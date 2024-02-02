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【北上消費】龍年年貨指南  山姆超市 VS Costco大比拼（附慳上慳攻略）

精明消費 13:45 2024/02/02

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【北上消費】龍年年貨指南  山姆超市 VS Costco大比拼（附慳上慳攻略）

港人北上掃貨往往是即日來回，因此要跨越重重難關︰趕地鐵、趕巴士、最後還要趕海關。不過，愛北上消費的人迎來好消息——近日政府宣布農曆新年期間，深圳灣口岸將24小時開放，羅湖口岸與東鐵綫亦會延長服務時間。這個農曆新年，終於可以放開手盡情掃貨！

大熱的山姆超市與Costco都已在大辦年貨節，推出各類特色禮盒與折扣，能「純享」山姆超市的機會，千萬不要錯過！

山姆超市與Costco年貨大比拼，到底哪家強？本文全方面對比了兩家超市，發現它們各有自己獨特的長處，並在文末附上能讓年貨折上折的方法！

註：所有貨幣均為人民幣

商場配套大比併：

會員篇：普通會員基本無差別，山姆卓越會員玩法更多

山姆超市普通會員

280元／年

山姆超市卓越會員

680元／年

Costco會員

299元／年

主卡一張，副卡1張主卡一張，副卡1張主卡一張，副卡1張
70元無門檻優惠券120元無門檻優惠券年費優惠價199元／年
2%積分返現，每個月最高返500元優惠券，主副卡合并纍計積分
額外服務權益（洗車、洗牙等）

會員卡方面，山姆與Costco的普通會員基本無差別，都是近300元的價格購買入場券。但山姆額外推出「卓越會員」，在山姆超市消費，主副卡用戶都能按2%的比例積分返現金券，每月最多返現50元，全年消費滿21000元可以回本。另定期贈送洗車、洗牙券。

綜合看下來，山姆卓越會員更適合住在山姆超市附近的大家庭買家，如果只是偶爾北上買少量貨品的港人不太適用，但若想一次過大手買年貨，就可以考慮。

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配套篇：山姆整體消費體驗佳　Costco售後服務好
 山姆超市Costco
地理位置
  • 在深圳有3間分店
  • 位於龍華、福田以及前海
  • 福田對港人購物最為友好，近地鐵站
  • 在深圳只有1間分店
  • 位於龍華
  • 附近沒有地鐵站，最好揸車前往
網上購物
  • APP+網上購物非常完善
  • 與超市内同價 同折扣
  • 滿99元包郵
  • 與順豐合作推出深港半日達活動
  • 偶爾會出現熱門商品斷貨的情況
  • APP可查詢線上線下購買記錄
  • APP只能展示會員卡
  • 網上購物外包給第三方小程序
  • 最少會貴6%的服務費，還有額外的第三方溢價
  • 滿299元包郵
現場布置
  • 分區擺放貨品，比較有規劃
  • 較為凌亂
售後服務
  • 可在APP線上或線下門店獲取售後服務
  • 若出現食品品質等較主觀的問題，一般難退貨
  • 以優秀的售後服務聞名
  • 只能線下退貨
  • 基本上可無理由退貨
  • 吃到一半不喜歡了，也能退

目前來看，山姆的整體消費體驗要更好。Costco目前只有龍華一家門店，且不靠近地鐵，其貨品又太大，除非揸車前往否則不太方便，但Costco的售後服務極其優秀。而山姆線上、線下消費網絡都比較完善。

年貨商品大比拼：

禮盒區：各有自己的性價比禮盒
 山姆超市Costco
海味禮盒
  • 【海納百川乾海產禮盒】468元/675g
  • 含四頭鮑、鰩魚翅、螺片、墨魚乾、鱈魚膠
  • 【海味臻禮海鮮禮盒】379.9元/695g
  • 含鱈魚膠、紅極參、元貝、鮑魚、墨魚乾、螺片、蟶子
菌菇禮盒
  • 【叢山覓珍菌菇禮盒】268元/628g
  • 含榆黃蘑、黑牛肝菌、舞茸、鷄樅菌
  • 【尋味山珍禮盒】239.9元/695g
  • 含牛肝菌、羊肚菌、花菇、榆黃菇、小花銀耳、香信菇、紫菜
金華火腿
  • 548元/4kg
  • 正宗浙江金華出品
  • 600多元/5kg 
  • 正宗浙江金華出品
即食燕窩
  • 259元/7瓶 45g/瓶
  • 選自印尼燕窩
  • 329元/7瓶 42g/瓶
  • 選自馬來西亞原燕

年貨肯定少不了禮盒送禮，其實兩者的主打禮盒都差不多，只有内容有一些差別。山姆的菌菇禮盒更實惠，而Costco的海鮮禮盒更有性價比。山姆的即食燕窩也比Costco便宜。

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+2
烘焙區：Costco口感更好 山姆超市性價比略勝一籌
 山姆超市Costco
貝果
  • 19元/包 110g左右一個
  • 口味偏甜 個頭較小
  • 17.5元/包 120g一個
  • 更有嚼勁 口感好
朱古力麥芬蛋糕
  • 29.8元/6個
  • 單盒雙併口味 口感略油
  • 普遍反饋太甜
  • 29.9元/6個
  • 無口味雙併
  • 用料扎實 口感更實在
牛角包
  • 32.8元/9個
  • 做法比較傳統 無特別口味
  • 45.9元/12個
  • 奶味可頌 黃油味濃厚
冬甩
  • 39.9元 2.5元/個
  • 甜度適中 大小合適
  • 68.9元 4.3元一個
  • 個頭大 色彩繽紛更好看
  • 過於甜膩
  • 量太大 吃不完
麻薯
  • 29.9元/24個
  • 更鬆軟，香味濃
  • 29.9元/27個
  • 硬，香味不明顯
  • 產地上海，疑似非現烤

到了烘焙區就是Costco的强項了，内地網友普遍表示Costco的烘焙產品無論是口感還是份量上都勝過山姆超市。但山姆的招牌麻薯卻是公認的好評，不少人表示Costco的麻薯口感偏硬，香味也不明顯。各位如果前往Costco購買烘焙產品，也要注意自己的食量。

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水果：山姆草莓不錯 Costco車厘子更好
 山姆超市Costco
大藍莓
  • 500g
  • 品控差距大
  • 510g
  • 個頭大，飽滿，賣相好
大草莓
  • 98元/1kg
  • 網友普遍反饋更好吃
  • 95元/1.5kg
  • 性價比更高 但口味一般
牛油果
  • 65.8元/7個
  • 南美進口 略貴
  • 58.9元/7個
  • 南美進口 性價比更高
車厘子
  • 168元/2.5kg
  • 雙J車厘子
  • 品質不錯 但性價比不如Costco
  • 198元/2.5kg
  • 四J車厘子
  • 略貴但品質上了兩個台階
  • 雙J只要160元/2.5kg

水果區整體來看，Costco的賣相更好，但山姆的口味更好。不過Costco的車厘子表現實在是很亮眼，4J級的進口車厘子5斤只要198元，而山姆的車厘子雙J5斤就要160元，整整差了兩個級別。

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綜合來看，山姆超市和Costco可以打個平手。山姆消費體驗更好，配套也完善，但Costco的烘焙優於山姆超市。水果上，山姆的口味好，適合自己吃，Costco的賣相好，送人是不錯的選擇。

北上消費如何慳上慳？

經常逛山姆、Costco的朋友都知道，因為有供應鏈優勢，山姆除了官方打折，幾乎沒有什麼第三方平台折扣，購置年貨畢竟不是個小數目，怎麼樣才能更省錢？

平台沒有折扣，選擇有回贈的信用卡是一個不錯的思路，滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡可以説是為北上消費定制，因應市場需求，滙豐最近開始做信用卡北上消費活動，近日更推出山姆超市特別優惠，現在起至2024年3月31日，逢星期五、六、日及香港公眾假期去深圳山姆超市，簽滿指定金額可獲合共額外高達$200「獎賞錢」！另外，用此卡於中國內地及澳門透過滙豐 Reward+內嘅二維碼或雲閃付App支付，更可享有高達額外5.4%「獎賞錢」回贈！以上所提及的優惠可以共用，以在深圳山姆超市消費人民幣500元為例，就有$77「獎賞錢」，折合有超過15%「獎賞錢」回贈！不少朋友也許擔心，内地通用電子支付，沒有機會使用實體卡。其實滙豐Reward+應用程式内支援二維碼付款，只要打開滙豐Reward+然後按右上角的「二維碼付款」，就可以直接用產生出來的二維碼付款，然後用埋佢地既自助付款條通道，一掃即付，連排隊時間都省埋！

未有滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡立即網上申請，而家佢地有新春迎新獎賞，申請可享高達$1,388「獎賞錢 」！

詳情：https://grp.hsbc/0202ETOA 

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