
比較對沖長壽風險的扣稅年金時，除了總入息及回報，大家不妨留意長壽年金的早期退保保障，以防因突發資金需要，迫不得已提早退保。於投保後10年退保計，4款產品保證現金價值介乎89.3%至100%已付保費。若不幸於投保後10年身故，保證身故賠償為100.5%至108%已付保費，投保人不會因早期身故而蝕本。
同場加映：甚麼是長壽風險？如何評估自己預期壽命？
「長命百歲」在傳統華人社會實屬好事，既可享受一生辛勞後的成果，又可在悠悠歲月中尋覓自己興趣、陪伴親友，見證世界變遷。不過，因為通脹、醫療開支日增等原因，長壽或成為一種風險，隨時令人措手不及。
事實上，根據政府統計處數據，男性平均預期壽命由1991年的75.2歲增加至2022年的80.7歲，女性亦由同期的80.7歲增加至86.8歲（見下圖）。那麼讀者可以如何評估自己的長壽風險？現時網上也有不少工具可以幫忙，例如香港年金的「壽比南山」計算機，只要輸入年齡和性別，系統便會計算您的預期壽命。
選擇扣稅年金時，要先了解投保目的，究竟是為了儲蓄、退休規劃、還是對沖長壽風險，並按照生活水平及財務狀況，揀選合適的供款額、入息期及年金收入等。
註：
- 本文由10Life從不同途徑收集市場資料製作而成，僅供一般參考之用，並沒有考慮任何個人需要及合適性，亦不應被視為銷售建議。投保前應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案，並以保險公司提供的資料為準。
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- 本文最後更新日期：2024年1月25日。
【文章來源：10Life；原題︰扣稅年金比較 保證攞到100歲嘅長壽年金 邊份回報好？】
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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯
欄名 : 保險解碼