【北上消費】龍年年貨指南  山姆超市 VS Costco大比拼（附慳上慳攻略）

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港人北上掃貨往往是即日來回，因此要跨越重重難關︰趕地鐵、趕巴士、最後還要趕海關。不過，愛北上消費的人迎來好消息——近日政府宣布農曆新年期間，深圳灣口岸將24小時開放，羅湖口岸與東鐵綫亦會延長服務時間。這個農曆新年，終於可以放開手盡情掃貨！
大熱的山姆超市與Costco都已在大辦年貨節，推出各類特色禮盒與折扣，能「純享」山姆超市的機會，千萬不要錯過！
山姆超市與Costco年貨大比拼，到底哪家強？本文全方面對比了兩家超市，發現它們各有自己獨特的長處，並在文末附上能讓年貨折上折的方法！
註：所有貨幣均為人民幣
商場配套大比併：
|會員篇：普通會員基本無差別，山姆卓越會員玩法更多
山姆超市普通會員
280元／年
山姆超市卓越會員
680元／年
Costco會員
299元／年
|主卡一張，副卡1張
|主卡一張，副卡1張
|主卡一張，副卡1張
|70元無門檻優惠券
|120元無門檻優惠券
|年費優惠價199元／年
|無
|2%積分返現，每個月最高返500元優惠券，主副卡合并纍計積分
|無
|無
|額外服務權益（洗車、洗牙等）
|無
會員卡方面，山姆與Costco的普通會員基本無差別，都是近300元的價格購買入場券。但山姆額外推出「卓越會員」，在山姆超市消費，主副卡用戶都能按2%的比例積分返現金券，每月最多返現50元，全年消費滿21000元可以回本。另定期贈送洗車、洗牙券。
綜合看下來，山姆卓越會員更適合住在山姆超市附近的大家庭買家，如果只是偶爾北上買少量貨品的港人不太適用，但若想一次過大手買年貨，就可以考慮。
|配套篇：山姆整體消費體驗佳 Costco售後服務好
|山姆超市
|Costco
|地理位置
|網上購物
|現場布置
|售後服務
目前來看，山姆的整體消費體驗要更好。Costco目前只有龍華一家門店，且不靠近地鐵，其貨品又太大，除非揸車前往否則不太方便，但Costco的售後服務極其優秀。而山姆線上、線下消費網絡都比較完善。
年貨商品大比拼：
|禮盒區：各有自己的性價比禮盒
|山姆超市
|Costco
|海味禮盒
|菌菇禮盒
|金華火腿
|即食燕窩
年貨肯定少不了禮盒送禮，其實兩者的主打禮盒都差不多，只有内容有一些差別。山姆的菌菇禮盒更實惠，而Costco的海鮮禮盒更有性價比。山姆的即食燕窩也比Costco便宜。
|烘焙區：Costco口感更好 山姆超市性價比略勝一籌
|山姆超市
|Costco
|貝果
|朱古力麥芬蛋糕
|牛角包
|冬甩
|麻薯
到了烘焙區就是Costco的强項了，内地網友普遍表示Costco的烘焙產品無論是口感還是份量上都勝過山姆超市。但山姆的招牌麻薯卻是公認的好評，不少人表示Costco的麻薯口感偏硬，香味也不明顯。各位如果前往Costco購買烘焙產品，也要注意自己的食量。
|水果：山姆草莓不錯 Costco車厘子更好
|山姆超市
|Costco
|大藍莓
|大草莓
|牛油果
|車厘子
水果區整體來看，Costco的賣相更好，但山姆的口味更好。不過Costco的車厘子表現實在是很亮眼，4J級的進口車厘子5斤只要198元，而山姆的車厘子雙J5斤就要160元，整整差了兩個級別。
綜合來看，山姆超市和Costco可以打個平手。山姆消費體驗更好，配套也完善，但Costco的烘焙優於山姆超市。水果上，山姆的口味好，適合自己吃，Costco的賣相好，送人是不錯的選擇。
北上消費如何慳上慳？
經常逛山姆、Costco的朋友都知道，因為有供應鏈優勢，山姆除了官方打折，幾乎沒有什麼第三方平台折扣，購置年貨畢竟不是個小數目，怎麼樣才能更省錢？
平台沒有折扣，選擇有回贈的信用卡是一個不錯的思路，滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡可以説是為北上消費定制，因應市場需求，滙豐最近開始做信用卡北上消費活動，近日更推出山姆超市特別優惠，現在起至2024年3月31日，逢星期五、六、日及香港公眾假期去深圳山姆超市，簽滿指定金額可獲合共額外高達$200「獎賞錢」！另外，用此卡於中國內地及澳門透過滙豐 Reward+內嘅二維碼或雲閃付App支付，更可享有高達額外5.4%「獎賞錢」回贈！以上所提及的優惠可以共用，以在深圳山姆超市消費人民幣500元為例，就有$77「獎賞錢」，折合有超過15%「獎賞錢」回贈！不少朋友也許擔心，内地通用電子支付，沒有機會使用實體卡。其實滙豐Reward+應用程式内支援二維碼付款，只要打開滙豐Reward+然後按右上角的「二維碼付款」，就可以直接用產生出來的二維碼付款，然後用埋佢地既自助付款條通道，一掃即付，連排隊時間都省埋！
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欄名 : 北上攻略