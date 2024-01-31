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躺平時代｜香港月薪1萬多已經夠用？網民紛列慳錢大法︰憑2大條件可維持生活...

個人增值 20:30 2024/01/31

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躺平時代｜香港月薪1萬多已經夠用？網民：憑2大條件可維持生活...

時興「躺平」，主要指年輕世代深感經濟前景迷茫，同時樓價物價高居不下，自己份糧遠遠落後，已缺乏向上流動機會，索性放棄追求升職加薪，維持低欲望生活之餘，不談戀愛、不結婚、不生育。更有極端例子甚至是不工作，當隱閉青年或「啃老族」；即使是願意打工的青年，不少也甘願以低收入換取更多自由時間，僅夠糊口，沒興趣升職奮鬥。

那麼，月薪一萬多在香港是否已經夠用？近日有網民在本地某熱門討論區發帖表示，思疑約莫這個金額已夠應付日常生活開支，「係咪已經好夠用，仲要儲到錢」。其個人費用如下：

  • 月入︰遲啲可能有28000
  • Gym（健身室月費）：每月498元
  • 理髮：每月200元
  • 車費食費：全部冇計住

然而該網民在帖題，也透露了自身有2大關鍵經濟條件

  • 單身
  • 與父母同住

該網民又假設稍後有工作月入28,000元，就此提問：「基本上我食飯睇戲洗錢係咪都唔使睇住價錢，就住就住？」

回應：只求生存當然無問題
最重要自己夠用

該帖文獲得壓倒地多的讚好，引來無聊回應不少，但當中亦有一些頗具見地的留言。

有一些網民表示自己月入5至6萬，但「我都唔夠使.. 你點會夠」、「我依加40k，都覺得唔夠用」；有人則深表認同，指出無住屋、食飯、水電開支下，萬多元可以應付，「老人家慳慳地其實都夠」、「唔追求名牌其實一定夠，仲有錢一年飛一兩次日本啦」；一名網民則直接了當地向樓主表示：

其實維持生命嘅費用好低，你覺得夠使就得，唔使問人

此「金句」也獲得百多人認同。發帖者樓主回稱不是只維持生命，「都要有返少少生活質素」有人感觸良多，指出收入愈高，愈不想平價消費：

當你收入越高
就唔會再想去平Gym、剪平Salon、食平嘢
點會覺得好夠
除非冇要求生存就算咪冇所謂

亦有人認真剖白，認為要是對個人生活質素有要求、收入亦有一定水平，很難維持樓主的「躺平式」生活要求

我自己都係黐屋企住，唔有錢
但叫做唔憂柴米磚頭
老實講一開始都好似你咁覺得萬幾夠使
但大個咗都對自己人工有要求
如果你對生活質素無要求當我無講過

有網民對於做運動的環境，提出一些意見：

（做Gym）講緊係個質素問題
唔係話幾百蚊貴定平嘅問題
你係有追求就會想搵多啲然後去間好啲嘅地方
再隔絕左一浸人嘅Gym

紛列慳錢大法

不少網民熱烈回稱「一個月用突都係8000」、一個月食飯搭車電話費等必須開支外「都未必洗到700」，紛紛提出各門「慳錢大法」

  • 一日食一餐當減肥
  • 買啞鈴，在樓下公園做運動
  • 去速剪店理髮：50元
  • 去康民署體育館做Gym：每小時14元
  • 250元的餐廳：兩三日食一次，每月都只是數千

父母態度也是關鍵

儘管反應大致正面，有人點出樓主一大慳錢優勢是可以與父母同住，省卻租金或部份膳食費用。不過，這種節省生活費的通道，很大程度取決於父母對子女「躺平」的取態如何，「老豆老母有冇比說話你聽？」：

  • 家用：是與父母同住最大使費，金額是關鍵問題所在，「白食白住係可以好無敵，但如果掠你好多你都係食屎」
  • 養兒防老：有此心態的父母，可能每日也非常計較金錢，那麼搬出家自己住反而更好，「唔使嘈，唔使受情勒，亦有返私人空間」

此外有人亦提醒，父母也不可能照顧子女一生，他們亦有自己財務需要

（1萬元）係好夠用，但先決有個條件
就係父母永遠唔會老，又或者佢地儲落一舊錢
係多到即使呢刻唔做野，都夠佢地自己2個食一世

撰文：黃正軒

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