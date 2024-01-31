調查︰32%中國白領去年減薪　達6年最高比例　彭博：或致通縮延長

儘管官方統計指中國就業形勢整體穩定、居民收入持續增加，但行業調查表明，内地就業市場持續不景氣。線上招聘平台智聯招聘的最新報告顯示，2023年三成中國白領遭遇減薪，比例達6年來最高。彭博指，減薪趨勢可能會令通縮延長。

32.3%中國白領去年減薪 比例6年來最高

據智聯招聘《2023年白領滿意度指數調研報告》，32.3%的中國白領表示去年遭遇減薪，高於2022年31.8%、2021年的26.8%。根據彭博社彙編的數據，這是至少是2018年以來的最高比例。

具體而言，13.9%的白領減薪0～10%，6.8%的人減薪11～20%，減薪20%以上者達到11.6%。

智聯招聘報告顯示，2023年19.4%的白領薪資原地踏步，44.1%的白領薪資上漲。加薪人數比例為2019年以來最高，但遠低於疫情前的數字（2018年為76%）。彭博指，差距的擴大顯示勞動市場的不平等正在加劇。

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智聯報告稱，在競爭更加激烈的經濟環境下，白領加薪減薪的「馬太效應」凸顯，即強者愈強、弱者愈弱或富者愈富、窮者愈窮。

升職比例降低 「大環境影響」為主因

2023年，21.3%的白領獲晉升，低於2022年的29.9%，按年減少8.6個百分點。分年齡層看，23.5%的00後升職，佔比高於95後（21.4%）、90後（21.4%）、80後（19.7%）、70後（20%）。

對於未能升職的原因，29.3%的白領認為受到「大環境影響」，佔比最高；其次是「公司制度不公平」，在未晉升白領中持該觀點的佔22.4%。此外，認為「公司內部矛盾激烈」導致無法晉升的白領佔20.6%。

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企業平均招聘薪酬按年降1.3% 創最大降幅

智聯招聘1月初發布的《中國企業招聘薪酬報告》也顯示，2023年第四季，中國38個主要城市企業的平均招聘薪酬為每月10,420元人民幣（約11,470港元），與2022年同期相比降低1.3% 。彭博指，這是2023連續第三個季度出現下降，也是至少自2016年有記錄以來的最大跌幅和時間最長的連續下降。

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彭博：減薪趨勢或延長通縮

報道指，調查表明愈來愈多中國僱主不願加薪，這可能會延長通縮的時間。減薪趨勢顯示2024年中國面臨的通縮風險不斷加大，對增長前景構成壓力。就業市場低迷意味著居民可能會削減支出，這增加了居民消費指數（CPI）的下行壓力。中國CPI在去年11月按年下降0.5%，創三年來最大跌幅；去年12月按年下降0.3%，連續第三個月處於通縮區域。

撰文：葉雨

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