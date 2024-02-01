樓市被壟斷　美國一州份政府抽獎送樓　1美元即可上車　承諾未來送更多

▲ 房市被壟斷 政府抽獎送樓給市民 8蚊即可上車 承諾未來送更多

最高規格為獨戶住宅 首輪共送出7棟物業

獲獎者僅支付1美元即可上車 提供修繕房屋的特別貸款

當地半數物業被機構壟斷 當地政府正全力遏制這一趨勢

為了實現「居者有其屋」，各地政府都各顯神通。但你是否敢想象政府直接送樓？近日，美國新澤西州的紐瓦克政府開始「抽獎送樓」，中獎者僅需支付1美元（約8元）即可上車。

市長Ras J. Baraka表示，美國各地的公司正在收購業主自住的物業並高價租出，「抽獎送樓」計劃的推行正是為了對抗這一危險趨勢。

最高規格為獨戶住宅 首輪共送出7棟物業

紐瓦克政府政府網站上顯示，抽獎送出的物業包括一戶、兩戶、三戶和四戶住宅，這些住宅均為需要維修的舊樓，因未付款或公共債務而被政府扣押。

1月29日，市政府官員對市政府擁有的物業進行了首次抽籤，最後選出7名獲獎者購買價值1美元的房屋。參與抽獎的市民必須是在紐瓦克居住五年及以上的、或因城市化而流離失所的居民，獲獎者需承諾在該物業中居住至少10年，並成為NACA（美國鄰里援助公司）的成員之一，

政府官員表示，他們希望這些舊樓能被重新修繕裝修。因此該計劃的管理者NACA還將為獲獎者提供特別抵押貸款：該貸款無需首付費、過戶費、手續費、抵押保險，且利率低於市場價，該抵押貸款將用於支付翻新房屋的費用。同時，NACA還將提供特別指導，以便翻新工程順利進行，並招攬合適的業主。

對於未獲獎的合資格市民，市長Baraka承諾未來將以1美元的價格抽獎送出更多物業：「目前我們已經有一些房產，當我們的房產愈多，我們放出抽獎的房產就越多。所以如果這次你沒獲獎，上帝保佑，也許不久的將來你就會被選中。」

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當地半數物業被機構壟斷 冀送樓促進社會公平

當地政府公開信息顯示，紐瓦克是美國所有大城市中住房自有率最低的城市之一。羅格斯大學（Rutgers University）法學院教授David Troutt的研究報告稱：「財富正在從紐瓦克業主轉移到企業買家」。2017年～2020年間，本地的47%的房屋銷售對象為機構投資者。

市長Baraka表示：「在美國各地，有限責任公司正在購買業主自住的房屋，並將其轉變為公司所有的昂貴出租單位⋯⋯在紐瓦克，我們努力擴大住房自有率，並制定了一項廣汎的戰略，盡一切可能應對這一危險趨勢。」

他認為，「一美元送樓」的創新模式可以幫助長期居住在紐瓦克的居民以他們負擔得起的價格成為房主，同時縮小貧富差距，提高當地居民的公平性以及財務健康水平。

撰文：涂宇佳

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