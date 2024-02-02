▲ 【北上消費】龍年年貨指南 山姆超市 VS Costco大比拼（附慳上慳攻略）

港人北上掃貨往往是即日來回，因此要跨越重重難關︰趕地鐵、趕巴士、最後還要趕海關。不過，愛北上消費的人迎來好消息——近日政府宣布農曆新年期間，深圳灣口岸將24小時開放，羅湖口岸與東鐵綫亦會延長服務時間。這個農曆新年，終於可以放開手盡情掃貨！

大熱的山姆超市與Costco都已在大辦年貨節，推出各類特色禮盒與折扣，能「純享」山姆超市的機會，千萬不要錯過！

山姆超市與Costco年貨大比拼，到底哪家強？本文全方面對比了兩家超市，發現它們各有自己獨特的長處，並在文末附上能讓年貨折上折的方法！

註：所有貨幣均為人民幣

商場配套大比併：

會員篇：普通會員基本無差別，山姆卓越會員玩法更多 山姆超市普通會員 280元／年 山姆超市卓越會員 680元／年 Costco會員 299元／年 主卡一張，副卡1張 主卡一張，副卡1張 主卡一張，副卡1張 70元無門檻優惠券 120元無門檻優惠券 年費優惠價199元／年 無 2%積分返現，每個月最高返500元優惠券，主副卡合并纍計積分 無 無 額外服務權益（洗車、洗牙等） 無

會員卡方面，山姆與Costco的普通會員基本無差別，都是近300元的價格購買入場券。但山姆額外推出「卓越會員」，在山姆超市消費，主副卡用戶都能按2%的比例積分返現金券，每月最多返現50元，全年消費滿21000元可以回本。另定期贈送洗車、洗牙券。

綜合看下來，山姆卓越會員更適合住在山姆超市附近的大家庭買家，如果只是偶爾北上買少量貨品的港人不太適用，但若想一次過大手買年貨，就可以考慮。

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配套篇：山姆整體消費體驗佳 Costco售後服務好 山姆超市 Costco 地理位置 在深圳有3間分店

位於龍華、福田以及前海

福田對港人購物最為友好，近地鐵站 在深圳只有1間分店

位於龍華

附近沒有地鐵站，最好揸車前往 網上購物 APP+網上購物非常完善

與超市内同價 同折扣

滿99元包郵

與順豐合作推出深港半日達活動

偶爾會出現熱門商品斷貨的情況

APP可查詢線上線下購買記錄 APP只能展示會員卡

網上購物外包給第三方小程序

最少會貴6%的服務費，還有額外的第三方溢價

滿299元包郵 現場布置 分區擺放貨品，比較有規劃 較為凌亂 售後服務 可在APP線上或線下門店獲取售後服務

若出現食品品質等較主觀的問題，一般難退貨 以優秀的售後服務聞名

只能線下退貨

基本上可無理由退貨

吃到一半不喜歡了，也能退

目前來看，山姆的整體消費體驗要更好。Costco目前只有龍華一家門店，且不靠近地鐵，其貨品又太大，除非揸車前往否則不太方便，但Costco的售後服務極其優秀。而山姆線上、線下消費網絡都比較完善。

年貨商品大比拼：

禮盒區：各有自己的性價比禮盒 山姆超市 Costco 海味禮盒 【海納百川乾海產禮盒】468元/675g

含四頭鮑、鰩魚翅、螺片、墨魚乾、鱈魚膠 【海味臻禮海鮮禮盒】379.9元/695g

含鱈魚膠、紅極參、元貝、鮑魚、墨魚乾、螺片、蟶子 菌菇禮盒 【叢山覓珍菌菇禮盒】268元/628g

含榆黃蘑、黑牛肝菌、舞茸、鷄樅菌 【尋味山珍禮盒】239.9元/695g

含牛肝菌、羊肚菌、花菇、榆黃菇、小花銀耳、香信菇、紫菜 金華火腿 548元/4kg

正宗浙江金華出品 600多元/5kg

正宗浙江金華出品 即食燕窩 259元/7瓶 45g/瓶

選自印尼燕窩 329元/7瓶 42g/瓶

選自馬來西亞原燕

年貨肯定少不了禮盒送禮，其實兩者的主打禮盒都差不多，只有内容有一些差別。山姆的菌菇禮盒更實惠，而Costco的海鮮禮盒更有性價比。山姆的即食燕窩也比Costco便宜。

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烘焙區：Costco口感更好 山姆超市性價比略勝一籌 山姆超市 Costco 貝果 19元/包 110g左右一個

口味偏甜 個頭較小 17.5元/包 120g一個

更有嚼勁 口感好 朱古力麥芬蛋糕 29.8元/6個

單盒雙併口味 口感略油

普遍反饋太甜 29.9元/6個

無口味雙併

用料扎實 口感更實在 牛角包 32.8元/9個

做法比較傳統 無特別口味 45.9元/12個

奶味可頌 黃油味濃厚 冬甩 39.9元 2.5元/個

甜度適中 大小合適 68.9元 4.3元一個

個頭大 色彩繽紛更好看

過於甜膩

量太大 吃不完 麻薯 29.9元/24個

更鬆軟，香味濃 29.9元/27個

硬，香味不明顯

產地上海，疑似非現烤

到了烘焙區就是Costco的强項了，内地網友普遍表示Costco的烘焙產品無論是口感還是份量上都勝過山姆超市。但山姆的招牌麻薯卻是公認的好評，不少人表示Costco的麻薯口感偏硬，香味也不明顯。各位如果前往Costco購買烘焙產品，也要注意自己的食量。

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水果：山姆草莓不錯 Costco車厘子更好 山姆超市 Costco 大藍莓 500g

品控差距大 510g

個頭大，飽滿，賣相好 大草莓 98元/1kg

網友普遍反饋更好吃 95元/1.5kg

性價比更高 但口味一般 牛油果 65.8元/7個

南美進口 略貴 58.9元/7個

南美進口 性價比更高 車厘子 168元/2.5kg

雙J車厘子

品質不錯 但性價比不如Costco 198元/2.5kg

四J車厘子

略貴但品質上了兩個台階

雙J只要160元/2.5kg

水果區整體來看，Costco的賣相更好，但山姆的口味更好。不過Costco的車厘子表現實在是很亮眼，4J級的進口車厘子5斤只要198元，而山姆的車厘子雙J5斤就要160元，整整差了兩個級別。

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綜合來看，山姆超市和Costco可以打個平手。山姆消費體驗更好，配套也完善，但Costco的烘焙優於山姆超市。水果上，山姆的口味好，適合自己吃，Costco的賣相好，送人是不錯的選擇。

北上消費如何慳上慳？

經常逛山姆、Costco的朋友都知道，因為有供應鏈優勢，山姆除了官方打折，幾乎沒有什麼第三方平台折扣，購置年貨畢竟不是個小數目，怎麼樣才能更省錢？

平台沒有折扣，選擇有回贈的信用卡是一個不錯的思路，滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡可以説是為北上消費定制，因應市場需求，滙豐最近開始做信用卡北上消費活動，近日更推出山姆超市特別優惠，現在起至2024年3月31日，逢星期五、六、日及香港公眾假期去深圳山姆超市，簽滿指定金額可獲合共額外高達$200「獎賞錢」！另外，用此卡於中國內地及澳門透過滙豐 Reward+內嘅二維碼或雲閃付App支付，更可享有高達額外5.4%「獎賞錢」回贈！以上所提及的優惠可以共用，以在深圳山姆超市消費人民幣500元為例，就有$77「獎賞錢」，折合有超過15%「獎賞錢」回贈！不少朋友也許擔心，内地通用電子支付，沒有機會使用實體卡。其實滙豐Reward+應用程式内支援二維碼付款，只要打開滙豐Reward+然後按右上角的「二維碼付款」，就可以直接用產生出來的二維碼付款，然後用埋佢地既自助付款條通道，一掃即付，連排隊時間都省埋！

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